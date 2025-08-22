Jaime Andrés Beltrán, el llamado Bukele colombiano, se refirió a su futuro tras fallo que lo sacó de la alcaldía de Bucaramanga: “Tendrán que aguantarse”

Beltrán aún no define su futuro político y evalúa escenarios tanto locales como nacionales tras la anulación - crédito redes sociales

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga por incurrir en doble militancia, lo que implica su salida inmediata del cargo y la convocatoria a elecciones atípicas para definir a su reemplazo. El fallo, emitido este jueves 21 de agosto, ratifica la sentencia del 12 de diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Bucaramanga, que había declarado la nulidad de la elección de Beltrán para el periodo 2024-2027.