Secretos y mitos que convirtieron a Diomedes Díaz en una leyenda: su hijo Rafael Santos reveló cuáles son verdad

A más de una década de la muerte de Diomedes Díaz, la figura del ‘Cacique de La Junta’ sigue envuelta en relatos que desafían el paso del tiempo.

En Valledupar y otras regiones, los mitos y leyendas sobre su vida y legado no solo persisten, sino que se multiplican, alimentando la fascinación popular.

Ahora, su hijo mayor, Rafael Santos Díaz, ha decidido abordar públicamente algunas de estas historias, aportando su perspectiva sobre los relatos que mantienen viva la memoria de su padre.

La presencia de Diomedes Díaz en la cultura popular colombiana se ha transformado en un fenómeno que trasciende la música.

Desde su fallecimiento el 22 de diciembre de 2013, la comunidad de Valledupar y los seguidores del vallenato han mantenido viva su imagen a través de anécdotas, creencias y rituales que refuerzan su estatus de leyenda. Rafael Santos recuerda una frase de su padre que, con el tiempo, cobró un significado especial.

“Si yo ahora comparto el dinero que Dios me da, el día que me muera les voy a compartir mucho más”. Para el llamado primogénito, estas palabras anticiparon la ola de historias que surgirían tras la partida del artista.

Uno de los relatos más arraigados en Valledupar gira en torno a los llamados “números de la suerte” asociados a Diomedes Díaz.

El día de su sepelio, más de mil quinientas personas resultaron ganadoras en el popular juego de apuestas conocido como el chance, utilizando combinaciones numéricas vinculadas al cantante, como el número de su tumba (1108), la fecha de su nacimiento (2657) o el número 0526.

Rafael Santos relató en entrevista con el periodista Edison Lozano para la sección Venga le cuento del matutino Buen Día Colombia que la fe y el cariño de los seguidores hacia su padre impulsaron este fenómeno, al punto de que las autoridades de apuestas decidieron retirar esas combinaciones para evitar que se repitiera la situación.

“Eso nunca había pasado ni en el folclor ni en la cultura vallenata”, afirma, subrayando el impacto que tuvo el suceso en la región.

El enigma sobre la cantidad real de hijos de Diomedes Díaz es otro de los mitos que alimentan su leyenda. Rafael Santos reconoce que la cifra exacta sigue siendo motivo de especulación, ya que, según sus palabras, “siguen apareciendo hijos”, incluso, después de tantos años.

Explica que oficialmente su padre registró aproximadamente veintidós descendientes, aunque estima que el número podría superar los treinta, debido a que algunas madres prefirieron mantener la identidad de sus hijos fuera del ámbito público.

Entre las particularidades que se comentan en la familia, destaca una marca de nacimiento hereditaria: una oreja ligeramente mordida, que se convirtió en una especie de “prueba” para quienes aseguran ser hijos del cantante.

Rafael Santos recuerda que su madre reconocía a los nuevos integrantes de la familia por señales como esta, que se transmitieron de generación en generación.

Estas son las creencias sobre Diomedes Díaz que Rafael Santos afirma haber visto que se cumplen

La estatua de Diomedes Díaz, ubicada en el Parque de la Provincia en Valledupar, se ha convertido en el epicentro de un ritual popular que ha captado la atención de propios y extraños. Según relatan los seguidores, mujeres que enfrentaban dificultades para concebir acuden a la escultura para realizar un peculiar rito: sentarse en las piernas de la estatua, besar su frente y pedir el milagro de un embarazo.

Rafael Santos admite que, aunque al principio dudó de la veracidad de estas historias, la comunidad ha reportado al menos cinco casos de embarazos atribuidos a este ritual. Las filas de mujeres en el parque son testimonio de la fe y la devoción que aún despierta la figura de su padre.

Entre los relatos más controvertidos se encuentra la supuesta maldición relacionada con la Virgen del Carmen. Algunos atribuyen la muerte de tres hijos de Diomedes Díaz a una promesa incumplida que el cantante habría hecho a la Virgen durante una grave enfermedad. Rafael Santos rechaza esta versión y sostiene que su padre fue un devoto sincero, que siempre mantuvo su fe y amor por la Virgen del Carmen y por Dios.

“Si tú le prometes algo a Dios, eres tú quien se lo debe de cumplir, no tus hijos ni tu familia”, afirma, invitando a la comunidad a dejar de lado las interpretaciones negativas y a enfocarse en preservar el legado musical y humano del artista.

El tiempo avanza, pero los relatos que rodean a Diomedes Díaz continúan creciendo, consolidando su figura como un símbolo que trasciende la música y permanece en el corazón del folclor vallenato.