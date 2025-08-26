Captado en cámara quedó repartidor de Rappi cuando estaba probando la comida que llevaba a domicilio: la ciudadanía reaccionó

Siguen las denuncias contra repartidores de Rappi que generan alarma en Colombia - crédito Perú Retail

En las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en el escenario principal de denuncias contra domiciliarios de la aplicación de entregas a domicilio Rappi, una de las plataformas más usadas en Colombia y Latinoamérica.

Los usuarios han compartido experiencias negativas que ponen en tela de juicio la confianza en el servicio, en medio del crecimiento acelerado de la compañía en diferentes frentes del comercio electrónico.

Uno de los episodios que más debate generó recientemente ocurrió en Bogotá, en la localidad de Teusaquillo, cuando un ciudadano grabó a un domiciliario de Rappi mientras, presuntamente, manipulaba los pedidos que debía entregar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel