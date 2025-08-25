Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón, quien la señaló de mantener a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

La periodista aseguró que no mantiene a su pareja como lo hizo creer la DJ - crédito @rastreandofamosos/IG

Yaya Muñoz, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, respondió públicamente a las recientes declaraciones de la influencer Yina Calderón acerca de la relación que mantiene con José Rodríguez, también exparticipante del reality.

La periodista ibaguereña rechazó las insinuaciones de la DJ que sugieren que sostiene económicamente a su pareja y defendió la imagen de Rodríguez ante la opinión pública.

Durante una transmisión en redes sociales, Yaya Muñoz afirmó que “yo no mantengo a ningún hombre. A mí me gusta un hombre para hacer equipo y para trabajar juntos”.

En referencia directa a José Rodríguez, la periodista expresó: “José es un hombre temeroso de Dios, José es un hombre echado pa’lante. Y creo que José es un hombre firme y creo que lo demostró en la casa de los famosos y ustedes lo vieron”.

José Rodríguez y Yaya Muñoz vivieron angustiante momento en las calles por una pelea - crédito @yayamunoz/IG

Las declaraciones surgieron tras los señalamientos realizados por Yina Calderón, que aseguró que la periodista de Ibagué era quien cubría los gastos de Rodríguez, especialmente desde que él reside en su vivienda.

Muñoz enfatizó: “¿Que yo lo mantengo? Yo no lo mantengo. ¿Qué les hace pensar que yo lo mantengo? Porque vive en mi casa. A mí no me gusta mantener hombre”.

Frente a los comentarios sobre su relación, Muñoz añadió: “Y bueno, y de ser así, prefiero mantenerlo a estar devolviendo cosas. Sí, prefiero mantener a estar devolviendo cosas. Entonces, malo si dan cosas, malo si mantiene. Nooo ya me tienen supercansada con ese tema”.

La periodista también dirigió su mensaje a Yina Calderón, manifestando respeto pero cuestionando la persistencia de los comentarios en torno a Rodríguez.

Yina Calderón aseguró que después de 'La casa de los famosos Colombia 2025', Yaya mantiene a José Rodríguez - crédito cortesía Canal RCN

“Yo a ella también la aprecio mucho y todo, pero yo me pregunto: Gina, ¿José qué te hizo? ¿José qué te hizo? No entiendo. José nunca se metió contigo”, aseveró Muñoz, refiriéndose a la convivencia dentro del reality y a las situaciones que ahí se presentaron.

Durante su intervención, Yaya Muñoz insistió en que José Rodríguez siempre mostró una actitud respetuosa con todos los miembros del programa y recordó ocasiones en que llegó a defender a Calderón frente a otros participantes: “Hubo momentos donde te defendió porque había personas que aún no confiaban en ti”.

De acuerdo con la periodista, la convivencia en La casa de los famosos Colombia permitió que los televidentes conocieran el carácter y el comportamiento real de cada participante: “Es que yo creo que cada persona es lo que demuestra. José demostró quién era en la casa de los famosos. Allá todos detrás de cámaras vimos quién era cada quien. Y ustedes lo vieron. Allá se conoció quién era cada uno. No lo digo yo, lo vieron ustedes en unas cámaras”.

Yaya Muñoz y José Rodríguez crean expectativas acerca del futuro de su relación afuera de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Muñoz concluyó su mensaje explicando que su vínculo con Rodríguez se fundamenta en una relación de pareja en igualdad de condiciones, donde ambos aportan al desarrollo personal y profesional del otro.

Mencionó que existen diferencias, como en cualquier relación, pero sostuvo: “No para que digan eso de él, ¿no? De hecho, me acuerdo de que hubo momentos donde te defendió porque había personas que aún no confiaban en ti. En la casa, en el reality, hubo personas que sí te hicieron daño y con las cuales sí te hablas y sí eres amiga. Entonces, yo no entiendo por qué, por qué se sigue como metiendo con una persona que de verdad no, no le hizo nada”.

Estas declaraciones de Yaya provocaron una ola de reacciones entre los seguidores, quienes le cuestionaron el hecho de salir a aclarar algo que solo corresponde a su intimidad: “Creo que no era necesario que aclarara tanto, es parte de su privacidad”; “y si lo hiciera qué, hay tipos que mantienen a jovencitas y nadie les dice nada”, entre otros.