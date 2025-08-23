Los Auténticos Decadentes celebran 30 años de “Mi vida loca” en Bogotá, junto a los asistentes del Festival Cordillera

La banda argentina regresa al Festival Cordillera el 14 de septiembre para conmemorar el aniversario de su icónico álbum y fortalecer su vínculo con el público colombiano en una gira que promete nuevas fechas en 2025 - crédito Alexandre Meneghini / AP Foto

La celebración de los 30 años de “Mi vida loca” representa un momento especial para Los Auténticos Decadentes, que regresarán a Bogotá para presentarse en el Festival Cordillera el 14 de septiembre.

Esta actuación, que coincide casi exactamente con el aniversario de la banda, fundada el 13 de septiembre de 1986, refuerza la conexión entre el grupo argentino y el público colombiano, en el marco de una gira que anticipa nuevos encuentros en el país durante 2025.

Festival Cordillera y aniversario de Los Auténticos Decadentes

El Festival Cordillera, programado para el domingo 14 de septiembre, será el escenario donde Los Auténticos Decadentes celebrarán no solo su trayectoria,también el lazo que han construido con Colombia a lo largo de los años.

La fecha elegida, apenas un día después del cumpleaños número 39 de la banda, añade un matiz festivo a la presentación, que incluirá un repertorio adaptado al formato festivalero y guiños a las canciones emblemáticas de “Mi vida loca”.

Estos son los horarios en los que se presentarán los artistas durante el 13 y 14 de septiembre en el Simón Bolívar - crédito Festival Cordillera

La historia de la banda con Colombia se remonta a 1996, cuando participaron por primera vez en Rock al Parque. Desde entonces, han regresado en ocasiones puntuales: en la edición de los diez años de ese festival, en 2005, y en escenarios como el Royal Center, el Movistar Arena, el Festival Cordillera 2022 y el Coliseo Live.

Aunque las visitas han sido menos frecuentes de lo que desearían, cada encuentro ha dejado una huella tanto para la banda como para sus seguidores. “Siempre con mucho cariño y cada vez que vamos lo atesoramos”, reconocen al recordar su paso por Bogotá y Medellín, y expresan su deseo de ampliar su recorrido a otras ciudades del país.

“Mi vida loca”: madurez musical e impacto en Colombia

Gastón Bernardou, integrante y vocero de la agrupación, reflexiona sobre el significado de estas tres décadas de “Mi vida loca”, en diálogos con Infobae Colombia.

Para él, el aniversario invita a mirar atrás y reconocer el proceso de madurez que vivió la banda en ese momento.

Tras su presentación en el Festival Cordillera, la banda planea un tour dedicado íntegramente a su emblemático disco, con la expectativa de visitar nuevas ciudades y reencontrarse con sus seguidores colombianos - crédito Premios Konex

“Este fue el primer disco de Los Decadentes que sonó bien, que decíamos: ‘¡Guau!’, estábamos recontentos. La banda ya tenía casi diez años y ya tocábamos un poco mejor, habíamos aprendido a grabar. Fue como una madurez en su momento que hizo un discazo, una mezcla de juventud y madurez”, explica.

El álbum, lanzado en abril de 1994, no solo consolidó el sonido del grupo, sino que también impulsó su primera gira internacional, llevándolos a países como México, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia, un destino que consideraban un sueño por la influencia de la música popular colombiana en su propio estilo.

El impacto de “Mi vida loca” en la cultura popular colombiana se percibe en la presencia constante de sus canciones en emisoras, fiestas familiares, bares, “viejotecas” y celebraciones como la “hora loca”, donde temas como “La guitarra”, “El pájaro voló”, “Diosa” y “Corazón” se han convertido en clásicos.

Bernardou admite que, aunque tienen cierta noción del cariño que reciben en Colombia, la magnitud de ese vínculo los sorprende cada vez que lo escuchan de boca de los propios seguidores. “Un poco lo sabemos, pero es como que te sorprende. No somos conscientes. Todo es por cariño a la banda o porque es como de culto, más. No es como algo tan comercial, se pasó de boca en boca, como algo de tradición”, señala.

De cara al Festival Cordillera, la banda prepara un espectáculo que combinará la energía de sus presentaciones en festivales con algunas piezas de “Mi vida loca”.

La celebración de los 30 años de “Mi vida loca” en el Festival Cordillera subraya la profunda huella que la banda argentina ha dejado en la identidad musical y social colombiana a lo largo de generaciones - crédito @LADecadentes / X

Sin embargo, Bernardou anticipa que el show íntegro dedicado al disco, con todas sus canciones, está previsto para la segunda parte de la gira, que llegará a Colombia en 2025. “El año que viene sí o sí tenemos que ir a Colombia, obviamente. No sabemos cuándo va a ser, si a mitad de año o a final de año, pero está planificado hacer la gira de Mi vida loca y ojalá que pueda ser también en alguna otra ciudad, no solo Bogotá”, adelanta, y menciona que la gira también pasará por Europa y Estados Unidos.

La expectativa para la presentación en Bogotá es alta, tanto para la banda como para el público. Bernardou expresa su entusiasmo por volver a un escenario donde, en su última visita al Cordillera, se encontraron con una audiencia diversa, incluidos muchos jóvenes que los veían por primera vez. “Espero que sea una fiesta, que la gente la pase bien. Con Decadentes siempre damos todo, así que espero siempre lo mejor. Cuando tocamos en Colombia estamos extra motivados porque somos fanáticos de Colombia y siempre fue nuestra fantasía ir a tocar”, afirma.

Como mensaje final, la banda transmite su agradecimiento y afecto a quienes los han acompañado a lo largo de los años en Colombia, y renueva su promesa de reencontrarse muy pronto con ese público que, desde las fiestas populares hasta los grandes escenarios, ha hecho de su música parte de la vida cotidiana.