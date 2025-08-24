Colombia

Padre de John Alexander Zúñiga, víctima fatal del atentado en Cali, contó detalles del ataque terrorista: “Me desmayé”

El joven estaba haciendo compras en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez cuando un camión bomba fue detonado

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
John Alexander Zúñiga tenía 24
John Alexander Zúñiga tenía 24 años de edad. Fue criado por su papá - crédito Alexander Zúñiga/Facebook

Seis personas murieron y más de 70 resultaron heridas en el ataque terrorista que perpetraron las disidencias de las Farc el 21 de agosto de 2025 en Cali (Valle del Cauca). Las familias lloran a sus seres queridos mientras las autoridades investigan los hechos y la ciudadanía exige medidas que garanticen la seguridad en el territorio.

Una de las víctimas fatales del atentado es un joven de 24 años identificado como John Alexander Zúñiga. El joven falleció en el punto del ataque, específicamente, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Allí, uno de dos camiones cargados con explosivos fue detonado, dejando a su alrededor decenas de personas afectadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alexander Zúñiga, padre del joven asesinado por el grupo armado, se pronunció sobre la tragedia en conversación con Eje al Día Noticias. Según su testimonio, se enteró sobre el atentado por una persona que lo llamó. Quien lo contactó aseguró que además de su hijo, su hermana, Nelsy Estela Zúñiga, también había fallecido.

Seis personas murieron y más
Seis personas murieron y más de 70 resultaron heridas en el atentado - crédito Jair F. Coll/Reuters

“Yo llego de trabajar a las tres de la tarde, cuando me llaman al celular y me avisan que una bomba detonó en la base aérea y que mi hermana y mi hijo están muertos. Y entonces, pues, la verdad impresionante”, contó el padre de familia al medio citado.

Además, le mostraron una grabación en el que se ve el lugar donde se registró el ataque terrorista. Además de los daños en la infraestructura, vio el cuerpo del joven en el suelo, gravemente afectado por la detonación. También vio a su hermana en el suelo.

Me muestran un vídeo donde mi hijo está despedazado, hermano. Un pie pa’ un lado, hermano, y se ve sangre por todos lados. Mi hermana ahí arriba en el piso”, detalló.

Uno de dos camiones bomba
Uno de dos camiones bomba fue detonado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez - crédito Colprensa

La noticia lo dejó en shock, estado que se agravó por su padecimiento de presión alta, por lo que los vecinos tuvieron que auxiliarlo y llevarlo al hospital. “Me desmayé”, dijo.

Tres horas después de haber sido informado sobre lo ocurrido, recibió una llamada en la que le indicaron que su hermana había logrado sobrevivir al atentado. No obstante, su estado de salud era sumamente delicado. Los profesionales de la salud que la atendieron aseguraron que podría perder un brazo y que tenía una pierna fracturada.

Sin embargo, poco después recibió otra llamada en la que recibió un nuevo parte médico; le indicaron que era posible salvar el brazo de su hermana, pero que seguía “muy mal”.

Así las cosas, Alexander Zúñiga tuvo que despedir a su tercer hijo de cuatro. El proceso de crianza con él fue diferente, puesto que ejerció la paternidad y la maternidad al mismo tiempo. “Yo he sido padre y madre para este hijo”, contó.

La joven Camila Valencia despidió
La joven Camila Valencia despidió a su pareja, John Alexander Zúñiga - crédito Camila Valencia/Facebook

Además de él, la joven Camila Valencia también llora la muerte de John Alexander. Era su pareja. En su cuenta de Facebook publicó un sentido mensaje de despedida, en el que expresó su amor, recordó los momentos vividos junto al joven y resaltó sus cualidades.

“Experimentar tantos años en mi vida junto a ti, no solo fuiste un compañero de vida, sino también el amor de mi vida, nadie podrá ocupar el mismo amor y sentimiento que yo sentí por ti (…). Jhon Alexander Zúñiga Chávez siempre serás el amor de mi vida, cuánto quisiera que esto fuera mentira, que fuera un sueño, y poderte decir lo mucho que te quiero, ay Alexito de mi vida, no me creo esto Dios mío, TE AMO 😭💔 siempre serás parte de mi vida, de mi historia, de mi familia y de mi todo (sic)”, escribió la joven en la red social.

Temas Relacionados

John Alexander ZúñigaVíctimas de atentado en CaliMuertos en CaliAtaque terrorista CaliDisidencias de las FarcBase arérea CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 24 de agosto

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en El Campín

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

Ataque en Amalfi no fue con drones, sino con explosivos bajo tierra, así lo confirmó el Gobierno

El ministro de Defensa colombiano resaltó la complejidad técnica del ataque en Antioquia. Su valoración pone en evidencia el desafío que enfrentan las autoridades ante el crimen organizado

Ataque en Amalfi no fue

Pilas padres de familia, Bogotá ya abrió inscripciones para colegios públicos 2026: estas son las fechas clave

El Distrito prioriza la atención a poblaciones diversas y refuerza la accesibilidad. La meta es que ningún niño o adolescente quede fuera del sistema educativo

Pilas padres de familia, Bogotá

Robinson Díaz trae a Bogotá la comedia ‘Más Que Amigos’ en una adaptación llena de humor local

La adaptación de la reconocida comedia argentina llegará al Teatro Libre de Chapinero con un elenco liderado por el antioqueño, que también actuará

Robinson Díaz trae a Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Más de 1.000 uniformados reforzarán

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

ENTRETENIMIENTO

Robinson Díaz trae a Bogotá

Robinson Díaz trae a Bogotá la comedia ‘Más Que Amigos’ en una adaptación llena de humor local

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Sara Corrales relató la historia de cómo “manifestó” su pareja ideal: “Escribí una carta como al universo”

Video: Yina Calderón llora por Epa Colombia y pide a Petro que la saque de la cárcel

Ryan Castro cantó salsa en una fiesta en Medellín: estuvo acompañado de Willy García, exvocalista del Grupo Niche

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los Embajadores van ganando en El Campín

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

Estas serían las formaciones de América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay: hay clásico en el Pascual Guerrero

Selección Colombia de Pekermán contra las cuerdas: “Me sentí utilizado”, confesó jugador estrella de la FPC