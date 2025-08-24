Colombia

Vicky Dávila se fue contra el Gobierno Petro: “Sin vergüenzas gastando la plata de los colombianos como si fuera de ellos”

El pronunciamiento de la candidata se dio por una publicación de la Cancillería en donde afirmaron que después de 23 años Colombia vuelve a tener embajada en Barbados

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Vicky Dávila hizo fuertes acusaciones
Vicky Dávila hizo fuertes acusaciones a la administración de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

La candidata presidencial y periodista Vicky Dávila se despachó en contra del gobierno de Gustavo Petro por una publicación que hizo la Cancillería, asegurando que después de 23 años Colombia reabrió oficialmente su embajada en Barbados.

“Tras 23 años, Colombia reabrió oficialmente su Embajada en Barbados. Este acto reafirma el compromiso del Gobierno del Presidente @petrogustavo con el reposicionamiento estratégico de Colombia en el Caribe, fortaleciendo la cooperación bilateral y regional, y proyectando un futuro de hermandad, prosperidad y sostenibilidad compartida", afirmó la Cancillería.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo anterior hizo que Dávila se pronunciara diciéndoles que se están gastando la plata de los colombianos innecesariamente y que de ganar las presidenciales del 2026 cerrará algunas embajadas y consulados.

Sin vergüenzas gastando la plata de los colombianos como si fuera de ellos. Nuestro Gobierno llegará a cerrar embajadas y consulados innecesarios”, señaló.

Publicación de la Cancillería de
Publicación de la Cancillería de Colombia sobre embajada de Colombia en Barbados - crédito @CancilleriaCol

La candidata presidencial recalcó que el Gobierno Petro se ha encargado de hacer nombramientos que “dan pena” y hacen quedar mal al país.

Este Gobierno se ha dedicado a reinstalar burocracia en el exterior. Han nombrado a muchos Embajadores y cónsules que dan pena, que hacen escándalos, que nos hacen quedar mal”, puntualizó.

La también periodista afirmó que para ella lo más importante es que un gobierno tenga la gente más preparada, para que manejen las relaciones de Colombia ante el mundo.

“En el mundo nos representarán los mejores y los más preparados para manejar las relaciones internacionales de Colombia. La carrera diplomática será valorada y respetada”, dijo.

Fuertes señalamientos de Vicky Dávila
Fuertes señalamientos de Vicky Dávila por embajada de Colombia en Barbados - crédito @VickyDavilaH

Tremendo agarrón entre Vicky Dávila y Gustavo Petro por precandidatura a la presidencia de Iván Cepeda

La inscripción de Iván Cepeda como precandidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 generó un intenso cruce de declaraciones entre la periodista Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro.

El debate se desató tras el anuncio oficial de Cepeda en un evento realizado el 22 de agosto de 2025 en Pasto, donde el senador aseguró que su campaña priorizará la lucha contra la corrupción y la paz.

Durante el acto, Cepeda manifestó: “Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República”.

Añadió que su objetivo es gobernar sin imponer y en consulta con los movimientos sociales del país, guiado por principios de colectividad. Este anuncio desencadenó reacciones inmediatas y controversia en el ámbito político.

Petro cuestionó los ataques de
Petro cuestionó los ataques de Dávila - crédito @petrogustavo/X

Por lo anterior, Vicky Dávila expresó su preocupación sobre la posibilidad de que el próximo presidente de Colombia tenga antecedentes de cercanía con las extintas Farc.

Para la candidata presidencial, elegir a Cepeda sería, en sus palabras, “otorgar el poder a una persona que podría dar más beneficios a los grupos armados, dado su pasado con líderes como Jesús Santrich o alias Iván Márquez”.

Dávila enfatizó: “Ya en Colombia eligieron presidente del M-19, ahora no se les puede elegir presidente a las Farc”, replicó en la red social X.

El presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta oficial: “¿Quién es de las Farc Vicky?”, a lo que la periodista contestó: “Usted sabe. ¿No?”.

La discusión públicamente continuó. Petro negó conocer a un candidato con ese perfil y pidió a Dávila que argumente su afirmación: “No amiga, no lo conozco, cuéntanos a todas y todos”.

Vicky Dávila exigió a Petro
Vicky Dávila exigió a Petro revelar su verdadero plan para las elecciones de 2026 - crédito @VickyDavilaH/X

Las declaraciones de ambos derivaron en acusaciones cruzadas sobre el rol de Cepeda y los riesgos de que “una ficha Farc” aspire a la jefatura de Estado.

En palabras de Dávila, “todo el país lo sabe… ahora una ficha Farc quiere la presidencia. Todos sabemos el plan, pero se le va a derrotar en primera vuelta. Los colombianos valientes y juntos vamos a castigar el narcoterrorismo político. Lo importante es que no nos maten”.

El mandatario advirtió sobre las implicaciones legales de lanzar acusaciones sin pruebas y sugirió que Dávila evita dar nombres “por las demandas por calumnia”.

La periodista respondió que su intención era que Petro lo reconociera abiertamente y desafió: “Empiece a demandar a 52 millones de colombianos que a esta hora le repiten ese nombre”.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroGobierno PetroCancillería de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

20 años sin Kaleth Morales: este fue el homenaje que le hizo su hijo Samuel para mantener vivo el legado

El ‘Kalethismo’ honró la memoria del fallecido artista al que se consideró rey de la nueva ola del vallenato, pero murió trágicamente el 24 de agosto de 2005: así lo recordó su fanaticada

20 años sin Kaleth Morales:

Egan Bernal escala más de 100 casillas en la clasificación general de la Vuelta a España: ahora es cuarto a pocos segundos del líder

El colombiano es el líder del Team Ineos Grenadiers y aspira a terminar en el top 5 de los mejores corredores en la clasificación general de la última gran vuelta del año

Egan Bernal escala más de

Ornella Sierra desmintió haber tenido vínculo sentimental con Miguel Bueno: “Nunca fuimos novios”

La ahora presentadora sorprendió al declarar que entre ella y su excompañero de La casa de los famosos nunca existió un romance como se mostró luego de que ambos salieron del reality: “Es como mi hermanito”

Ornella Sierra desmintió haber tenido

Joven de 17 años habría asesinado a su hijo recién nacido en Antioquia: esto se sabe

Las autoridades en el municipio de Amalfi investigan la muerte de un bebé abandonado en zona boscosa del nordeste antioqueño

Joven de 17 años habría

Ministra de Comercio, Industria y Turismo afirma que turismo dejará ingresos récord en el país

Zona binacional, agenda con China, relaciones con Estados Unidos y turismo son algunos de los temas centrales para la ministra Diana Marcela Morales

Ministra de Comercio, Industria y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Garrote, cabecilla de

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Tras el nacimiento de su

Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Taliana Vargas reveló detalles de cómo inició su relación con Alejandro Éder al que conoció por su mánager: “Fue en Cartagena”

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: gran día para Egan Bernal, que cruza en el cuarto lugar

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino