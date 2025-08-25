Colombia

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón, quien la señaló de mantener a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Luego de los comentarios de Calderón en redes sociales, la comunicadora niega que José Rodríguez dependa de ella y destaca los valores y el desempeño de su pareja en el programa de televisión

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La periodista aseguró que no mantiene a su pareja como lo hizo creer la DJ - crédito @rastreandofamosos/IG

Yaya Muñoz, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, respondió públicamente a las recientes declaraciones de la influencer Yina Calderón acerca de la relación que mantiene con José Rodríguez, también exparticipante del reality.

La periodista ibaguereña rechazó las insinuaciones de la DJ que sugieren que sostiene económicamente a su pareja y defendió la imagen de Rodríguez ante la opinión pública.

Durante una transmisión en redes sociales, Yaya Muñoz afirmó que “yo no mantengo a ningún hombre. A mí me gusta un hombre para hacer equipo y para trabajar juntos”.

En referencia directa a José Rodríguez, la periodista expresó: “José es un hombre temeroso de Dios, José es un hombre echado pa’lante. Y creo que José es un hombre firme y creo que lo demostró en la casa de los famosos y ustedes lo vieron”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

José Rodríguez y Yaya Muñoz
José Rodríguez y Yaya Muñoz vivieron angustiante momento en las calles por una pelea - crédito @yayamunoz/IG

Las declaraciones surgieron tras los señalamientos realizados por Yina Calderón, que aseguró que la periodista de Ibagué era quien cubría los gastos de Rodríguez, especialmente desde que él reside en su vivienda.

Muñoz enfatizó: “¿Que yo lo mantengo? Yo no lo mantengo. ¿Qué les hace pensar que yo lo mantengo? Porque vive en mi casa. A mí no me gusta mantener hombre”.

Frente a los comentarios sobre su relación, Muñoz añadió: “Y bueno, y de ser así, prefiero mantenerlo a estar devolviendo cosas. Sí, prefiero mantener a estar devolviendo cosas. Entonces, malo si dan cosas, malo si mantiene. Nooo ya me tienen supercansada con ese tema”.

La periodista también dirigió su mensaje a Yina Calderón, manifestando respeto pero cuestionando la persistencia de los comentarios en torno a Rodríguez.

Yina Calderón aseguró que después
Yina Calderón aseguró que después de 'La casa de los famosos Colombia 2025', Yaya mantiene a José Rodríguez - crédito cortesía Canal RCN

“Yo a ella también la aprecio mucho y todo, pero yo me pregunto: Gina, ¿José qué te hizo? ¿José qué te hizo? No entiendo. José nunca se metió contigo”, aseveró Muñoz, refiriéndose a la convivencia dentro del reality y a las situaciones que ahí se presentaron.

Durante su intervención, Yaya Muñoz insistió en que José Rodríguez siempre mostró una actitud respetuosa con todos los miembros del programa y recordó ocasiones en que llegó a defender a Calderón frente a otros participantes: “Hubo momentos donde te defendió porque había personas que aún no confiaban en ti”.

De acuerdo con la periodista, la convivencia en La casa de los famosos Colombia permitió que los televidentes conocieran el carácter y el comportamiento real de cada participante: “Es que yo creo que cada persona es lo que demuestra. José demostró quién era en la casa de los famosos. Allá todos detrás de cámaras vimos quién era cada quien. Y ustedes lo vieron. Allá se conoció quién era cada uno. No lo digo yo, lo vieron ustedes en unas cámaras”.

Yaya Muñoz y José Rodríguez
Yaya Muñoz y José Rodríguez crean expectativas acerca del futuro de su relación afuera de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Muñoz concluyó su mensaje explicando que su vínculo con Rodríguez se fundamenta en una relación de pareja en igualdad de condiciones, donde ambos aportan al desarrollo personal y profesional del otro.

Mencionó que existen diferencias, como en cualquier relación, pero sostuvo: “No para que digan eso de él, ¿no? De hecho, me acuerdo de que hubo momentos donde te defendió porque había personas que aún no confiaban en ti. En la casa, en el reality, hubo personas que sí te hicieron daño y con las cuales sí te hablas y sí eres amiga. Entonces, yo no entiendo por qué, por qué se sigue como metiendo con una persona que de verdad no, no le hizo nada”.

Estas declaraciones de Yaya provocaron una ola de reacciones entre los seguidores, quienes le cuestionaron el hecho de salir a aclarar algo que solo corresponde a su intimidad: “Creo que no era necesario que aclarara tanto, es parte de su privacidad”; “y si lo hiciera qué, hay tipos que mantienen a jovencitas y nadie les dice nada”, entre otros.

Temas Relacionados

Yaya MuñozYina CalderónJosé RodríguezLa casa de los famosos ColombiaYaya mantiene a su novioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cuál es el precio del gramo de oro en Colombia este lunes 25 de agosto

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Cuál es el precio del

Por atentado en Cali, autoridades estadounidenses advirtieron viajar a Valle del Cauca: esto dijo la Embajada

Según explicó la sede diplomática de ese país en Colombia “los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes en esa zona”, por lo que pide a los estadounidenses “reconsiderar” su viaje al Valle del Cauca

Por atentado en Cali, autoridades

Registraron el robo de una joyería Cartagena: uno de los responsables fue capturado

El incidente ocurrió en la avenida Pedro de Heredia, cuando se alertó a las autoridades por el acto de inseguridad

Registraron el robo de una

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Tras poner fin a los rumores de ruptura, la pareja de exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ continúa demostrando que está muy enamorada, así lo reconfirmó el cantante barranquillero al darle costoso detalle a la influencer: “Grandes como me gustan”

Altafulla sorprendió con lujoso regalo

Hernán Torres tuvo su primer entrenamiento como nuevo entrenador de Millonarios

El ibaguereño rompió una larga racha de más de 20 años sin títulos en su primer ciclo en el cuadro bogotano

Hernán Torres tuvo su primer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Altafulla sorprendió con lujoso regalo

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón y aseguró que no mantiene a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Anthony Zambrano se sinceró sobre su gusto por su compañera Grecia en el ‘Desafío 2025’: “Apoteósica, me derrito”

Stray Kids se convierte en el rey del Top 10 de K-pop en iTunes Colombia

Rigoberto Urán mostró la gran herida que le dejó su fractura de hombro: ahora entra en etapa de rehabilitación

Deportes

Hernán Torres tuvo su primer

Hernán Torres tuvo su primer entrenamiento como nuevo entrenador de Millonarios

Etapa 3 de la Vuelta a España: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

Este fue el motivo por el que Esteban Chaves debió cambiar su bicicleta en plena etapa de la Vuelta a España

Dayro Moreno lidera el conteo de los máximos goleadores colombianos de la historia, pero su valor alcanza un mínimo histórico: estas son las cifras