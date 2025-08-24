Padre de John Alexander Zúñiga, víctima fatal del atentado en Cali, contó detalles del ataque terrorista: “Me desmayé”

John Alexander Zúñiga tenía 24 años de edad. Fue criado por su papá - crédito Alexander Zúñiga/Facebook

Seis personas murieron y más de 70 resultaron heridas en el ataque terrorista que perpetraron las disidencias de las Farc el 21 de agosto de 2025 en Cali (Valle del Cauca). Las familias lloran a sus seres queridos mientras las autoridades investigan los hechos y la ciudadanía exige medidas que garanticen la seguridad en el territorio.

Una de las víctimas fatales del atentado es un joven de 24 años identificado como John Alexander Zúñiga. El joven falleció en el punto del ataque, específicamente, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Allí, uno de dos camiones cargados con explosivos fue detonado, dejando a su alrededor decenas de personas afectadas.

Alexander Zúñiga, padre del joven asesinado por el grupo armado, se pronunció sobre la tragedia en conversación con Eje al Día Noticias. Según su testimonio, se enteró sobre el atentado por una persona que lo llamó. Quien lo contactó aseguró que además de su hijo, su hermana, Nelsy Estela Zúñiga, también había fallecido.

Seis personas murieron y más de 70 resultaron heridas en el atentado - crédito Jair F. Coll/Reuters

“Yo llego de trabajar a las tres de la tarde, cuando me llaman al celular y me avisan que una bomba detonó en la base aérea y que mi hermana y mi hijo están muertos. Y entonces, pues, la verdad impresionante”, contó el padre de familia al medio citado.

Además, le mostraron una grabación en el que se ve el lugar donde se registró el ataque terrorista. Además de los daños en la infraestructura, vio el cuerpo del joven en el suelo, gravemente afectado por la detonación. También vio a su hermana en el suelo.

“Me muestran un vídeo donde mi hijo está despedazado, hermano. Un pie pa’ un lado, hermano, y se ve sangre por todos lados. Mi hermana ahí arriba en el piso”, detalló.

Uno de dos camiones bomba fue detonado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez - crédito Colprensa

La noticia lo dejó en shock, estado que se agravó por su padecimiento de presión alta, por lo que los vecinos tuvieron que auxiliarlo y llevarlo al hospital. “Me desmayé”, dijo.

Tres horas después de haber sido informado sobre lo ocurrido, recibió una llamada en la que le indicaron que su hermana había logrado sobrevivir al atentado. No obstante, su estado de salud era sumamente delicado. Los profesionales de la salud que la atendieron aseguraron que podría perder un brazo y que tenía una pierna fracturada.

Sin embargo, poco después recibió otra llamada en la que recibió un nuevo parte médico; le indicaron que era posible salvar el brazo de su hermana, pero que seguía “muy mal”.

Así las cosas, Alexander Zúñiga tuvo que despedir a su tercer hijo de cuatro. El proceso de crianza con él fue diferente, puesto que ejerció la paternidad y la maternidad al mismo tiempo. “Yo he sido padre y madre para este hijo”, contó.

La joven Camila Valencia despidió a su pareja, John Alexander Zúñiga - crédito Camila Valencia/Facebook

Además de él, la joven Camila Valencia también llora la muerte de John Alexander. Era su pareja. En su cuenta de Facebook publicó un sentido mensaje de despedida, en el que expresó su amor, recordó los momentos vividos junto al joven y resaltó sus cualidades.

“Experimentar tantos años en mi vida junto a ti, no solo fuiste un compañero de vida, sino también el amor de mi vida, nadie podrá ocupar el mismo amor y sentimiento que yo sentí por ti (…). Jhon Alexander Zúñiga Chávez siempre serás el amor de mi vida, cuánto quisiera que esto fuera mentira, que fuera un sueño, y poderte decir lo mucho que te quiero, ay Alexito de mi vida, no me creo esto Dios mío, TE AMO 😭💔 siempre serás parte de mi vida, de mi historia, de mi familia y de mi todo (sic)”, escribió la joven en la red social.