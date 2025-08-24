Localidades de Bogotá y Soacha no tendrán servicio de agua entre el 25 y el 29 de agosto: conozca todos los detalles

Los cortes de agua afectarán localidades como Santa Fe, Puente Aranda, Kennedy, Bosa, Fontibón, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme, Los Mártires y Soacha, con horarios y zonas específicas - crédito Infobae

La CAR, en su informe emitido el domingo 24 de agosto de 2025, registró que el nivel de los embalses del sistema Chingaza se encuentra en 88,84%, con un descenso del suministro de -2.803 m³. La autoridad aseguró que no existen afectaciones que imposibiliten el suministro para Bogotá ni para los municipios atendidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

No obstante, la Eaab anunció cortes programados de agua potable en diferentes localidades de la capital y varios municipios de Cundinamarca para efectuar trabajos de reparación y mantenimiento entre el 25 y el 29 de agosto de 2025. Los trabajos buscan minimizar daños mayores en las redes y requieren la suspensión temporal del servicio en los siguientes puntos y periodos:

Martes 26 de agosto de 2025

Santa Fe, Los Mártires Barrios: San Victorino, La Capuchina, Voto Nacional Ubicación: carrera 10 a avenida Caracas entre calle 9 y calle 13. avenida Caracas a carrera 17 entre calle 11 y calle 13 Horario: desde las 7:00 a. m., durante 27 horas

Puente Aranda Barrios: Torremolinos, Milenta Ubicación: carrera 51 a avenida carrera 68 entre avenida calle 26 sur y diagonal 2 sur Horario: desde las 7:00 a. m., durante 27 horas

Kennedy Barrios: La Cecilia, El Rubí, Roma (al sur de calle 56A sur) Ubicación: diagonal 57B bis sur a calle 58 bis sur entre carrera 79 y carrera 79C, calle 56A sur a calle 58G sur entre carrera 78 y carrera 79, carrera 78 a carrera 77G bis entre calle 57C sur y calle 58G sur Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

Bosa Barrios: La Paz Ubicación: calle 58C sur a calle 60 entre carrera 82 y carrera 84C Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

Puente Aranda Barrios: Puente Aranda, Centro Industrial Ubicación: carrera 50 a carrera 60 entre calle 13 y calle 22 Horario: desde las 8:00 a. m., durante 24 horas

Fontibón Barrios: La Esperanza Norte, Ciudad Salitre Etapa 1 Sector 1, Sauzalito Ubicación: carrera 69B a carrera 70 entre calle 24A y calle 26 Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

Ciudad Bolívar Barrios: Sierra Morena, Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I y II Ubicación: transversal 68 a carrera 26 entre diagonal 73C sur y calle 68G sur Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

San Cristóbal Barrios: Santa Inés, Vitelmita Ubicación: calle 9 sur a calle 23 sur entre carrera 5 este y carrera 12 este Horario: desde las 10:00 a. m., durante 4 horas



Las obras incluyen empates de redes, cambios de hidrantes y válvulas, mantenimiento de estaciones reductoras, pruebas de estanqueidad y verificaciones de macromedición - crédito Freepik

Miércoles 27 de agosto de 2025

Fontibón Barrios: Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector Ubicación: carrera 86 a carrera 96 entre calle 19A y calle 22 Horario: desde las 9:00 a. m., durante 24 horas

Usme Barrios: La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II Ubicación: carrera 14 a carrera 1 Bis C entre calle 72A sur y calle 78 S Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

San Cristóbal Barrios: La Peña, Los Laches, El Rocío, Parque Nacional Oriental Ubicación: transversal 10E a transversal 7 este entre calle 1 Bis y calle 9 Horario: desde las 2:00 p. m., durante 24 horas

Bosa Barrios: Bosa Centro, Argelia Ubicación: calle 58C sur a calle 63 sur entre avenida carrera 80 y carrera 82; calle 63 sur a calle 65 sur entre carrera 79C y carrera 80K; calle 65 sur a calle 65D sur entre carrera 80C y carrera 80I Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

Bosa Barrios: Gonzalo Jiménez de Quesada Ubicación: diagonal 65G sur a calle 67A sur entre carrera 80K a carrera 80 M Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas



La Eaab recomienda a los usuarios llenar tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso racional del recurso durante los cortes - crédito Colprensa

Jueves 28 de agosto de 2025

Antonio Nariño Barrios: Policarpa, Ciudad Berna, La Hortua, Sevilla Ubicación: calle 1 a calle 12A sur entre carrera 10 y carrera 14 Horario: desde las 7:00 a. m., durante 27 horas

Puente Aranda Barrios: El Remanso Ubicación: avenida calle 8 sur a diagonal 16 sur entre carrera 37 y avenida carrera 50 Horario: desde las 10:00 a. m., durante 27 horas

Los Mártires Barrios: Paloquemao Ubicación: carrera 27 a carrera 30 entre calle 13 y calle 22 - Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

Kennedy Barrios: Provivienda Oriental Ubicación: Avenida Calle 8 sur a Calle 26 sur entre Avenida Carrera 68 y Carrera 71D Horario: Desde las 7:00 a.m., durante 27 horas

Usme Barrios: El Nevado II, Los Olivares, El Curubo, Bolonia, La Esperanza Sur, Gran Yomasa, La Cabana, Chapinerito, El Bosque, Charalá, La Reforma, La Comuna, San Felipe Usme, Comuneros, Serranías I, La Esperanza de Usme Ubicación: calle 98F sur a calle 75 sur entre carrera 5A y carrera 8 Bis sur E Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas

Kennedy Barrios: Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial Ubicación: Avenida Calle 43 sur a Calle 38 sur entre Avenida Carrera 86 (Avenida Cali) y Carrera 89B Horario: Desde las 10:00 a.m., durante 24 horas

Soacha Barrios: Camilo Torres Ubicación: calle 21 a calle 24 entre carrera 7 y carrera 8 Horario: desde las 10:00 a. m., durante 24 horas



El cronograma de cortes de agua detalla fechas, barrios y horarios para cada intervención, permitiendo a los ciudadanos prepararse con anticipación - crédito Alcaldía de Bogotá.

Viernes 29 de agosto de 2025

Puente Aranda Barrios: Tibaná Ubicación: carrera 36 a carrera 39B entre calle 3 y calle 6 Horario: desde las 9:00 a. m., durante 24 horas

Soacha Barrios: Emar (Sapei) Ubicación: diagonal 34 a diagonal 37A entre carrera 7 y transversal 15 Horario: desde las 9:00 a. m., durante 2 horas

Usme Barrios: El Porvenir de Los Soches, Juan José Rondón I, Las Violetas, Las Violetas Rural, Los Arrayanes, Los Soches, Pepinitos, San Pedro Sur, Tibaque, Tibaque II, Tihuaque, Tihuaque Rural, Tocaimita Sur Ubicación: calle 74 sur a calle 90 sur entre carrera 12B y carrera 26 este Horario: desde las 10:00 a. m., durante 9 horas



En cuanto a las recomendaciones generales, la entidad invitó a los usuarios a llenar con anticipación el tanque de reserva de la vivienda, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas, usar agua de manera racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.