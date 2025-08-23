Autoridades verifican presencia de un cilindro explosivo en carreteras del Cauca

Cilindro expulsivo en Cauca - crédito redes sociales/X

En horas de la mañana del 23 de agosto de 2025 se reportó un cilindro cargado con explosivos en el corredor vial Popayán–Pasto, a la altura del sector El Estrecho, departamento del Cauca.

De manera preliminar se conoce que las autoridades hacen presencia en el lugar para verificar el elemento, acordonar la zona y brindar la seguridad necesaria mientras se controla la contingencia.

Atentados en Amalfí, Antioquia y Cali

La magnitud de la violencia quedó evidenciada cuando un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con drones en Amalfi, Antioquia, provocando la muerte de 13 policías y dejando varios heridos. Este ataque, atribuido al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), se produjo mientras la aeronave participaba en operaciones contra cultivos ilícitos, según informó El País. La acción armada, que empleó tecnología de drones para abatir el helicóptero, marcó un nuevo nivel de sofisticación en los métodos de las disidencias de las FARC.El mismo día, la ciudad de Cali fue escenario de otro atentado de gran impacto. Un camión cargado con cilindros bomba explotó en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, causando la muerte de al menos seis personas y dejando más de 60 heridos. Las autoridades identificaron al Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las FARC, como responsable de este ataque. Tras la explosión, el presidente Gustavo Petro se desplazó a Cali y anunció una recompensa de $800 millones para quienes proporcionen información que permita capturar a los responsables, de acuerdo con El País.Ambos atentados recibieron una condena enérgica por parte del gobierno colombiano y de organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su rechazo a estos hechos violentos, subrayando la gravedad de los ataques y la necesidad de proteger a la población civil y a las fuerzas de seguridad.Las autoridades han reiterado que los dos ataques del 21 de agosto de 2025 fueron ejecutados por disidencias de las FARC, específicamente por el Estado Mayor Central y su frente 36. La respuesta oficial incluyó el despliegue de recursos para la investigación y la persecución de los responsables, así como el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las zonas afectadas.