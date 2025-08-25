Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

La carta enviada por el gobernador Ruiz al ministro de Defensa detallaba la situación de riesgo y solicitaba atención urgente a las amenazas - crédito Gobernación de Caquetá/EFE

En la madrugada del martes 12 de agosto de 2025, la vivienda de la familia del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, fue blanco de un violento ataque que, según las primeras hipótesis, habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las Farc, que destruyó por completo la estructura y dejando a los allegados del mandatario bajo fuertes intimidaciones.

No obstante, los riesgos que tenía su entorno familiar ya había sido anunciada por el mandatario departamental en una carta enviada al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Según información revelada por Semana, la misiva fue escrita el 21 de julio, en la que detallaba la situación de vulnerabilidad que lo rodeaba.

En el documento citado por el medio de comunicación, el gobernador expresó: “Por medio del presente, me permito informar sobre diversas situaciones de seguridad que ponen en riesgo mi integridad física, debido a la amenaza inminente de ataques armados por las disidencias de las Farc”.

Además, Ruiz describió con precisión los escenarios que alimentaban su preocupación, señalando que había recibido información sobre planes concretos para atentar contra su vida, y mencionaba a los supuestos cabecillas del grupo armado que estarían involucrados en las amenazas en su contra.

“Esta orden está encabezada por alias La Morocha y alias Esteban. Habían desplegado unidades de milicias urbanas que, desde hace 15 días, han iniciado labores de inteligencia a cada una de nuestras actividades y desplazamientos”, señala la carta mencionada por el medio citado, recalcando que estos sujetos hacen parte de las estructuras lideradas por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá.

El alcance de las intimidaciones no se limitó al propio gobernador. Ruiz informó al ministro que alias Albeiro Ramírez, hombre de confianza de Calarcá, persistía en hostigar a los hermanos de su esposa, exigiéndoles 300 millones de pesos como parte de una campaña de extorsión.

“Por todas las acciones que se adelantan por parte de la Fuerza Pública en su contra, las cuales son producto de mis apreciaciones y declaraciones”, expresó.

En la misiva, el gobernador de Caquetá atribuyó estas acciones a las operaciones de la Fuerza Pública en contra de las disidencias, operaciones que, según él, se derivaban de sus propias apreciaciones y declaraciones públicas.

Sin embargo, Luis Francisco Ruiz manifestó en la carta que no se sentía intimidado, pero había solicitado al ministro Pedro Sánchez para que se atendiera su solicitud oportunamente.

“Quiero aclarar que este tipo de amenazas no me intimidan. Al contrario, nos motivan y obligan a seguir trabajando cada vez más de la mano y en colaboración con la institucionalidad. Sin embargo, mi principal preocupación es la seguridad de mi esposa y mis hijos (...) le solicito atentamente que se preste la mayor atención a esta corta misiva, pero contundente, de la manera más expedita”, manifestó.

Días después del ataque contra su familia, el gobernador difundió un video en redes sociales en la que reitera que la carta enviada al ministro de Defensa no fue atendida oportunamente.

“Lo venía denunciando hace más de seis meses lo que estaba pasando alrededor de mi familia. Lo venía denunciando en diferentes medios de comunicación, en diferentes denuncias, en diferentes consejos, al mismo presidente de la República, al exministro de Defensa y al ministro de Defensa. Y hoy se consumó lo que venía denunciando hace muchos días”, expresó Ruiz en su momento.

Violencia en Antioquia

Esta advertencia no fue la única que recibió el ministro de Defensa en ese periodo. Además de la carta enviada por la Gobernación de Caquetá, la Gobernación de Antioquia también había alertado sobre riesgos de seguridad en el municipio de Amalfi antes de que las disidencias de las Farc derribaran un helicóptero de la Policía, que dejó más de diez militares muertos.

Según información publicada por El Colombiano, el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, envió el 4 de junio una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la que planteaba la urgencia de reforzar la presencia militar.

“Por medio del presente elevo a su despacho una solicitud urgente y prioritaria frente al deterioro progresivo y alarmante del orden público en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, situación que ha generado un ambiente de creciente inseguridad, zozobra y temor generalizado entre la población civil”, expresó Martínez en la misiva dirigida a Pedro Sánchez.

El documento, además, mencionaba que en la vereda se concentraban disputas entre varias estructuras armadas ilegales, entre ellas disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

En ambos casos, las advertencias no lograron evitar que los hechos previstos se concretaran.