Así anunció Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, la llegada de su cuarto hijo, que será varón: “Comparto con ustedes mi felicidad”

La cuarta fue la vencida para Elder Dayán y su esposa Mile Robayo que finalmente esperan su primer hijo varón - crédito @elderdayanoficial/Instagram

Con una gran celebración familiar frente al mar Caribe en la ciudad de Santa Marta, Elder Dayán anunció que se creció la dinastía Díaz.

El artista vallenato no solo sorprendió al revelar la dulce espera de su cuarto bebé sino que aprovechó el momento y de paso confirmó que tal y como lo deseaba será un varón.

Elder Dayán y su esposa Mile Robayo convocaron a sus familias para contar públicamente que esperan a su cuarto hijo y revelar que será un varón al que le pondrán el mismo nombre del cantante - crédito @elderdayanoficial/Instagram

A través de un emotivo video en el que tanto Elder Dayán como su esposa Mile Robayo reunieron a todos sus familiares para darles la sorpresa en medio de una fiesta en la que los los anfitriones vistieron de blanco mientras que los invitados asistieron de azul.

Mi muchacho, uno de los clásicos más sonados de Diomedes Díaz, fue el tema musical con el que “el Cantor” acompañó las imágenes en la que también anunció el nombre que le pondrá al bebé que espera.

“Que venga con salud, que es lo primordial en estos momentos y que lo vamos a recibir, mejor dicho, con la alegría y el corazón abierto para que venga a adornar esta familia tan bonita que tenemos. Porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero”, dijo Elder Dayán minutos antes de la revelación del sexo del que será su primer hijo varón.

Tal y como lo contó, Elder Dayán y su esposa Mile Robayo están haciendo la tarea para conformar una familia numerosa, pues esperan el cuarto hijo de los 14 que el artista quiere - crédito @elderdayanoficial/Instagram

Por otra parte en una de las publicaciones que hizo Elder Dayán en sus redes sociales, el artista pidió tal y como lo dice la letra de la canción de su padre por el bienestar de su pequeño para que nazca sano.

“Es niño… Comparto con ustedes mi felicidad bajo la protección de Dios…. Solo le pido a Dios que lo coloque en mis manos sano y lleno de salud! En el nombre de Dios se viene Elder Dayan Jr…“, escribió en la publicación en la que contó su primer hijo varón llevará su mismo nombre.

Ante la inesperada noticia que Elder tenía bien guardada, las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar en los comentarios de su Instagram.

Elder Dayán y su esposa Mile Robayo reunieron a toda su familia para compartir la noticia de que están esperando su cuarto hijo - crédito @elderdayanoficial/Instagram

“Llegó Junior”, “que familia tan linda! Muchas bendiciones”, “Dios te Bendice manito mío con ese regalo”, “viene un príncipe a completar esta hermosa familia... Muchas bendiciones para él”, “se les cumplió el milagrito azul. Que emoción Mile, los felicito y que Dios los bendiga siempre”, “que hermosa noticia 👏👏👏👏 felicitaciones. Dios siga obrando en su familia “, ”casi que no ombe", son algunos de los mensajes de felicitaciones de los cibernautas.

Elder Dayán confesó que al igual que su padre Diomedes Díaz, desea tener muchos hijos: pensó en 14

“El Cantor” sacó a la luz el deseo que compartió con su esposa cuando era joven y le advirtió que él esperaba tener una familia numerosa. Sin embargo, a la fecha, el hijo de Diomedes Díaz apenas espera espera su cuarto hijo con el que cumplió el sueño de tener un varón y al que le pondrá su mismo nombre Elder Dayán Jr.

Elder Dayán pidió por la salud del hijo que espera junto a su esposa Mile Robayo - crédito @elderdayanoficial/Instagram

“Una vez cuando estábamos de novios con mi esposa, le dije que quería tener 14 hijos, ya no se puede porque la vaina está fuerte, pero tener uno o dos más, está bien”, reveló Elder sobre el deseo que tenía en el pasado por conformar una familia numerosa, que por la actual situación económica dice que desistió de la idea, pero el tema de los hijos lo entusiasma mucho.

Por lo anterior, la intención de tener tantos hijos como su papá quedó en el pasado, ya que, Elder mencionó que haría un último intento por buscar el niño y que si no lo conseguí acudiría a la ayuda de la ciencia médica para lograrlo, pero que este sería su último heredero.

Sin embargo, el artista consiguió lo que buscaba de manera natural, hecho le atribuyó a la bendición de Dios.

“¿Quién le quita la felicidad a uno cuando llega un hijo? La verdad, es lo más bonito que hay, hacer vida, tengo tres niñas y si puedo hacerlo de forma natural, sería maravilloso. Si me sale otra niña pues voy de tiro fijo con la ciencia, para apuntarle al niño y no se me pierda el apellido. Uno solo”, comentó días atrás cuando detalló que estaba con su esposa en la tarea de encargar otro bebé como último intento de que fuera un niño.