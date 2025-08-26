Secuestraron a 34 militares en Guaviare: cayó ‘Dumar’ y hay al menos 10 disidentes muertos, confirmó el ministro de Defensa

Autoridades confirmaron que 34 soldados permanecen retenidos tras un operativo que neutralizó a alias Dumar, intensificando la disputa territorial y la preocupación por la seguridad en la región - crédito redes sociales

El impacto por la muerte de al menos 10 disidentes pertenecientes a la estructura de alias Iván Mordisco y el secuestro de más de tres decenas de soldados del Ejército Nacional, en el departamento de Guaviare, intensificó la tensión local.

Este episodio se desarrolló durante una operación militar que, además de neutralizar a alias Dumar, resultó en la captura de seis integrantes del grupo, incluyendo a dos mujeres.

Poco después, trascendió una situación aún más delicada: 34 soldados habrían sido secuestrados tras dicho operativo, incrementando la alarma en la región, según lo confirmó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Así lo confirmó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el cual explicó que: “El secuestro de treinta y cuatro militares en un área rural del retorno Guaviare, eh, obedece a la acción ilegal, delictiva, de unas personas vestidas de civil, que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro”.

Este secuestro, sumado al enfrentamiento con el grupo que lideraba alias Dumar, evidenció la profunda disputa por el control territorial entre disidencias y otros actores ilícitos en Guaviare, una zona en la que la población civil se encuentra bajo amenazas.

El hombre era uno de los alfiles más importantes de la disidencia de alias Iván Mordisco - crédito @COMANDANTE_FFMM/x

Las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, oficializaron la información desde la Procuraduría, confirmando que los uniformados efectivamente fueron retenidos.

“Dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros nos podemos y debemos defender no solamente nuestra integridad y tenemos toda la capacidad para hacerlo y para defender a los demás colombianos y no necesitamos ese corredor de humanos”, continuó explicando Sánchez

El contexto de este hecho se vincula directamente al operativo llevado a cabo contra el cabecilla conocido como “Dumar”, quien tenía “una trayectoria criminal superior a los 15 años” y había llevado a cabo actos violentos contra el Ejército, incluyendo el asesinato de cuatro soldados en Argelia, Cauca.

Alias Dumar recibía órdenes directas de alias Iván Mordisco para consolidar “los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño”.

La operación que derivó en este golpe a la estructura criminal agrupó acciones de inteligencia militar y policial durante más de cinco meses.

Tras la neutralización del líder y la captura de seis miembros, fuentes militares indicaron inicialmente que solo dos disidentes murieron; posteriormente la cifra aumentó a diez.

El cabecillla de la compañía Alberto Poño había ordenado decapitar a los militares en Argelia, Cauca - crédito Fuerzas Militares

“Por otra parte, están interrumpiendo la protección de los demás colombianos. Están interrumpiendo una operación militar contra las, la principal amenaza que delinque en esa zona y de la cual hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población y es la amenaza, eh, criminal alias El Molesto”, finalizó Pedro Sánchez.

Así fue el operativo en el que se dio de baja a Alias Dumar

La muerte de Willinton Vanegas Leyva, conocido como alias Dumar o Chito, representa un avance en la ofensiva de las autoridades colombianas contra las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La operación, coordinada entre las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, terminó con la muerte de uno de los principales líderes de la facción Martín Villa y el cuarto en la jerarquía del bloque criminal, Jacobo Arenas.

En el operativo participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, junto con la entidad judicial. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que alias Dumar acumulaba 15 años de actividad delictiva y tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado.

Se le atribuye el atentado en 2024 en Argelia, Cauca, donde murieron cuatro militares. Según el ministro, el objetivo del cabecilla era consolidar rutas del narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare.

El hombre fue abatido en operaciones militares de la fuerza pública - crédito Mindefensa

La cartera de Defensa también relacionó a alias Dumar con el asesinato del profesor Jairo Enrique Tombe y su esposa, además de una masacre en El Tambo, Cauca, en 2023. Su neutralización representa el cuarto golpe relevante contra la red de Iván Mordisco, marcada por disputas territoriales con las disidencias de alias Calarcá. Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger a la población y honrar a los uniformados caídos.