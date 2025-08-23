Colombia

Números ganadores del Super Astro Sol de este 23 de agosto de 2025

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Super Astro realiza dos sorteos
Super Astro realiza dos sorteos al día (Infobae)

Aquí están los ganadores del más reciente sorteo de Super Astro Sol, una de las principales loterías de Colombia que entrega miles de millones de pesos en premios.

Fecha: sábado 23 de agosto 2025.

Tipo de sorteo: Astro Sol.

Combinación ganadora: 5 3 1 0.

Signo: Virgo.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Qué necesito para cobrar un premio en Super Astro

Para cobrar un premio en Super Astro, debes presentar documentos que varían según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.120 pesos), debes entregar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad original y una copia ampliada al 150%. Estos premios suelen pagarse en puntos de venta autorizados como Su Red o Supergiros.Para premios entre 48 y 181 UVT (entre $2.259.120 y $8.518.765 aproximadamente), además de lo anterior, debes diligenciar un formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos), que encontrarás en el punto de venta.Para premios mayores a 181 UVT (más de $8.518.765), debes presentar los documentos anteriores más una certificación bancaria a nombre del ganador con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Es fundamental que el tiquete original esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras y que la copia del documento de identidad sea legible. 

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroAstro SolAstro Lunacolombia-loteriasnoticias

Más Noticias

Histórico en La Guajira: ya puede estudiar Medicina sin salir del departamento, así será el nuevo programa de Uniguajira

El reconocimiento ministerial posiciona a la institución en un selecto grupo de universidades en la región. La noticia genera entusiasmo y refuerza la identidad académica del territorio

Histórico en La Guajira: ya

Nueva EPS desmintió rumores de liquidación y confirmó la continuidad en sus servicios de salud

La entidad, que continúa bajo intervención del Gobierno, aseguró que avanza en la normalización de relaciones con prestadores y en la estabilización administrativa, financiera y jurídica

Nueva EPS desmintió rumores de

Petro apaga televisores: más del 30% de los colombianos se desconecta durante alocuciones presidenciales

El mandatario ha sido cuestionado en más de una ocasión por tomarse hasta dos horas de la programación nocturna de los canales colombianos

Petro apaga televisores: más del

Greeicy, Oh’laville, Anuel AA, Deftones y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El urbano, el rock y el pop fueron los grandes protagonistas de los estrenos durante la tercera semana de agosto

Greeicy, Oh’laville, Anuel AA, Deftones

Petro estalló contra policía retirado que recordó la cercanía de Iván Cepeda con Jesús Santrich y alias Iván Márquez “Compórtese”

La defensa del presidente derivó en las críticas al senador del Pacto Histórico por anunciar su precandidatura presidencial

Petro estalló contra policía retirado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

Órale Wey Fest en El

Órale Wey Fest en El Campín ya tiene artistas confirmados: Grupo Firme encabeza la alineación

Greeicy, Oh’laville, Anuel AA, Deftones y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El mensaje de Doña Anciana a los familiares de Carlos ‘Cerdo’ Molina: condolencias tras la partida del icónico personaje

Rumores de romance entre Mariana Zapata y Jlexispr agitan redes sociales

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Deportes

Once Caldas vs. Tolima: la

Once Caldas vs. Tolima: la seguridad se reforzará en el estadio Palogrande, habrá más controles

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Pésimo inicio de Jhon Arias con Wolverhampton en la Premier League: nueva derrota ante el Bournemouth

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el superclásico de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”