Roy Barreras llamó “loco delirante” a Alfredo Saade y este respondió con duros señalamientos: “¿Si ves la diferencia entre ambos?”

El enfrentamiento entre Roy Barreras, exembajador de Colombia en el Reino Unido, y Alfredo Saade, saliente jefe de Despacho de la Presidencia, escaló a través de entrevistas y mensajes publicados en redes sociales.

El cruce de acusaciones refleja no solo las tensiones personales, también las pugnas políticas que atraviesan el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano.

El pastor respondió a través de su cuenta de X lanzando señalamientos directos contra el exembajador: “Querido Roy Barreras prefiero que me tildes de ‘loco’ porque de mí jamás podrás decir lo que dicen de ti ‘que te robas la plata de la salud de los pobres, que Papá pitufo te giraba y que eres corrupto’. Si ves la diferencia entre uno y otro?”, escribió Saade.

La disputa se originó tras una entrevista en la que Semana consultó a Roy Barreras sobre las declaraciones de Alfredo Saade respecto a una eventual “gran final electoral” en 2026 entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

El exembajador fue contundente al descalificar esas propuestas: “Yo trabajé un año en el hospital psiquiátrico San Isidro de Cali y por supuesto, no perdía tiempo viendo qué significaban las palabras de los esquizofrénicos, sino que les daba tratamiento con compasión. Ese es un loco delirante que para creer que va a halagar al presidente, le dice que quiere ser reelegido veinte años”.

Barreras, además, insistió en que las ideas de Saade no tienen asidero jurídico ni político: “En ningún Gobierno pueden callar las voces de los locos. En la derecha hay otros locos que proponen: ‘¡Balín, balín!’, pues tampoco los callan, porque en Colombia hay libertad de expresión. Inclusive para los delirantes”.

De esta manera, el exembajador enmarcó las declaraciones de Saade en un plano de populismo y demagogia, descartando cualquier posibilidad real de reelección presidencial inmediata, tanto para Gustavo Petro como para Álvaro Uribe, hoy jurídicamente inhabilitado tras ser condenado.

La insistencia de Saade en la reelección

Lejos de bajar el tono, Alfredo Saade respondió con un nuevo mensaje en redes sociales reafirmando su propuesta: “La reelección de Gustavo Petro debe darse pero también la de Álvaro Uribe para que entre los dos se juegue la gran final en las urnas en el 2026; quien pierda quedaría en la firme obligación de respaldar al ganador y de ayudar a sacar el país muchos adelante de lo que va. Levántate Colombia 🇨🇴 si estás de acuerdo deja un comentario y también si no lo estás”.

El pronunciamiento coincidió con un momento de tensión política para Saade, pues la Procuraduría General de la Nación lo suspendió de su cargo por tres meses por presuntas irregularidades en la gestión del contrato de pasaportes.

La medida, de carácter preventivo, generó una dura reacción de su parte. “(...) me pregunto: ¿a quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia que trabaja en Procuraduría intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?”.

El respaldo del jefe de Estado hacia Saade también ha sido cuestionado en distintos frentes políticos. Analistas consideran que mantener una cercanía con un asesor en medio de cuestionamientos de corrupción y propuestas inviables jurídicamente puede desgastar aún más la legitimidad del Gobierno y alimentar divisiones internas.

La confrontación revela, además, un punto de quiebre en el debate público: la forma en que se confrontan los discursos políticos en el país, donde la descalificación personal, las acusaciones de corrupción y las teorías de persecución terminan reemplazando las discusiones de fondo sobre la viabilidad de las propuestas.