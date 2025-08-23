Daniel Quintero respondió a críticas de Margarita Rosa de Francisco y denunció persecución política en su contra: “La derecha me odia”

Daniel Quintero responde a las críticas y denuncia persecución política y lawfare en su contra - crédito Colprensa

La controversia en torno a la participación de Daniel Quintero en el Pacto Histórico se intensificó tras la publicación de un mensaje en el que la actriz Margarita Rosa de Francisco cuestionó la idoneidad de cualquier precandidato imputado para formar parte de la coalición.

En su cuenta de X, la reconocida defensora del progresismo expresó: “Me parece impresentable” que figuras con procesos judiciales abiertos aspiren a cargos dentro del movimiento, sin importar su nombre o trayectoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La postura de Margarita Rosa de Francisco no se limitó a una crítica general, sino que apuntó directamente a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que actualmente enfrenta un proceso judicial.

La actriz planteó interrogantes sobre la legitimidad de su candidatura: “¿No será que Daniel Quintero debería esperar a que se resuelva su situación para poder tener el honor de aspirar a un lugar en la contienda? ¿No es ser eso muy caradura? ¿Quién puede apoyar a un candidato que tiene un proceso por corrupción encima?”.

Margarita Rosa de Francisco cuestiona la candidatura de Daniel Quintero en el Pacto Histórico por su proceso judicial - crédito @Margaritarosadf/X

Debido a estas declaraciones, la respuesta de Daniel Quintero no tardó en llegar. A través de la misma red social, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial defendió su posición y sugirió que, en circunstancias similares, Margarita Rosa de Francisco habría respaldado a su candidata, en referencia a Carolina Corcho, si esta hubiera sido imputada sin pruebas.

Quintero argumentó que su caso ejemplifica la necesidad de “resetear la justicia” y denunció una persecución política orquestada por sectores de la derecha.

En su mensaje, Quintero vinculó su situación a la de otros líderes progresistas, como Camilo Romero, Carlos Caicedo, Iván Cepeda y el propio Gustavo Petro, quienes, según él, también han sido objeto de acoso judicial.

“A mí me han perseguido como el uribismo persiguió a Iván Cepeda, a Camilo Romero, a Caicedo y al mismo Petro”, dijo Quintero.

Daniel Quintero responde a las críticas y denuncia persecución política y lawfare en su contra - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde calificó esta estrategia como lawfare, una táctica que, en sus palabras, busca eliminar a candidatos percibidos como amenazas electorales.

“Eso se llama lawfare, y es la estrategia de la derecha para eliminar a los candidatos que consideran una amenaza en las elecciones”, afirmó Quintero en su réplica a lo expresado por Margarita Rosa de Francisco.

El exmandatario también hizo referencia a las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta persecución jurídica impulsada por Fico —en alusión al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez—, que habría contratado en su despacho a la misma fiscal encargada del caso de Quintero.

“El mismo presidente Petro ha denunciado más de diez veces la persecución jurídica que lanzó Fico en mi contra, quien además contrató en su despacho a la misma fiscal que llevaba mi caso”, subrayó.

Al abordar el trasfondo de su enfrentamiento con la derecha, Daniel Quintero sostuvo que su negativa a ceder ante presiones políticas en Medellín, especialmente en el caso de Hidroituango, motivó el rechazo de sus adversarios.

“La derecha me odia porque no me vendí en Medellín: los enfrenté y los obligué a responder por la corrupción en Hidroituango”, puntualizó.

Daniel Quintero invita a Margarita Rosa de Francisco a revisar su proceso judicial y propone unir fuerzas contra el lawfare - crédito Colprensa

En un gesto de apertura, Daniel Quintero invitó a Margarita Rosa de Francisco a revisar en profundidad el proceso judicial en su contra y propuso unir esfuerzos para evitar que la derecha defina los candidatos del movimiento.

“Te invito a conocer el proceso y a luchar juntos contra el lawfare, para no darle espacio a la derecha de escoger por nosotros a nuestros candidatos”, agregó Daniel Quintero.

“Aquí te dejo un enlace con todas las pruebas de las irregularidades del proceso. Además, estoy abierto a responder todas las preguntas que quieras al respecto”, concluyó el exalcalde, acompañando su mensaje con documentos que, según él, evidencian las irregularidades del caso.