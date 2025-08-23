Cantante de cumbia y exaspirante al Concejo fue acusado por su pareja de agredirla con arma blanca en Santander

Natalie Alexandra Pérez Navarro denunció a su pareja, el cantante Saúl Duarte Naranjo, por agresión con arma blanca y golpes en el rostro - crédito Saúl Naranjo/Facebook - Colprensa

Una denuncia por violencia de género ha conmocionado a la comunidad de Floridablanca, Santander, luego de que Natalie Alexandra Pérez Navarro, de 30 años, acusara a su pareja, el cantante Saúl Duarte Naranjo, de haberla agredido con un arma blanca y golpes en el rostro la mañana del viernes 22 de agosto en la vivienda que compartían en el barrio La Cumbre.

De acuerdo con información de medios locales, la agresión se produjo hacia las 6:20 a. m. donde la pareja residía. Según el relato de Pérez Navarro a las autoridades, la discusión se originó por motivos de celos y, en cuestión de minutos, derivó en un ataque físico.

Duarte Naranjo, presuntamente, utilizó un arma cortopunzante para herirla en el hombro izquierdo, a la altura del pecho, y le propinó varios golpes en el rostro. La gravedad de las lesiones obligó a que la víctima fuera trasladada inicialmente en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios. Posteriormente, fue remitida a la Clínica Guane y, finalmente, a la Clínica Chicamocha, donde permanece bajo observación médica.

Durante su declaración, Pérez Navarro detalló que llevaba cinco años de convivencia con Duarte Naranjo. En ese periodo, según su testimonio, fue víctima de múltiples episodios de maltrato físico y psicológico, aunque nunca los denunció formalmente por temor.

El caso ha generado especial controversia debido al perfil público de Saúl Duarte Naranjo. Reconocido en el área metropolitana de Bucaramanga por su trayectoria como cantante de cumbia, Duarte también ha incursionado en la política local.

Según información de Te lo informa Santander, fue candidato al Concejo de Bucaramanga en 2019 y 2023 por el partido ADA, aunque no logró obtener una curul en ninguna de las dos ocasiones. Además, se desempeñaba aparentemente como contratista de la Secretaría del Interior de Floridablanca, en calidad de gestor de convivencia, lo que refuerza el impacto institucional y político del caso.

Pérez Navarro permanece bajo observación médica en la Clínica Chicamocha, tras haber sido atendida en dos centros hospitalarios previos. Las lesiones, tanto la herida en el hombro izquierdo como los golpes en el rostro, requirieron atención especializada y seguimiento médico continuo.

Las autoridades policiales y judiciales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Duarte Naranjo. El proceso penal sigue en curso y se evalúan posibles medidas de protección para la víctima.

Estos son los principales canales para denunciar violencia de género y familiar en Colombia

En el país existen diversos canales y entidades dedicados a la atención y el acompañamiento de víctimas de violencia de género y familiar. La Línea 155, disponible las 24 horas y operada por la Policía Nacional, brinda orientación gratuita sobre derechos, rutas de denuncia y acciones a seguir. La Línea 122, gestionada por la Fiscalía, permite denunciar emergencias como violencia intrafamiliar, de género o sexual, tanto por llamada como de manera digital.

En Bogotá, la Línea Púrpura, accesible por llamada, WhatsApp y videollamada, ofrece atención integral y confidencial con un equipo profesional que incluye psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. No es un canal de emergencia, pero proporciona orientación y acompañamiento. Para casos que involucren menores de edad, el ICBF opera la Línea 141 y otros teléfonos habilitados para recibir denuncias, ejecutar medidas de protección y asegurar el restablecimiento de derechos.

Las Comisarías de Familia reciben denuncias de violencia intrafamiliar y pueden adoptar medidas urgentes como la expulsión del agresor. Medicina Legal juega un papel clave al evaluar lesiones y entregar pruebas para procesos judiciales. La Fiscalía recibe denuncias de delitos sexuales y cuenta con centros de atención integral operativos las 24 horas.

Organismos como la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales brindan asesoría legal gratuita. En Bogotá, las Casas de Justicia y la Ruta Integral Distrital agrupan servicios jurídicos, sociales y de denuncia en un solo espacio. Frente a riesgos inmediatos, la Línea 123 y la línea “Una Llamada de Vida” facilitan la protección de las víctimas y el acceso a refugios seguros.