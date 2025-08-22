Se agotan los medicamentos vitales para pacientes en UCI: médicos lanzan alerta por desabastecimiento

La falta de disponibilidad compromete derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana - crédito Álvaro Tavera/Colprensa.

El Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Sicrítico) advirtió sobre una crisis nacional por la falta de medicamentos vitales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La escasez de fármacos como norepinefrina, vasopresina, azul de metileno, furosemida y milrinona pone en riesgo inminente la vida de pacientes críticos y compromete el derecho fundamental a la salud en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado emitido el 21 de agosto de 2025, Sicrítico expresó su “profunda preocupación frente a la grave situación de desabastecimiento de medicamentos esenciales en las Unidades de Cuidados Intensivos”.

La organización sindical, que agrupa a especialistas en medicina crítica, advirtió que la falta de estos fármacos compromete no solo la labor asistencial de los profesionales de la salud, sino que además “pone en riesgo directo e inminente derechos fundamentales de los pacientes, particularmente el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad en el acceso a los servicios de atención en salud”.

Estos medicamentos son indispensables para mantener con vida a pacientes en estado crítico - crédito Freepik

Estos medicamentos cumplen un papel central en la estabilización de pacientes con condiciones severas como choque séptico, falla multiorgánica, complicaciones cardíacas agudas y situaciones posquirúrgicas.

La norepinefrina y la vasopresina, por ejemplo, son vasopresores indispensables para mantener la presión arterial y la perfusión de órganos vitales. La furosemida es un diurético usado para controlar el exceso de líquidos en insuficiencias cardíacas o renales, mientras que la milrinona es crucial para el manejo de insuficiencias cardíacas agudas. El azul de metileno, por su parte, tiene aplicaciones específicas en el tratamiento de intoxicaciones y casos de shock refractario.

Sicrítico recordó que la Corte Constitucional ha insistido en que, dentro de un Estado Social de Derecho, la prestación de los servicios de salud debe ser eficiente, continua y oportuna, incluyendo el acceso a medicamentos indispensables para preservar la vida en contextos críticos.

Exigencias al Ministerio de Salud y al Invima

Sicrítico exigió al Ministerio de Salud y al Invima, entre otras cosas, informar públicamente sobre la situación real - crédito Colprensa

Ante la gravedad del escenario, el gremio exhortó de manera directa al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a tomar medidas inmediatas y coordinadas para enfrentar la crisis.

En el comunicado se formulan tres solicitudes específicas:

a) “A que informen públicamente a la ciudadanía sobre la situación real de disponibilidad de los medicamentos en mención”.

b) “Adopten con la mayor celeridad las medidas necesarias para garantizar su abastecimiento oportuno en todo el territorio nacional”.

c) “Adelanten las acciones de verificación y control pertinentes frente a posibles prácticas de acaparamiento, especulación o cualquier conducta que pueda afectar la salud pública y los derechos fundamentales de los colombianos”.

Implicaciones para el sistema de salud

El desabastecimiento genera un impacto ético, médico y legal en el manejo de pacientes críticos - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

La escasez de medicamentos esenciales en UCI no es un hecho aislado, sino un reflejo de problemas estructurales que atraviesa el sistema de salud en Colombia. La crisis financiera de hospitales y clínicas, las dificultades en los procesos de compra centralizada y los cuellos de botella en el abastecimiento de insumos médicos son factores que contribuyen a este panorama.

En el plano clínico, la falta de acceso a medicamentos vitales coloca a los profesionales de la salud en una encrucijada ética y técnica. Tomar decisiones en contextos de desabastecimiento no solo incrementa la carga emocional y laboral en las UCI, también expone a los pacientes a riesgos evitables que comprometen directamente su supervivencia.

El comunicado advierte: “La actual escasez constituye una amenaza real y concreta al goce efectivo de los derechos fundamentales, lo cual demanda la adopción inmediata de medidas de carácter administrativo y de control”.

En ese sentido, el llamado a la acción inmediata busca evitar que el país se enfrente a una situación en la que médicos y pacientes tengan que enfrentar decisiones límite sin los recursos farmacológicos necesarios para preservar la vida.

“En consecuencia, extendemos un respetuoso llamado a las autoridades nacionales para que actúen con la prontitud que la situación demanda, recordando que la garantía del derecho a la salud constituye una prioridad inaplazable para la protección de la vida y la dignidad de los pacientes”, concluyó el comunicado firmado por Juan José Vélez Cadavid, presidente de Sicrítico.