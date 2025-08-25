Colombia

Famosa marca colombiana de ropa desaparecerá del mercado: la Supersociedades confirmó el proceso de liquidación de EPK

La decisión, anunciada por la Superintendencia de Sociedades, implica la desaparición de uno de los referentes del sector y sucede en medio de disputas legales por la propiedad de la marca

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Samuel Tcherassi, presidente de EPEKA
Samuel Tcherassi, presidente de EPEKA - crédito EPEKA

Una marca colombiana, que acompañó con moda a los niños de todo el país, desaparecerá definitivamente después de que la Superintendencia de Sociedades anunciara el inicio de su liquidación.

El cierre de las tiendas EPK, cuya presencia se desvaneció por completo de los centros comerciales de Bogotá en 2024, marcó el desenlace de una prolongada crisis para la marca de ropa para niños y bebés.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la página web de la empresa sigue visible, ya no ofrece la posibilidad de realizar pedidos. Esta situación antecedió al anuncio, realizado en la mañana del lunes 25 de agosto, sobre el inicio del proceso de liquidación de Akmios S.A.S., sociedad con sede en Barranquilla y responsable de la operación de la marca en el país.

De acuerdo con la Superintendencia, el proceso de liquidación judicial se pondrá en marcha en virtud de la Ley 1116 de 2006, luego de que Akmios S.A.S. comunicara su decisión unánime de no continuar con el proceso de reorganización empresarial, tras constatar la imposibilidad de sortear sus dificultades financieras.

EPK entró en liquidación por
EPK entró en liquidación por fuertes deudas - crédito Yara Nardi/Reuters

“La compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar sus esfuerzos por lograr la recuperación”, explicó el superintendente Billy Escobar. Asimismo, precisó que la entidad intervino de manera rápida para ordenar la apertura del proceso, buscando “salvaguardar el orden económico, proteger los activos de la empresa y permitir que los acreedores puedan recuperar, en la medida de lo posible, sus derechos”.

La información financiera reportada por Akmios S.A.S., con corte al 31 de diciembre de 2023, reveló un panorama adverso: activos por 70.673 millones de pesos y pasivos que ascendieron a 174.304 millones, lo que dejó a la empresa en una situación crítica frente a sus acreedores.

Bajo el procedimiento establecido, estos últimos deberán presentar la radicación de sus créditos ante el liquidador designado; posteriormente, este especialista elaborará un inventario valorado de activos y una graduación de pasivos, para someter ambos documentos al visto bueno del Juez del Concurso.

Entre las posibles causas de esta crisis, la reducción en la tasa de nacimientos se perfila como un factor significativo. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2024 solo se registraron 445.011 nacimientos en Colombia, reflejando una disminución del 33,4% respecto a 2014. Esta caída demográfica afectó especialmente al segmento de mercado en el que operaba EPK.

La tienda posee pasivos por
La tienda posee pasivos por más de 170.000 millones de pesos - crédito imagen ilustrativa Infobae

Por otra parte, el origen de los conflictos empresariales se remonta a 2020, cuando se produjo la ruptura de relaciones comerciales entre Samuel David Tcherassi Solano, licenciatario de la marca en Colombia, y Bridgewood Capital, el fundador oficial de EPK.

A partir de ese momento, la familia Tcherassi emprendió un proceso legal de cancelación por notoriedad para intentar quedarse con la marca en el país. Carlos Amaya, socio de Amaya Propiedad Intelectual, explicó a La República que este mecanismo busca que quien ha usado la marca, en este caso la familia Tcherassi, pueda obtener la titularidad local.

“Como ellos han sido los que la han usado en Colombia, la familia Tcherassi, tras el cierre de las tiendas, el año pasado, tomó esta medida para tener la marca”, sostuvo el abogado.

La disputa escaló hasta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que dictó medidas a favor de Bridgewood Capital y ordenó a Samuel Tcherassi abstenerse de difundir afirmaciones falsas o inexactas respecto a los derechos de propiedad industrial, señalando que Bridgewood mantiene la titularidad de la marca en Colombia. Desde Bridgewood, recalcaron que “la marca EPK no puede ser vendida por terceros pues su único y legítimo titular en Colombia es Bridgewood”.

Con las tiendas cerradas y la compañía sometida oficialmente al proceso de liquidación, el futuro de la reconocida marca de ropa para bebés en el país queda ligado a las decisiones judiciales sobre los activos, los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad efectiva de que los acreedores recuperen al menos parte de lo adeudado.

Temas Relacionados

EPKEPEKASuperintendencia SociedadesLiquidación EPKBarranquillaColombia-noticias

Más Noticias

Ataque en Cali no es aislado; responde a patrones violentos del EMC, disidencia de Farc, en la zona: Fundación Ideas para la Paz

La magnitud del ataque motivó una alerta internacional y reacciones diplomáticas, mientras la ciudad enfrenta el mayor riesgo de violencia entre las capitales del país

Ataque en Cali no es

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 25 de agosto

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: la

Sneyder Pinilla, a su llegada a la Corte Suprema, confirmó que revelará la vinculación de los congresistas Martha Peralta y Julio Elías Chagüi a la corrupción en la Ungrd: “Claro que sí”

El exsubdirector de la Ungrd, protegido con chaleco antibalas, compareció ante la Corte Suprema y aseguró que entregará información sobre la presunta implicación de dos congresistas en actos ilícitos

Sneyder Pinilla, a su llegada

Acción de tutela de Mateo Varela contra Yina Calderón por declaraciones en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre videos íntimos

La DJ y empresaria habría lanzado falsas acusaciones en contra del modelo y deportista, por lo que su apoderado tomó acciones legales en vista de que las acusaciones no han cesado

Acción de tutela de Mateo

María Fernanda Cabal le recordó trino a Iván Cepeda donde afirmó que Nicolás Maduro era el digno sucesor de Hugo Chávez: “Han venido aplaudiendo la narco dictadura de Venezuela”

La senadora del Centro Democrático le recordó a Cepeda las consecuencias del régimen del vecino país, que ha causado la migración de más de ocho millones de ciudadanos

María Fernanda Cabal le recordó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Acción de tutela de Mateo

Acción de tutela de Mateo Varela contra Yina Calderón por declaraciones en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre videos íntimos

Vicky Hernández suspendió temporada teatral tras sufrir percance de salud: la actriz de 79 años debió ser hospitalizada

La Jesuu estalló en contra de Yina Calderón quien la llamó “Judas”: “Viví tu vida tranquila”

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Laura G, quien devolvió la camioneta que le regaló su ex, respondió si Melissa Gate tendría que devolverle los tacones que le dió: “¿Esos los compraste tú?”

Deportes

Así fue el emotivo homenaje

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

Este fue el motivo por el que Esteban Chaves debió cambiar su bicicleta en plena etapa de la Vuelta a España

Dayro Moreno lidera el conteo de los máximos goleadores colombianos de la historia, pero su valor alcanza un mínimo histórico: estas son las cifras

Él es Juan Guillermo Martínez, el colombiano más joven de la historia en debutar en la Vuelta a España