Visite la ‘capital frutera’ de Colombia: un lugar reconocido por sus intensos sabores y los cultivos de café cerca a Bogotá

El territorio de Cundinamarca, uno de los departamentos con mayor densidad poblacional de Colombia, se estructura en quince provincias que albergan municipios con una gran diversidad geográfica y cultural.

Dentro de esta división política y administrativa se encuentra la provincia del Tequendama, hogar del municipio de Anolaima, situado a tan solo 71 kilómetros de Bogotá, lo que equivale a aproximadamente una hora y media de trayecto en automóvil.

Esta cercanía a la capital lo convierte en un destino atractivo tanto para las personas que buscan un descanso rural como para los interesados en opciones de turismo sostenible.

Anolaima es reconocido en la región por sus favorables condiciones para el desarrollo agrícola, así como por la belleza de sus parajes naturales. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el municipio se localiza a una elevación media de 1.657 metros sobre el nivel del mar y goza de una variada gama de climas, que van desde zonas cálidas hasta áreas de páramo. Hacen parte de su geografía el río Bahamón, el río Curí y la quebrada Agualauta, cuerpos de agua que enriquecen el entorno natural y favorecen tanto la agricultura como la biodiversidad local.

La ‘capital frutera’

En cuanto a su historia, las raíces de Anolaima se remontan a los Anolaymas, una comunidad indígena perteneciente al pueblo panches, que fueron los primeros en habitar el territorio. La llegada de los españoles a la región ocurrió en 1538 bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada, episodio que marcó el inicio de importantes transformaciones sociales y culturales. El acto formal de fundación del municipio fue llevado a cabo en 1604 por Alonso Vásquez de Cisneros, fecha que consolidó el crecimiento y la estructura administrativa de la población.

La economía de Anolaima se sustenta principalmente en actividades agrícolas y ganaderas. El municipio es ampliamente reconocido por sus cultivos de café, plátano, mora, caña de azúcar, mango, guayaba y una variedad de cítricos, productos que han impulsado el apelativo de “la capital frutera”. Esta diversidad en la producción agrícola no solo responde a la vocación tradicional de la región, sino que constituye uno de los principales atractivos comerciales y turísticos para visitantes y comerciantes.

El acervo natural y cultural de Anolaima permite el desarrollo de una amplia gama de propuestas vinculadas al ecoturismo. Uno de los puntos emblemáticos que resalta la Gobernación de Cundinamarca es el Camino Real, un sendero ancestral que enlaza los municipios de Zipacón y Anolaima a lo largo de un trayecto de entre 7 y 9 kilómetros. El corredor está bordeado por árboles nativos, muros construidos en piedra, zonas de cultivo y tradicionales fincas campesinas. Esta ruta, utilizada en el pasado por comunidades indígenas y, posteriormente, por arrieros durante la época colonial, se transformó en un espacio propicio para caminatas, fotografía de paisajes y la inmersión en la historia viva del territorio.

Planes para hacer en Anolaima

Entre los principales puntos de interés figuran también las fincas agroturísticas, donde los visitantes pueden participar directamente en actividades como la cosecha de frutas y observar el proceso artesanal de transformación de los productos locales. Además, existe la posibilidad de degustar productos elaborados por la comunidad campesina en un entorno apacible, apartado del bullicio urbano. Según la Gobernación, “todo esto en medio de un entorno amable, silencioso y perfecto para desconectarse del ruido citadino”.

El municipio diversificó su oferta turística, incluyendo posadas rurales, experiencias de glamping ecológico y zonas habilitadas para el camping. Los hospedajes en la zona frecuentemente ofrecen paquetes que comprenden alimentación típica, caminatas guiadas, fogatas y actividades de bienestar, en escenarios pensados para el descanso y la recreación.

El clima de Anolaima, de perfil templado y con una temperatura media de 20 °C, favorece la realización de actividades al aire libre durante casi todo el año. A esto se suman las características viales de la región, que presentan buenas condiciones y permiten planear visitas tanto de un solo día como de fines de semana prolongados. Así, quienes desean programar una escapada pueden hacerlo sin inconvenientes logísticos y disfrutar plenamente de los recursos naturales y la hospitalidad de la comunidad.