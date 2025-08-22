Colombia

Guía para disfrutar el desfile de autos clásicos y antiguos que recorrerá Bogotá el sábado 23 de agosto

La edición 2025 contará con vehículos de hasta 100 años, homenajeando la historia automotriz y atrayendo visitantes nacionales e internacionales, según el Instituto Distrital de Turismo

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El desfile busca consolidarse como
El desfile busca consolidarse como uno de los encuentros de autos clásicos más importantes de Latinoamérica, con delegaciones de 11 ciudades y coleccionistas internacionales - crédito IDT

El sábado 23 de agosto, Bogotá celebrará su aniversario 487 con el desfile de autos clásicos y antiguos, un evento que, según el Acuerdo de Ciudad 1006 de 2025, se realizará de manera anual gracias a la iniciativa del concejal Andrés Barrios. Esta cita, esperada por aficionados y coleccionistas, transformará las calles de la capital en un museo rodante y convertirá la jornada en un viaje a través de la historia del automovilismo.

Según informó el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el desfile partirá a las 9:00 a. m., desde el parqueadero norte del Movistar Arena, uno de los recintos más emblemáticos de Bogotá, y recorrerá un trayecto de 16,38 kilómetros, transitando por las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento contará con la organización de la Administración distrital y la coordinación de las secretarías de Movilidad, Cultura, el Instituto de Recreación y Deporte (Idrd) y el IDT, lo que garantiza la logística y seguridad para participantes y espectadores.

El evento, institucionalizado por el
El evento, institucionalizado por el Acuerdo de Ciudad 1006 de 2025, contará con la participación de más de 320 vehículos de diferentes marcas y décadas - crédito IDT

La dinámica crece tras el éxito de la edición anterior, en la cual participaron más de 250 autos con modelos cuyo rango abarcaba desde 1922 hasta 1980. Ante la acogida ciudadana, el concejal Barrios promovió la institucionalización del desfile para que forme parte de las celebraciones anuales durante el Festival de Verano y rinda homenaje a la historia de la ciudad, según consta en el articulado aprobado.

De acuerdo con Barrios, “nos sentimos muy contentos de poder regalarle a la ciudad una actividad cultural, recreativa y turística de este tipo. Este desfile nació bajo el sentir de un amplio grupo de amantes de los autos clásicos y antiguos que reclamaban el desarrollo de una actividad como esta, en el marco del derecho a la ciudad que todos tenemos”.

En la edición de 2025, se espera la participación de más de 320 vehículos de diferentes marcas y décadas. Los organizadores buscan consolidar el desfile como uno de los encuentros más importantes de Latinoamérica, razón por la cual llegarán delegaciones de 11 ciudades del país, incluyendo Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio. Además, se gestionan visitas de autos provenientes de coleccionistas internacionales, según detalló el IDT.

Bogotá celebrará su aniversario 487
Bogotá celebrará su aniversario 487 con un desfile de autos clásicos y antiguos que recorrerá 16,38 kilómetros por la ciudad - crédito IDT

El lanzamiento oficial del evento se llevó a cabo el 14 de agosto en el Palacio de San Francisco, con la presencia de embajadores de Costa Rica y Guatemala, una delegación de Quebec (Canadá), el director del IDT y el presidente del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia (CAVA). Durante la ceremonia, se rindió un homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay.

Recorrido del desfile

El recorrido del desfile iniciará en el parqueadero norte del Movistar Arena, continuará por la calle 57A y la diagonal 61C, se dirigirá al norte por la carrera 27 hasta la calle 63. Posteriomente, tomará al occidente antes de incorporarse a la NQS hacia el sur, y luego retomará la calle 53 al oriente para embocar la carrera Séptima al norte. El trayecto avanzará por la calle 94 al occidente, atraviesa el deprimido de la 94 y regresa por la NQS hasta el puente curvo de la diagonal 61C, finalizando nuevamente en el Movistar Arena.

Entre los automóviles más destacados se encuentran un carro de bomberos de 1928, un Ford Sedan de 1932, un Packard de 1939, un DeSoto Convertible de 1947 y un Renault Floride de 1963. También figuran unidades como un Cadillac de 1955, una Chevrolet ChevyVan de la década de 1980 y el icónico Volkswagen Beetle ‘Cupido motorizado’.

El desfile partirá a las
El desfile partirá a las 9:00 a. m. desde el Movistar Arena y atravesará las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero - crédito IDT

El presidente de Cava indicó que “desde inicios del siglo XIX hasta la década de 1980, más de 300 vehículos, algunos con más de 100 años, recorrerán las principales vías de la capital en un homenaje a su cumpleaños”. Esta cita ofrece un espectáculo para todos los públicos que, según el programa oficial, dará inicio a las 9.00 horas con epicentro en el Movistar Arena.

Según el IDT, el evento posicionará a Bogotá a la par de otras ciudades como Roma, Madrid, Nueva York, Londres, Ciudad de México y Buenos Aires, donde este tipo de celebraciones contribuyen al turismo y a la reactivación económica local, a través de la preservación y exhibición del patrimonio automotor internacional.

Temas Relacionados

Desfile de autos clásicosBogotáInstituto Distrital de TurismoClub de Automóviles Antiguos y Clásicos de ColombiaMovistar ArenaAutomovilismoPatrimonio automotorColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Puerta tendría nueva oportunidad en el Bayer Leverkusen a pesar de tener varios interesados en el fútbol europeo

El mediocampista colombiano estuvo cedido en el Hull City de Inglaterra durante la última temporada, etapa en la que logró sumar varios minutos desde su llegada al Viejo Continente

Gustavo Puerta tendría nueva oportunidad

Green Day inaugura el Vive Claro Distrito Cultural con un gran concierto de punk rock: TransMilenio anunció rutas especiales

La banda estadounidense regresa a la capital para celebrar los aniversarios de sus discos más icónicos, en un evento que marca el debut de un nuevo escenario para conciertos masivos en la ciudad

Green Day inaugura el Vive

Fuerte cruce con Tulio Gómez por posible reemplazo de Diego Raimondi en América: “Yo tengo más poder que usted”

Un entrenador empezó a sonar con fuerza para tomar las riendas del club Escarlata, lo que habría provocado el enojo del máximo accionista con un periodista

Fuerte cruce con Tulio Gómez

Gustavo Petro respondió con llamativo gráfico a duro comunicado del Partido Liberal sobre ola terrorista y apuntó a César Gaviria: esto dijo

La escalada terrorista registrada durante la jornada del jueves 21 de agosto de 2025, que tuvo como epicentro a Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle de Cauca), ha dejado un balance de 18 muertos y más de 60 heridos

Gustavo Petro respondió con llamativo

Gustavo Petro llegó a Cali tras ataque terrorista que dejó varios muertos y decenas de heridos: liderará un consejo de seguridad

La capital vallecaucana enfrente una ola de violencia que se ha hecho evidente durante meses de atentados. El presidente aseguró que es un acto de represalia por operativos del Ejército

Gustavo Petro llegó a Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro llegó a Cali

Gustavo Petro llegó a Cali tras ataque terrorista que dejó varios muertos y decenas de heridos: liderará un consejo de seguridad

Volvió el terror a Colombia: ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ se alejaron definitivamente de la paz durante la misma jornada

Identificaron a cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ que ordenó ataque con drones contra helicóptero de la Policía

Capturado uno de los presuntos responsables del atentado contra la base aérea de Cali

Atentado en Cali: alcalde Éder anunció recompensa de $400 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

ENTRETENIMIENTO

Green Day inaugura el Vive

Green Day inaugura el Vive Claro Distrito Cultural con un gran concierto de punk rock: TransMilenio anunció rutas especiales

Colombia arrasó en las nominaciones de los Premios Juventud 2025: Beéle y Karol G, los más destacados

Video viral: encontraron al que sería el doble perfecto de Cris Valencia en versión adulto

Alejandra Serje habló del encuentro imposible con su padre: “Nunca más volví a saber de él”

Hip Hop al Parque 2025: todo lo que necesita saber sobre accesos, seguridad y movilidad para este sábado 23 y domingo 24 de agosto

Deportes

Gustavo Puerta tendría nueva oportunidad

Gustavo Puerta tendría nueva oportunidad en el Bayer Leverkusen a pesar de tener varios interesados en el fútbol europeo

Fuerte cruce con Tulio Gómez por posible reemplazo de Diego Raimondi en América: “Yo tengo más poder que usted”

Barrista de Millonarios ingresó a la cancha de El Campín a recoger sus tenis tras polémica protesta

Dura revelación de Carlos Antonio Vélez sobre la salida de David González en Millonarios: trajeron un jugador por “imposición”

Teófilo Gutiérrez respondió a denuncia por amenazas por parte de prestamista: “Jehová es mi pastor”