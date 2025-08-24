Robinson Díaz trae a Bogotá la comedia ‘Más Que Amigos’ en una adaptación llena de humor local

Robinson Díaz anunció nueva residencia en el Teatro Libre de Chapinero con 'Más Que Amigos', acompañado de Juan Pablo Barragán y Laura Barjum - crédito cortesía Más Que Amigos

El Teatro Libre de Chapinero será el escenario del estreno en Colombia de Más Que Amigos, reconocida comedia argentina original de Daniel Datola, y adaptada y dirigida para el público colombiano por Robinson Díaz.

La adaptación y dirección del actor encargado de liderar la compañía teatral La Tropa, busca ofrecer una experiencia que conecte con la audiencia colombiana.

“Más Que Amigos es de esas comedias que conectan de inmediato porque nos habla de temas que todos conocemos: la amistad, el amor y las vueltas inesperadas de la vida. Estoy seguro de que aquí tendrá la misma fuerza que en Argentina”, afirmó Díaz en un comunicado de prensa.

El elenco está conformado por figuras destacadas del teatro y la televisión nacional: además del antioqueño, se incluye la presencia de Juan Pablo Barragán, Mariana Morales, Laura Barjum, Alberto Barrero, Walther Luengas y Claudia Arciniegas, que aportan su experiencia y talento a una puesta en escena dinámica y cercana.

La propuesta escénica se caracteriza por un humor directo y situaciones reconocibles para el público colombiano, lo que facilita la identificación con los personajes y sus dilemas. El montaje se distingue por su ritmo ágil y la capacidad de reflejar la realidad local a través de la comedia, manteniendo la esencia de la obra original.

“Nuestro propósito como equipo es que la gente se ría de principio a fin, pero también se vea reflejada en los personajes y sus situaciones. Es humor con corazón, y esa combinación nunca falla”, aseguró Díaz.

A partir del viernes 12 de septiembre, la obra iniciará temporada en Bogotá, con funciones programadas todos los viernes y una propuesta que busca renovar la cartelera con humor y cercanía.

Las entradas para Más Que Amigos ya están disponibles a través de Atrapalo.com.co, con un descuento del 30% en la preventa, lo que facilita el acceso a quienes deseen asegurar su lugar en las primeras presentaciones.

El argumento de ‘Más Que Amigos’

La trama sigue a Mariano, Diego y Virginia, amigos inseparables desde la infancia. El anuncio de la boda de Mariano desencadena una serie de enredos y situaciones inesperadas que alteran la dinámica del grupo.

El punto de inflexión llega con la aparición de el Flaco Botero, un antiguo amigo de Mariano que regresa convertido en Andrea, una mujer carismática que introduce nuevos conflictos y sorpresas. La presión de un suegro con pasado policial (interpretado por Robinson Díaz) y la intervención de un portero curioso intensifican el ritmo de la comedia y acercan la historia a la cotidianidad del público.

Robinson Díaz volverá a encarnar uno de sus personajes icónicos en televisión internacional

2025 es, hasta ahora, un año de intensa actividad para el actor, pues como responsable de la compañía teatral La Tropa, ya se encargó previamente de la adaptación teatral de El Exorcista y Mucho Animal, que también tuvieron su temporada en el Teatro Libre de Chapinero.

A esto se suma su presencia como parte del elenco de Cosiaca, de Teleantioquia, y el anuncio de que volverá a interpretar a Milton Jiménez “El Cabo” en Dinastía Casillas, el spin-off de El señor de los Cielos producido por Telemundo en el que volverá a encarnar a uno de los más encarnizados rivales de la familia Casillas.

Adicionalmente, se confirmó la presencia de otros dos actores colombianos: Maria Fernanda Yepes, que interpretará a Elizabeth Cordero, descrita como “una mujer imponente que regresa a las sombras del mundo criminal” por el portal Todo TV News. También estará presente Alejandro Aguilar, recordado por sus papeles en Rosario Tijeras y El Chapo. Se espera que la serie se lance en octubre, en una fecha pendiente de confirmar.