Colombia

Polémica por orden del ICA de sacrificar más de 30.000 aves reproductoras importadas desde Brasil: qué fue lo que pasó

El sacrificio de miles de aves ordenado por el ICA tras detectar Salmonella Gallinarum generó debate en el sector avícola, con cuestionamientos sobre los procedimientos y el impacto en la producción nacional de huevos

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El sacrificio de 35.680 aves
El sacrificio de 35.680 aves reproductoras importadas desde Brasil genera controversia en el sector avícola colombiano - crédito Diego Vara/Reuters

La reciente orden de sacrificio de 35.680 aves reproductoras importadas desde Brasil desató una fuerte controversia en el sector avícola colombiano.

La decisión, emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), afecta a un lote perteneciente a HY-Line Colombia, filial de la multinacional HY-Line International, y generó un debate sobre los procedimientos sanitarios y el impacto económico y productivo de la medida.

El conflicto se originó tras la detección de Salmonella gallinarum en una muestra tomada por el ICA poco después del ingreso de los animales al país, el 24 de febrero.

Según la empresa, el muestreo fue insuficiente, ya que solo se realizó una prueba en un lote de gran tamaño, cuando lo adecuado habría sido tomar al menos seis muestras.

HY-Line Colombia sostiene que la muestra positiva se debió a una contaminación cruzada en el laboratorio y que, de haber existido una infección real, las aves habrían presentado mortalidad en un plazo de tres semanas, lo que no ocurrió. La compañía afirma haber realizado múltiples análisis, todos con resultados negativos para la bacteria.

La medida del ICA afecta
La medida del ICA afecta a HY-Line Colombia y pone en debate los procedimientos sanitarios y el impacto económico - crédito ICA

En una carta enviada el 22 de agosto a Paula Andrea Cepeda, directora del ICA, la empresa manifestó su disposición a acatar la orden, pero dejó constancia de que el lote, valorado en más de $8.000 millones, se encontraba bajo cuarentena estricta durante cerca de ocho meses y no mostró ningún signo clínico compatible con la enfermedad.

“Con el mayor respeto, consideramos indispensable dejar constancia expresa —para efectos administrativos, jurídicos y de control fiscal— de que dicha decisión se refiere al sacrificio de un lote clínicamente sano, cuyo valor supera los $8.000 millones. Este lote ha permanecido bajo cuarentena estricta durante cerca de ocho meses, sin presentar ningún signo clínico compatible con Salmonella Gallinarum, y ha sido objeto de numerosos análisis diagnósticos (incluso sobre huevos producidos por las aves que se anexa) que descartan con claridad la presencia de dicha bacteria“, dice la carta remitida por HY-Line Colombia S.A.S.

Además, la misiva detalla que se practicaron numerosos análisis diagnósticos, incluso sobre huevos producidos por las aves, que descartaron la presencia de Salmonella Gallinarum.

La representante legal de HY-Line Colombia S.A.S. firmó la comunicación, aunque prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el caso. El sacrificio de las aves se ejecutó durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto.

Imagen de referencia. HY-Line Colombia
Imagen de referencia. HY-Line Colombia sostiene que la muestra positiva se debió a contaminación cruzada y presenta pruebas negativas posteriores - crédito Stringer/Reuters

La empresa subraya que la importación del lote se realizó de manera legal, cumpliendo con los requisitos sanitarios establecidos por la Resolución ICA No. 00001092 de 2025. El único resultado positivo que motivó la medida, según la carta, se obtuvo en condiciones logísticas y técnicas cuestionables, reconocidas por el propio Instituto. HY-Line Colombia sostiene que no se practicó una segunda prueba diagnóstica en condiciones controladas y que la evidencia técnica aportada por laboratorios certificados nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional de Colombia,

Aviagen, Animed y autoridades sanitarias de Perú y Chile, descartaeon la presencia de la bacteria. Incluso el ICA habría obtenido un segundo resultado negativo sobre el mismo lote, que no fue considerado en la decisión final.

La empresa advierte que la medida se adoptó sin agotar los principios de verificación científica y contradicción probatoria, y que podría afectar cerca del 46% de la genética ponedora del país, comprometiendo la seguridad alimentaria nacional y la base reproductiva de millones de huevos, en un contexto internacional de escasez genética y restricciones sanitarias.

Ante la decisión del ICA, HY-Line Colombia interpuso una acción de tutela ante la jurisdicción constitucional. En primera instancia, la justicia amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó suspender la ejecución de la medida y practicar nuevas pruebas. Sin embargo, en segunda instancia, la decisión fue revocada por motivos formales, al considerar el juez que existían mecanismos judiciales ordinarios para resolver el asunto, sin pronunciarse sobre el fondo.

La empresa ya había agotado uno de estos mecanismos, la solicitud de revocatoria directa ante el ICA, sin obtener una respuesta técnica satisfactoria a la evidencia presentada.

El caso llegó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, mediante solicitudes de intervención preventiva para evitar un posible daño fiscal, sanitario y alimentario irreversible.

La Contraloría pidió explicaciones sobre
La Contraloría pidió explicaciones sobre la falta de una prueba confirmatoria y la no consideración de un resultado negativo posterior - crédito Colprensa

La Contraloría, bajo la dirección de Anwar Salim Daccarett Alvarado, contralor delegado para el sector agropecuario, envió un oficio a la directora del ICA solicitando información detallada sobre el sacrificio del lote por el presunto brote de Salmonella Gallinarum.

El documento menciona la recepción de un derecho de petición que denuncia presuntas irregularidades técnicas en la inspección y muestreo realizados por el ICA, y solicita los soportes jurídicos y técnicos que fundamentaron la Resolución No. 00003567 del 3 de abril de 2025, que ordenó el sacrificio, y la Resolución No. 00006965 del 5 de junio de 2025, que negó la revocatoria solicitada por HY-Line Colombia S.A.S.

La Contraloría también pidió copia de los procedimientos vigentes para inspecciones sanitarias en la importación de animales, especialmente aves, y de los protocolos para la adopción de medidas de sacrificio.

Además, requirió conocer las razones por las cuales no se ordenó una prueba diagnóstica confirmatoria antes de ejecutar la medida y solicitó una justificación técnica sobre la no consideración del segundo resultado negativo obtenido por el ICA el 6 de marzo de 2025.

