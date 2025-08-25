Colombia

Habló padre de Ivonne Latorre, colombiana que murió en Egipto: “A mi hija le quitaron la vida, alguien le hizo daño”

La familia cuestiona la versión oficial sobre su fallecimiento y sostiene que existen elementos que apuntan a una posible intervención de terceros

Por Dahana Ospina

Detalles del caso de Ivonne
Detalles del caso de Ivonne Daniela Latorre, luego de ser encontrada muerta tras festival en Egipto - crédito red social Instagram/TikTok

La muerte de Ivonne Daniela Latorre en El Cairo, Egipto, sigue envuelta en incertidumbre y desconfianza. Su padre, Tito Latorre, en entrevista con Los Informantes afirmó “A mi hija le quitaron la vida, alguien le hizo daño”. La joven colombiana viajó a un festival de música electrónica internacional y sus últimas horas estuvieron marcadas por llamados de auxilio que su familia considera claves para esclarecer lo sucedido.

Ivonne Latorre llegó a El Cairo el 24 de abril de 2025 junto a Estefanía Bedoya, modelo y ex Miss Antioquia. Ambas compartieron imágenes de su recorrido por las pirámides y participaron en un reconocido festival de música electrónica. “La veía feliz en fiesta, alcancé a ver cuando subió fotos de Egipto, cuando estaba por allá conociendo... Yo sí sentía una sensación como de guárdamela, protégemela. Hasta le mandé un versículo de la Biblia en ese momento”, recordó su madre, Mari Sánchez, en conversación con Los Informantes.

El 28 de abril, la rutina de comunicación constante con su familia se cortó. Según el relato de los padres, esa noche recibieron una llamada informando que Ivonne estaba desaparecida. “Ese día se comunican con mi esposa y nos dicen que mi hija está desaparecida. A partir de allí empieza una pesadilla para nosotros y todos los eventos que empiezan a transcurrir han sido muy trágicos para nosotros”, explicó Tito Latorre.

Mensajes de alerta en la última noche

Durante la primera noche del festival, Ivonne y Estefanía conocieron a Jessi Escobar, una colombiana transgénero, quien después las invitó a una fiesta privada. Según relató la familia, Ivonne alcanzó a enviar alarmas por mensajes: “Mor, si me pasa algo fue esta persona, Jessi Escobar. Nosotros nos pusimos a buscar y sus fotos no eran nada agradables”, señaló Mari Sánchez. La madre explicó que en las redes de Escobar aparecían fotos con armas y contenido inquietante para los familiares.

Madre de Ivonne Latorre dio
Madre de Ivonne Latorre dio más detalles sobre la muerte de su hija en el país árabe - crédito Captura de video Más allá del silencio

Otra amiga de Ivonne, residente en México, recibió desde Egipto la ubicación exacta de la joven, quien le pidió avisar urgentemente a la policía. “Si mi hija dejó un aviso de peligro, ella tenía miedo, porque su vida corría peligro y efectivamente perdió su vida”, insistió el padre ante Los Informantes.

Dudas sobre la versión oficial y testigos ausentes

Horas después de los mensajes, el consulado colombiano en Egipto notificó a la familia que Ivonne estaba hospitalizada, con heridas graves tras caer de un sexto piso. El diagnóstico indicaba neumotórax y lesiones internas. “Me puse demasiado mal. Era llorando preguntándole a Dios por qué, por qué se me había ido, por qué si yo veía como otra oportunidad”, expresó Mari Sánchez al programa.

La versión oficial egipcia señala que la muerte fue accidental, pero los padres rechazan la explicación. “A mi hija le quitaron la vida, ya sea directamente que alguien la empujó o alguien le hizo daño, o porque ella se vio acorralada y decidió quitarse la vida. Y si mandó mensajes de alerta es porque quería vivir. Ella no se lanzó por angustia o por drogas”, recalcó Tito Latorre.

Mensaje enviado por Ivonne Daniela
Mensaje enviado por Ivonne Daniela Latorre a una amiga en España, donde señala directamente a Jessi Escobar como responsable de lo que estaba ocurriendo - crédito Cristian Ortega/X

Para la familia, la actitud de Estefanía Bedoya, que fue la última amiga en ver con vida a Ivonne, sigue siendo inexplicable. “Jamás se comunicó con nosotros. Ella dice que había perdido su celular y que también habían intentado secuestrarla, cosas que dudamos mucho, porque siempre estuvo comunicada con su familia”, apuntó Tito. El equipo de Los Informantes intento obtener su testimonio, pero no logró respuesta.

Un entorno de relaciones cruzadas y una investigación pendiente

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Ivonne y Estefanía interaccionaron en el festival con tres hombres identificados por alias: “El doctor”, “El dealer” y “El servio”, quienes eran cercanos a Jessi Escobar. Las autoridades informaron a la familia sobre la existencia de videos de cámaras en una gasolinera donde Ivonne discute con Escobar, momentos antes de perderse su rastro.

Los padres afirman que la investigación se ha visto obstaculizada por la lejanía, la barrera idiomática y las limitaciones económicas. La historia clínica de Ivonne fue entregada a la madre en una hoja manuscrita, sin mayores detalles sobre la caída.

El padre de Ivonne señaló
El padre de Ivonne señaló que las autoridades egipcias les informaron que la joven habría caído desde aproximadamente un sexto piso - crédito captura de pantalla Más allá del silencio

El 14 de junio de 2025, Mari Sánchez y Tito Latorre presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunto homicidio. “La vida de nuestra hija cambió la nuestra para siempre. Solo queremos justicia y respuestas claras”, concluyeron los padres en diálogo con Los Informantes.

La justicia egipcia declaró el caso cerrado por accidente, pero la investigación en Colombia acaba de comenzar. La familia de Ivonne Latorre exige el apoyo de las instituciones para esclarecer las dudas que rodean la muerte de la joven colombiana y honrar su memoria.

