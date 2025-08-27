Colombia

Presidente del CNE confirmó fecha en la que se votará la ponencia que pide duras sanciones contra miembros de la campaña de Gustavo Petro

Álvaro Hernán Prada, titular del magistrado electoral, explicó cuáles fueron las aparentes anomalías, tanto en la violación de topes y financiación irregular de la aspiración del hoy jefe de Estado, durante el proceso de 2022

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó detalles sobre la ponencia que impondría fuertes sanciones a partidos políticos y miembros de la campaña del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia confirmó que la fecha en la que, en sala plena, tomará decisión sobre una ponencia que pidió duras sanciones económicas y administrativas para los responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante las elecciones de 2022. El anuncio fue hecho por el presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, quien explicó los detalles de esta determinación, con miras a avanzar en el proceso que involucra esta aspiración.

De acuerdo con el titular del órgano electoral, que fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, será el jueves 11 de septiembre cuando los ocho magistrados habilitados para ejercer su derecho al voto, luego de que fuera recusada la togada Alba Lucía Velásquez, los que se pronuncien sobre este caso. “He citado a la sala plena con el próposito de debatir y votar esta ponencia”, indicó Prada en el video de sus afirmaciones compartidos a los medios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, no está siendo investigado por el CNE, debido a su fuero constitucional - crédito Jesús Avilés/Infobae

La comisión instructora del CNE, conformada por los despachos de los magistrados Benjamín Ortiz y Prada, concluyó que existieron anomalías en la financiación de la campaña del actual presidente. La ponencia detalla 121 hechos y actuaciones administrativas investigados en las diferentes etapas procesales. El informe plantea dos cargos centrales: superación de topes de gasto y financiación prohibida en ambas vueltas de las elecciones presidenciales.

¿Cuáles fueron los hallazgos encontrados por magistrados del CNE en la campaña de Petro?

De acuerdo con la comisión instructora, entre la primera y la segunda vuelta, la campaña superó los topes de gasto por más de 3.042 millones de pesos, y habría recibido financiación prohibida por más de 2.118 millones de pesos. Dicha configuración de responsabilidades se encuentra documentada en el informe radicado ante el CNE. Es decir que, en conjunto, son cerca de 5.160 millones de pesos los que se habrían excedido en estos ítems de la campaña presidencial.

Como resultado, la ponencia recomienda a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral imponer una sanción solidaria por casi 5.900 millones de pesos al gerente, la tesorera y la auditora de la campaña presidencial. Es decir, al hoy presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; a Lucy Aydeé Mogollón y María Lucy Soto, que ocuparon los respectivos cargos y los que firmaron los documentos con los que se radicó la contabilidad de la aspiración.

También señaló a los partidos políticos Unión Patriótica y Colombia Humana, proponiendo multas de aproximadamente 1.200 millones de pesos para cada organización. Estas sanciones se fundamentan en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005 y el artículo 12 de la Ley 1475 de 2011, de acuerdo con lo expuesto en la declaración de Prada: que asumió el cargo de presidente del CNE tras la renuncia del exmagistrado César Lorduy, de Cambio Radical.

El magistrado indicó que, una vez se vote y apruebe la ponencia en la Sala Plena, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie investigaciones adicionales sobre las presuntas irregularidades de financiación y la superación de topes. “Proponemos sancionar a los sujetos procesales y a los partidos, y remitiremos copias a la Fiscalía respecto a financiación prohibida, superación de topes y otras conductas que puedan establecerse”, declaró.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Álvaro Hernán PradaConsejo Nacional ElectoralCampaña Petro presidenteGobierno PetroCNE ColombiaViolación de topes campaña PetroCampaña PetroFinanciación ilegal PetroPresidente PetroRicardo RoaColombia-Noticias

Más Noticias

Así avanza la obra del mega puente que le dará continuidad al viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en la avenida Caracas con calle 26

El sistema, que iniciará pruebas en 2026 y operación comercial en 2028, promete transformar el transporte público con trenes de alta capacidad, operación eléctrica y control automatizado

Así avanza la obra del

Secretaría de Educación respondió a críticas sobre atención de salud mental en colegios de Bogotá, solicitó no desinformar

La entidad defendió su gestión tras los señalamientos del concejal Julián Rodríguez Sastoque, destacando una reducción significativa en suicidios y acciones para fortalecer la atención psicológica en instituciones públicas y privadas

Secretaría de Educación respondió a

Bolivia presentó su lista de convocados para las eliminatorias: así jugaría ante la selección Colombia

El conjunto de Óscar Villegas quiere dar el golpe en Barranquilla frente a la Tricolor, que solo necesita un triunfo para clasificar al mundial, pero lleva tres juegos de local sin victoria

Bolivia presentó su lista de

Zona binacional entre Colombia y Venezuela en la mira: Corte Constitucional admitió demanda y revisará su legalidad

El alto tribunal ahora deberá determinar si procede la suspensión del acuerdo mientras se revisa su legalidad

Zona binacional entre Colombia y

Petro insistió en la inexistencia del cartel de los Soles negando una prueba “reina”: “Por ahí no es”

El presidente ha sido blanco de críticas por asegurar que se busca afectar a algunos gobiernos a través de un discurso centrado en el grupo narcotraficante

Petro insistió en la inexistencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército reportó hostigamiento del Clan

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón soltó rumor de

Yina Calderón soltó rumor de “cierto agropecuario” y en redes sociales lo relacionaron con Aida Victoria Merlano

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Valentina Taguado reveló sexy video de Raúl Ocampo, de ‘MasterChef Celebrity’, en redes sociales: “Nos dio movimiento pélvico”

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

Eduardo Luis recordó el chiste por el que más lo atacaron en redes: “La única izquierda buena de Colombia”

Deportes

Bolivia presentó su lista de

Bolivia presentó su lista de convocados para las eliminatorias: así jugaría ante la selección Colombia

América se haría con refuerzo de talla internacional: volante con amplia experiencia en Italia llegaría al Escarlata

Actual campeón del mundo con Argentina elogió la carrera de Falcao: “Para mí era el mejor ‘9’ del mundo, una bestia”

Esta sería la convocatoria de la selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026: habría dos sorpresas

Santa Fe vs. Once Caldas sí se jugaría en fecha inicialmente estipulada a pesar de concierto de Silvestre Dangond