Valle del Cauca declaró tres días de duelo oficial en homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 21 de agosto

Gobernación y Alcaldía de Cali confirmaron que se llevarán a cabo velatones en el lugar en el que se desarrollaron los hechos como homenaje a las víctimas

Seis muertos y más de
Seis muertos y más de 70 heridos dejó explosión de carro bomba en Cali - crédito @davidmorales981/X

La Alcaldía de Santiago de Cali, encabezada por Alejandro Eder, decretó tres días de duelo oficial desde el viernes 22 de agosto de 2025, como respuesta solidaria tras la explosión registrada frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en la carrera 8 con 52.

Las autoridades informaron hasta el momento el fallecimiento de 6 personas y 78 heridos, quienes permanecen bajo atención médica en distintos centros asistenciales del municipio.

Así mismo, el mandatario local destacó la importancia de la unidad y la empatía entre los ciudadanos en medio del dolor: “Estamos haciendo un llamado a los caleños a que nos solidaricemos con este sector del barrio La Base. A partir de hoy se decretó 3 días de duelo. Los invito a todos a que se sumen y a que estemos unidos por Cali”.

Las imágenes del atentado muestran
Las imágenes del atentado muestran vehículos calcinados, comercios destruidos y el impacto emocional en los sobrevivientes - crédito Colprensa

Por otro lado, durante el partido América vs. Nacional, el estadio Pascual Guerrero de Cali se prepara para rendir homenaje a las víctimas del reciente atentado ocurrido en la ciudad. En el entretiempo, está previsto que el público guarde un minuto de silencio y encienda las linternas de sus teléfonos móviles, uniéndose en un gesto simbólico de apoyo y recuerdo a las personas afectadas.

Como muestra de recuerdo colectivo y respaldo a las familias afectadas, se realizará una velatón el domingo 24 de agosto a las 6:30 p .m. en el punto donde ocurrió la tragedia. El evento busca honrar la vida de quienes perdieron la vida y transmitir apoyo a sus allegados, por lo que la alcaldía solicitó a la ciudadanía asistir con prendas de color blanco.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la atención integral a las víctimas y esclarecer las causas del incidente: “La cita es a las 6:30 p.m. en el punto exacto donde se produjo el estallido,” indicó la administración municipal en un comunicado emitido a través de su página web.

Secretaría de Convivencia y Seguridad
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, decretaron tres días de luto - crédito @ValleSeguridad/X

Asimismo, la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca decretó 3 días de duelo oficial en memoria de las víctimas del atentado en inmediaciones de la Base Aérea. “La bandera se izará a media asta en los edificios públicos hasta el 24 de agosto, como símbolo de respeto y homenaje a los afectados por esta tragedia”, informó la entidad en sus redes sociales.

Alcalde de Cali anunció militarización de la ciudad

En respuesta al atentado con explosivos que sacudió el jueves 21 de agosto a la capital del Valle, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció la militarización de la ciudad como parte de un paquete de medidas urgentes para contener la crisis de seguridad.

“Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali. Adicionalmente, hemos reforzado la presencia de la policía en las entradas y las salidas de la ciudad y todos los organismos de seguridad del Estado están desplegados para proteger la vida de los caleños”, afirmó el mandatario local en una declaración oficial.

De acuerdo con Éder, en la próxima hora se instalará un consejo de seguridad extraordinario, al que fue convocado el presidente Gustavo Petro, así como la cúpula militar y de Policía. El objetivo, según explicó, es coordinar una respuesta inmediata frente al ataque que ha dejado muertos, heridos y un panorama de destrucción en inmediaciones de la base Aérea Marco Fidel Suárez.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la unidad en medio de la emergencia: “Caleños, colombianos, es importante que en este momento permanezcamos unidos, permanezcamos juntos para enfrentar esta amenaza del narcoterrorismo que vuelve y se aparece en nuestro país. Tengan la certeza que parándonos de frente y atendiendo esta amenaza, saldremos adelante”.

