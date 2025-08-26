Colombia

Captado en cámara quedó repartidor de Rappi cuando estaba probando la comida que llevaba a domicilio: la ciudadanía reaccionó

Un testigo grabó el momento en que un domiciliarios de esa plataforma manipula el pedido, en la localidad de Teusaquillo,en Bogotá

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Siguen las denuncias contra repartidores
Siguen las denuncias contra repartidores de Rappi que generan alarma en Colombia - crédito Perú Retail

En las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en el escenario principal de denuncias contra domiciliarios de la aplicación de entregas a domicilio Rappi, una de las plataformas más usadas en Colombia y Latinoamérica.

Los usuarios han compartido experiencias negativas que ponen en tela de juicio la confianza en el servicio, en medio del crecimiento acelerado de la compañía en diferentes frentes del comercio electrónico.

Uno de los episodios que más debate generó recientemente ocurrió en Bogotá, en la localidad de Teusaquillo, cuando un ciudadano grabó a un domiciliario de Rappi mientras, presuntamente, manipulaba los pedidos que debía entregar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

RappiQuejas RappiDomiciliarios RappiUsuarios RappiRepartidor prueba comidaColombia-Noticias

Más Noticias

CNE se prepara para radicar ponencia contra la campaña presidencial de Petro con pruebas contundentes: estos son los detalles

El documento recomienda que Ricardo Roa, Lucy Aydeé Mogollón, María Lucy Soto, Colombia Humana y la Unión Patriótica sean sancionados económicamente y devuelvan al Estado más de $3.500 millones provenientes de fuentes prohibidas

CNE se prepara para radicar

Gustavo Bolívar lanzó “pulla” a Daniel Quintero: “Si tuviera una imputación por corrupción, no me presento como precandidato”

La postulación oficial a la precandidatura presidencial del exalcalde de Medellín levantó polémicas dentro del mismo Pacto Histórico por su proceso judicial

Gustavo Bolívar lanzó “pulla” a

Comediante de Caracol Televisión aconsejó al alcalde Galán para que ‘recupere’ la autoridad en Bogotá: “Con todo respeto”

El comediante de ‘Sábados Felices’ llamó la atención sobre la importancia de la autoridad, luego de los disturbios en el evento de Hip Hop al Parque, e insistió en la necesidad de medidas firmes

Comediante de Caracol Televisión aconsejó

Claudia López critica la inseguridad en Bogotá: “Prometieron que Bogotá caminaría segura, pero ni camina, ni rueda, ni anda”

La empresa líder en micromovilidad de América Latina anunció la desactivación temporal de parte de su red tras una ola de robos y vandalismo, mientras autoridades buscan soluciones para garantizar la continuidad del servicio

Claudia López critica la inseguridad

Yina Calderón respondió a tutela que Mateo Varela interpuso en su contra: “No dije eso, ustedes son más chismosos que yo”

La empresaria negó haber afirmado que el paisa trabaja en contenido para adultos, y sostiene que sus palabras fueron distorsionadas tras la controversia mediática

Yina Calderón respondió a tutela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica por videos en los

Polémica por videos en los que guerrilleros de las disidencias se enfiestaron tras atentados en Antioquia y Valle del Cauca

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Comediante de Caracol Televisión aconsejó

Comediante de Caracol Televisión aconsejó al alcalde Galán para que ‘recupere’ la autoridad en Bogotá: “Con todo respeto”

Yina Calderón respondió a tutela que Mateo Varela interpuso en su contra: “No dije eso, ustedes son más chismosos que yo”

Blessd habló por primera vez de su relación con Manuela QM: “Casados por la iglesia prácticamente”

Expareja de Karina García aclaró por qué está en prisión domiciliaria luego de pasar un mes en la cárcel: “No soy un bandido”

Amenazaron a las hijas de Adriana Lucía y la cantante anunció acciones legales: “No permitiré que nos hagan daño”

Deportes

Exjugador de Millonarios generó aseguró

Exjugador de Millonarios generó aseguró que Santa Fe recurrió a “trampas” para ganar la liga colombiana: “Hay que ser vivos”

Vendieron el Deportivo Cali: se confirmó que la multinacional IDC Network compró la mayoría accionaria por US 47.5 millones

Ben Turner fue el ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão