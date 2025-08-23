Atentado en Cali | Alias Sebastián y su cómplice, detenidos por la misma comunidad, fueron presentados ante un juez

Las seis víctimas fueron civiles - crédito @davidmorales981/X

Los dos hombres que capturados deja hasta el momento el proceso investigativo que busca dar con todos los involucrados en uno (Cali) de los tres atentados que sacudieron a Colombia entre el 21 y 22 de agosto, e identificados como Walter Esteban Yonda Ipía (alias Sebastián) y Carlos Steven Obando, fueron presentados ante un juez de garantías.

Lo anterior se debe a que luego de su aprehensión, hecha por los residentes y transeúntes el jueves 21 de agosto tras el ataque con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó seis muertos y más de 70 heridos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ambos sujetos serían los presuntos responsables del traslado y ubicación de dos camiones cargados con artefactos explosivos conocidos como “tatucos” (una especie de cilindro bomba).

Según la investigación, Yonda Ipía y Obando habrían activado los sistemas de detonación, causando la explosión de uno de los vehículos en la zona.

Tras el atentado, la comunidad intervino y evitó que los implicados escaparan, logrando detenerlos en flagrancia antes de la llegada de la Policía Nacional. El procedimiento de captura fue legalizado ante un juez de control de garantías, quien avaló su detención.

La Fiscalía imputará cargos a los detenidos por su presunta participación en el ataque terrorista, que provocó la muerte de seis personas y dejó más de 60 heridos. Las audiencias correspondientes ya se encuentran en curso, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros responsables del hecho.