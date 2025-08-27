Miguel Uribe Londoño reveló detalles de cuando estuvo tras las rejas: “Nunca he sido condenado por nada”

Miguel Uribe Londoño habló sobre un problema legal en el que estuvo involucrado - crédito Miguel Uribe/Facebook

El 22 de agosto de 2025, tras los rumores sobre el posible reemplazo del fallecido senador Miguel Uribe Turbay como precandidato presidencial, el Centro Democrático oficializó que Miguel Uribe Londoño tomaría su puesto.

“La familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, escribió la colectividad política en un comunicado.

El partido, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que el político de 79 años asumirá a partir de ahora la participación en todos los debates y actividades propias del proceso. Se suma así a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín, quienes integran la baraja de aspirantes del uribismo para la nominación presidencial en 2026.

Una vez que Uribe Londoño confirmó su aspiración a la Casa de Nariño, salió a la luz un escándalo en el que se vio involucrado por presuntamente participar en el desfalco al extinto Banco del Estado en 2003.

En respuesta a los cuestionamientos, el excongresista aseguró que nunca hubo una pérdida de dinero en la entidad financiera. De igual manera, señaló que el no era un funcionario, sino un cliente del banco.

“Ponían en duda por qué yo estaba en esa situación si no debía estar. Yo era un cliente del banco. No era funcionario. Yo no tengo nada, como decía Miguel igual, de investigaciones por cuenta de haber sido funcionario porque no tuve sino dos: la Secretaría Económica y la senatoría de 1990. Era un cliente del banco”, dijo en entrevista con Semana.

Según Uribe Londoño, las acusaciones en su contra se trataron de un informe falso expedido por la Contraloría General de la Nación, que lo involucró a él y a otros clientes, para perjudicar al presidente del banco.

“Y la Contraloría General de la República hizo un informe que tenía contenido falso para atacar al nuevo presidente del Banco del Estado, que era un amigo del expresidente Pastrana, que acababa de llegar a la Presidencia, y lo nombró y el presidente saliente no estaba conforme con que lo hubieran cambiado. Y empezó a hacerle una persecución a él y metió a treinta clientes del banco”.

A reglón seguido sostuvo: “Y uno de ellos fui yo, que llevaba muchos años de cliente del banco, y el informe era un informe falso sobre mis relaciones con el banco. El contralor de la época era un controlador del M-19, Carlos Ossa Escobar. Y con ese informe falso me hicieron una acusación de un delito que no existió porque hablaban de peculado, determinador de un peculado por apropiación de terceros”.

A propósito, reveló que por el proceso en su contra estuvo 15 meses privado de la libertad. Sin embargo, fue absuelto, puesto que la Fiscalía General de la Nación no encontró ninguna prueba que lo relacionara con el caso.

“Estuve 15 meses detenido en la primera estación de policía, en la calle 165. Y se inició el juicio y fui absuelto en primera instancia. El primero de octubre de 2003. Tengo un documento del 2 de octubre de 2003, de la Fiscalía General de la Nación, el boletín que sacó esa línea, en el que dice: “De otra parte, el juez absolvió a Miguel Uribe Londoño porque solo se benefició de los servicios de la corporación. No más”. Yo era un cliente y quedé absuelto. Y la Fiscalía no apeló la decisión. Ni siquiera tuve que ir a segunda instancia. ¿Por qué no la apeló? Porque la sentencia era muy robusta”, explicó Uribe Londoño.