Petro y Francia Márquez sellan tregua con aumento de fondos para la Vicepresidencia

La reciente tregua política entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha situado en el centro del debate la asignación de $1,1 billones del presupuesto 2026 para la Vicepresidencia - crédito Gisell Sánchez/Vicepresidencia

La reciente tregua política entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha situado en el centro del debate la asignación de $1,1 billones del presupuesto 2026 para la Vicepresidencia. Este acuerdo, alcanzado tras meses de tensiones internas en el Ejecutivo, se produce en un contexto de recortes presupuestales, déficit fiscal y la cercanía de un año preelectoral, según reportó El Espectador. La negociación presupuestal busca no solo garantizar la estabilidad interna del gobierno, sino también definir el margen de acción de Márquez en la recta final de su mandato.

El monto en disputa, que asciende a $1,1 billones ($1’117.925’601.013), se ha convertido en el eje de la reconciliación entre la Casa de Nariño y la Casa Vicepresidencial. La promesa de mantener la “paz” entre ambas partes se selló a través de reuniones en las que se delinearon compromisos presupuestales, con el objetivo de evitar nuevos episodios de “fuego amigo” en el último tramo del “Gobierno del cambio”.

El proyecto de Presupuesto General de 2026, presentado al Congreso el 29 de julio, contempla un total de $556,9 billones, aunque su financiación depende de una reforma tributaria de $26 billones, lo que añade presión a las discusiones internas y legislativas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Tensiones políticas y evolución del presupuesto de la Vicepresidencia

Las fricciones entre Petro y Márquez se intensificaron tras la creación y posterior crisis del Ministerio de Igualdad, cartera que Márquez lideró hasta su salida el 28 de febrero de 2024. La pérdida de este ministerio redujo su poder político y afectó directamente los recursos asignados a la Vicepresidencia. De acuerdo con cifras citadas por El Espectador, el presupuesto más alto para Márquez se registró en 2023, con $50.000 millones.

En 2024, aunque se solicitaron $84.300 millones, solo se aprobaron $31.154 millones, y para 2025 la cifra cayó a $16.927 millones, pese a una solicitud inicial de $77.500 millones. Esta tendencia descendente refleja tanto las diferencias políticas como la reconfiguración de funciones tras la creación del Ministerio de Igualdad, actualmente encabezado por Juan Carlos Florián.

En 2024, aunque se solicitaron $84.300 millones, solo se aprobaron $31.154 millones, y para 2025 la cifra cayó a $16.927 millones, pese a una solicitud inicial de $77.500 millones - crédito Colprensa

En este escenario, la vicepresidenta solicitó formalmente un aumento presupuestal para 2026 durante una reunión clave con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Rodríguez, responsable de la gestión presupuestal de la Presidencia, desempeña un papel central en la distribución de recursos entre dependencias como la Consejería Comisionada Paz, liderada por Otty Patiño, y la Consejería Presidencial para las Regiones, encargada de las giras y eventos oficiales. La decisión final sobre el monto que recibirá la Vicepresidencia recae en el presidente Petro, quien debe equilibrar las prioridades sociales del gobierno frente a un presupuesto desfinanciado y múltiples proyectos en curso.

De acuerdo con cifras oficiales, el presupuesto más alto para Márquez se registró en 2023, con $50.000 millones - crédito Infobae

Funciones actuales, proyectos en el Pacífico y agenda internacional

El marco normativo que define actualmente las funciones de Márquez es el decreto 1188 de 2024, que le asigna la coordinación de acciones para la implementación de soluciones de agua potable y saneamiento en el litoral Pacífico y el norte del Cauca, así como la formulación de la Política para el Desarrollo Integral del Pacífico.

En línea con estas responsabilidades, Márquez anunció la gestión de $2,4 billones en obras e inversiones para Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, aunque estos recursos provienen de entidades nacionales y no se asignan directamente a la Vicepresidencia. Entre los proyectos destacados figuran $664.000 millones derivados de los acuerdos del Paro Cívico Departamental en Chocó y $531.000 millones en la Mesa de Diálogo en el norte del Cauca.

La recomposición de la relación entre Petro y Márquez también se reflejó en una reunión celebrada el 13 de agosto con el ministro Armando Benedetti, en la que se abordaron temas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y el Conpes Pacífico. Según fuentes consultadas por El Espectador, se acordó que el último año de gestión de la Vicepresidencia se enfocará en el Pacífico colombiano, manteniendo la presencia de Márquez en eventos oficiales y priorizando proyectos en esa región.

El distanciamiento de Márquez respecto al Ministerio de Igualdad, ahora bajo la dirección de Florián y con nuevos viceministros de confianza del presidente, ha marcado una nueva etapa en su gestión. La salida de figuras cercanas, como Carlos Rosero, y las diferencias con aliados históricos, como Alí Bantú Ashanti, han evidenciado las fracturas internas en el entorno político de la vicepresidenta. A pesar de estos desafíos, Márquez ha redirigido sus esfuerzos hacia iniciativas que marcaron el inicio de su mandato, como la Estrategia África, que la ha llevado a realizar visitas oficiales a Sudáfrica, Kenia, Etiopía y Ghana.

Su agenda internacional busca fortalecer los vínculos diplomáticos, políticos y comerciales entre Colombia y países africanos, con el respaldo de programas como “Ella exporta a África”, que cuenta con una inversión de $4.525 millones.

El distanciamiento de Márquez respecto al Ministerio de Igualdad, ahora bajo la dirección de Florián y con nuevos viceministros de confianza del presidente, ha marcado una nueva etapa en su gestión. - crédito X @FranciaMarquezM

Las misiones internacionales de Márquez han generado controversia en la opinión pública, especialmente por los cuestionamientos sobre el uso de recursos y la pertinencia de sus viajes. Ante estas críticas, la vicepresidenta defendió su labor afirmando: “Al inicio de esta gira surgieron muchos comentarios, como que estaba quitándole los alimentos a los niños de La Guajira para irme a un ‘safari’, así lo colocaron, al continente africano. Efectivamente, esto hace parte de mis misiones, y las misiones que tengo implican conectar, en el caso del mandato que tengo, a la población afrodescendiente a nivel internacional, así está establecido en el decreto, así que no estoy desarrollando ninguna función que no sea parte de ello”, según recogió El Espectador.