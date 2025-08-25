Colombia

Se enciende la polémica: Gobierno apela el reconocimiento de Santurbán como sujeto de derechos

Una sentencia inédita pone en jaque a alcaldes y comunidades. El reconocimiento jurídico del páramo abre nuevas disputas sobre desarrollo y conservación

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El páramo de Santurbán abastece
El páramo de Santurbán abastece de agua a más de 2,3 millones de personas en Santander y Norte de Santander - crédito Colprensa

El páramo de Santurbán, uno de los ecosistemas más importantes del país por abastecer de agua a más de 2,3 millones de personas en Santander y Norte de Santander, volvió a ocupar la agenda nacional. Hace un mes, el Tribunal Administrativo de Santander sorprendió con un fallo en el que lo declaró “sujeto de derechos”, una decisión celebrada como histórica por colectivos ambientales y también cuestionada por mandatarios locales que se sintieron presionados por las obligaciones que imponía. Ahora, el Ministerio de Ambiente decidió apelar la sentencia.

La apelación, presentada el 21 de agosto, no busca frenar la protección del páramo ni dar marcha atrás en su reconocimiento, sino precisar cómo se deben aplicar las órdenes judiciales. Desde la cartera se explicó que se trata de una acción “técnica y constructiva” que pretende asegurar que el fallo sea viable en la práctica, con lineamientos claros y ajustados a la normatividad ambiental vigente. De hecho, antes de acudir a esta figura, el ministerio radicó una solicitud de aclaración, pero el tribunal la rechazó al considerar que los puntos planteados no eran objeto de ese recurso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El Tribunal Administrativo de Santander
El Tribunal Administrativo de Santander declaró al páramo de Santurbán como sujeto de derechos en un fallo histórico - crédito Corponor

El centro de la controversia está en la orden que obliga a los municipios de Vetas, California y Suratá a modificar en seis meses sus Planes de Ordenamiento Territorial para excluir de cualquier actividad urbana, agropecuaria o minera las áreas delimitadas como páramo. Para algunos actores locales, esa disposición es poco realista.

Fabio Maldonado, director de Consotonorte, agremiación que reúne a empresarios, campesinos, mineros y ganaderos de la provincia Soto Norte, lo expresó así: “Es un poco absurdo que la sentencia les dé seis meses a los alcaldes para que tomen medidas de protección, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional (T-361) que obliga al Ministerio de Ambiente a hacer una nueva delimitación y a garantizar la protección del páramo, que lleva ocho años en proceso. Le están pidiendo a los alcaldes que hagan en seis meses lo que el Ministerio no ha podido hacer en ocho años”, afirmó a El Espectador.

Con la apelación, el Ministerio de Ambiente planteó ocho aspectos que, en su criterio, deben ser revisados. Entre ellos, que quede claro que la protección recae sobre el páramo como tal y no sobre las zonas de transición o amortiguación, ya que estas categorías no existen en la legislación ambiental. También solicitó que se armonice el fallo con medidas ya adoptadas, como la declaratoria en marzo de la Zona de Reserva de Recursos Naturales de carácter temporal, y que los plazos de implementación sean modulados, de manera que las órdenes entren en vigor una vez culmine la delimitación participativa que la Corte Constitucional ordenó en 2017 y que aún no se ha completado.

El Ministerio de Ambiente apeló
El Ministerio de Ambiente apeló la sentencia para precisar la aplicación de las órdenes judiciales sobre Santurbán - crédito Fabio Maldonado, director Consejo de Desarrollo de Soto Norte

Mientras tanto, en el plano social y político, el fallo del tribunal despertó sentimientos encontrados. Para las organizaciones ambientalistas, el reconocimiento de Santurbán como sujeto de derechos es un paso enorme en la defensa de la naturaleza, pues abre una herramienta jurídica para blindar el páramo de proyectos extractivos. Sin embargo, en la región persisten las dudas sobre cómo se compatibilizarán esas obligaciones con las dinámicas locales y con las necesidades económicas de las comunidades, que en buena parte dependen de actividades como la minería o la agricultura.

Actores locales consideran poco realista
Actores locales consideran poco realista el plazo de seis meses para implementar las medidas de protección en Santurbán - crédito Julia Symmes Cobb/REUTERS

La ministra encargada, Irene Vélez Torres, quiso dejar claro que la protección del páramo no está en discusión. “Santurbán tiene voz propia desde hoy. Es un símbolo del agua, la vida y la dignidad ambiental. Como ministerio asumimos el deber de cuidarlo con la fuerza de la ley y el compromiso político con el territorio”, afirmó.

Temas Relacionados

Páramo de SanturbánTribunal Administrativo de SantanderMinisterio de AmbienteColombia-Noticias

Más Noticias

Asocapitales salió en respaldo de su presidente, Alejandro Éder, tras conocerse plan para acabar con su vida: “No nos van a doblegar”

El reciente atentado en la capital vallecaucana, en la que resultaron muertos seis civiles frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, y la presión de grupos armados han puesto en alerta a las autoridades, que buscan respuestas contundentes para proteger la institucionalidad

Asocapitales salió en respaldo de

Criminal que abuso sexualmente de una niña de 3 años fue capturado por la Policía

Las cifras oficiales revelan la magnitud de los delitos sexuales en la región, por lo que la comunidad pide implementar más canales de apoyo para las víctimas

Criminal que abuso sexualmente de

Joven policía con trauma craneoencefálico y 16 heridos más dejaron los disturbios en el segundo día de Hip Hop al Parque: alcalde se pronunció

Los hechos violentos se registraron en la tarde de la segunda jornada cuando un grupo de vendedores informales intento ingresar de manera irregular el festival musical

Joven policía con trauma craneoencefálico

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Un nuevo capítulo en la compleja relación de las creadoras de contenido se hizo viral en las diferentes plataformas digitales

Aida Victoria Merlano le respondió

Santander: estos son los cortes de la luz de este 25 de agosto

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Santander: estos son los cortes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Dumar o Chito,

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano le respondió

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Deportes

Camila Osorio debutó y quedó

Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

América y Nacional protagonizaron un pálido clásico en Cali: fue 1-1 en el Pascual

Este fue el momento exacto en el que bus de Millonarios fue atacado por sus propios hinchas

Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

Millonarios y otra goleada a Alfredo Arias: estos han sido los resultados del uruguayo contra los Embajadores