Policías asesinados en Antioquia por derribo de helicóptero antinarcóticos fueron homenajeados en Estados Unidos: “con el corazón herido”

Cinco días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara el asesinato de trece policías tras el ataque a un helicóptero antinarcóticos en el municipio de Amalfi, Antioquia, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, llegó hasta Estados Unidos para rendir homenaje a los uniformados.

En medio de la realización de la trigesimonovena Conferencia Internacional de Control de Drogas celebrada en la ciudad de Nashville, el líder de la institución policial ofreció un conmovedor discurso en el que resaltó la labor de los uniformados.

“Me presento ante ustedes con el corazón herido, luego de asistir a las primeras honras fúnebres de trece valientes policías de Colombia, asesinados por las mafias del narcotráfico en momentos en que lideraban una operación de erradicación de cultivos ilícitos”, señaló Triana.

En su discurso, que estuvo acompañado por la transmisión de un video póstumo con las fotografías de los uniformados, el alto oficial aseguró que el país ha trabajado incansablemente para erradicar los cultivos ilícitos que mantienen vigentes en el país.

“Esta ofensiva contra el narcotráfico de drogas nos ha permitido este año incautar trescientas veintiocho toneladas de cocaína, destruir más de dos mil cuatrocientos ochenta y seis laboratorios, capturar a ciento ochenta y tres extraditables, entregar a justicia de Estados Unidos y de otros países a ciento setenta y siete delincuentes y ocupar bienes de la mafia valorados en más de ciento veinticinco millones de dólares”, señaló.

En su discurso, el general de la Policía Nacional agradeció a las autoridades internacionales, especialmente a Estados Unidos, por el apoyo que le ha brindado a la institución para continuar con la lucha antidrogas, además de los mensajes de solidaridad tras la pérdida de los uniformados.

“Gracias a Estados Unidos y a todos los presentes en esta nueva Conferencia Internacional para el Control de Drogas, por sus sentidas manifestaciones de solidaridad para con la Policía Nacional de Colombia. Institución que hoy, en este escenario, ratifica su compromiso de arreciar la lucha contra cada uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico”, continuó Triana.

En medio del encuentro internacional, el general aseguró que la lucha contra los productores y distribuidores de sustancias activas han cobrado la vida de más de medio centenar de policías solo en 2025.

“Este año, setenta y nueve policías de la patria, de Colombia, han perdido su vida en esta dura batalla que libramos, no solo por nuestro país, sino por toda la humanidad. Hoy, más que nunca, necesitamos del respaldo de todos ustedes para enfrentar un fenómeno que no solo pone en riesgo la salud y la vida de millones de jóvenes de los cinco continentes, sino las propias instituciones democráticas”, concluyó el uniformado.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro acudió sábado 23 de agosto al Hospital Central de la Policía Nacional en Bogotá para expresar su respaldo a los policías heridos durante el ataque atribuido al ‘clan del Golfo’ en Amalfi (Antioquia).

Acompañado por la cúpula policial y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el mandatario se reunió con los familiares de los uniformados afectados, quienes permanecen hospitalizados tras el incidente.

En el centro médico se encuentran bajo atención los patrulleros Diego Alejandro Herrera Hernández, Luis Alfonso Ibáñez Hernández, Andrés Felipe Paniagua Obando y Brayan Hernán Estrada Castro. Todos presentan politraumatismos, trauma de tórax y, en algunos casos, heridas de arma de fuego, aunque su estado de salud se considera fuera de peligro.

Durante la visita, el presidente optó por no ofrecer declaraciones a los medios. No obstante, a través de su cuenta oficial en la red social X, Gustavo Petro comunicó su compromiso con los allegados de los policías fallecidos.

“Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi”. Además, expresó: “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada ‘guerra contra las drogas’, el mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”.

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez utilizó la misma red social para informar sobre el operativo de evacuación médica. “¡No dejamos atrás a ningún héroe de la patria! Nuestra Fuerza Aeroespacial dispuso un avión Casa-295 para el traslado aeromédico de cuatro policías heridos en el ataque terrorista ocurrido en Amalfi, Antioquia. El Comando Aéreo de Transporte Militar y el Centro Nacional de Recuperación de Personal, realizaron la operación desde Montería hasta Bogotá, donde los uniformados fueron remitidos al Hospital Militar Central. Pilotos, técnicos, médicos y personal especializado mantuvieron estables a los heridos. Para estas misiones las aeronaves son adecuadas como ambulancias aéreas con equipos biomédicos y camillas, lo que permite llegar a las zonas más apartadas”.