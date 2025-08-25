Iván Cepeda anunció qdemandas para quienes lo califiquen como “el candidato de las Farc”: “Tiran la piedra y esconden la mano”

Iván Cepeda, senador de la república - crédito AFP

Tras el anuncio de su precandidatura presidencial, el senador Iván Cepeda se refirió a los cuestionamientos de los sectores de oposición sobre su participación en la consulta interna del Pacto Histórico, que se realizará el 26 de octubre de 2025.

En diálogo con Caracol Radio, el congresista Cepeda anunció que está preparando una denuncia penal contra aquellos que lo han calificado como un candidato afín a la guerrilla de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No voy a responder con insultos ni improperios, pero sí creo necesario defender mi honra cuando eso ocurre. Yo he anunciado que haré una denuncia penal contra quienes me calumnian y esa denuncia penal la estamos trabajando”, explicó el aspirante a la Presidencia a la cadena radial.

El senador participará en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará el 26 de octubre de 2025 - crédito Redes sociales

Del mismo modo, Cepeda indicó cuál es el sector en el que proviene dicho apelativo, y recordó que, durante su trasegar político, ha insistido en que se realice un debate sobre la incidencia del extinto grupo armado en la política colombiana.

“La mayor parte de esos ataques, si no la totalidad, vienen del Centro Democrático (...) En septiembre de 2014, luego que yo hice el debate de control político sobre los vínculos de, en ese momento, el senador y expresidente Álvaro Uribe con personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico, se dijo por parte del Centro Democrático que se iba a proceder a hacer un debate sobre las Farc-política. Yo me pronuncié inmediatamente a favor de ese debate y les pedí por favor que fijáramos cuanto antes, fecha y hora de la plenaria para hacer el debate. Estoy esperando ese debate desde hace once años”, comentó el senador del Pacto Histórico.

- crédito Colprensa

Finalmente, reiteró su invitación a la colectividad de oposición para realizar la discusión en el legislativo.

“Quiero emplazar al Centro Democrático a que hagamos el debate. No más por las ramas, no más mensajes subrepticios, aquí o allá, que fácilmente tiran la piedra y esconden la mano. No, vamos al debate en serio y los atiendo a todos y cada uno de ellos en el Congreso con el mayor gusto”, puntualizó.

Desde Pasto, Iván Cepeda se sumó a la contienda electoral del Pacto Histórico que se definirá a finales de octubre. Además de Cepeda, los otros precandidatos son Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Daniel Quintero, Susana Muhamad, Carolina Corcho y Gloria Flórez.

Quienes lo acusaron de ser “el candidato de las Farc”

Tras el anuncio dado por el senador desde la capital nariñense, realizado el viernes 22 de agosto de 2025, sectores de oposición criticaron la postulación, al recordar que había participado en la mesa de diálogos con la extinta guerrilla de las Farc.

Uno de ellos fue el concejal bogotano del Centro Democrático, Daniel Briceño, que reafirmó que el senador del Pacto Histórico ha tenido bastantes cercanías con el antiguo grupo guerrillero.

“Yo sí lo digo sin tibiezas: el señor Iván Cepeda es el candidato de las FARC”, expresó en su cuenta de X.

Daniel Briceño criticó a Iván Cepeda después de que anunciara su candidatura presidencial - crédito @Danielbricen

A su turno, la periodista y hoy precandidata presidencial Vicky Dávila aseveró que sería la segunda ocasión en la que, según ella, Colombia podría tener un mandatario de un extinto grupo armado.

“Ya en Colombia eligieron presidente del M-19, ahora no se les puede elegir presidente a las Farc, escribió en sus redes sociales, lo que generó un fuerte rifirrafe entre la aspirante presidencial y el presidente Gustavo Petro.

Vicky Dávila aseguró que no se puede permitir que las Farc lleguen a la presidencia - crédito @VickyDavilaH/X

De igual manera, Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, recordó episodios en los que se observa a Cepeda conversando con exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc, como fue el caso de Jesús Santrich.

“Esa es la campaña de la extrema izquierda, la izquierda que persigue al (ex)presidente Álvaro Uribe y a los líderes de los otros partidos, la izquierda que protegió a la Segunda Marquetalia (...) Yo me acuerdo de Iván Cepeda recogiendo a Jesús Santrich en la cárcel inventándose la teoría del entrampamiento. Dejaron volar a ese par de hampones que debieron estar en cárceles de Estados Unidos”, explicó.

Enrique Gómez llamó a Iván Cepeda el "candidato de las Farc" - crédito @Enrique_GomezM

Igualmente, el excandidato presidencial Enrique Gómez aseveró: “Colombianos, nada de que Iván Cepeda @IvanCepedaCast es “defensor de derechos humanos” o “estadista”. Ha sido el gran aliado político y mediático de las Farc en Colombia. Su carrera se ha levantado sobre la defensa y blanqueo del terrorismo de ese grupo y los documentos de la #FarcPolítica lo demuestran”.