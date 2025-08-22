Colombia

Green Day inaugura el Vive Claro Distrito Cultural con un gran concierto de punk rock: TransMilenio anunció rutas especiales

La banda estadounidense regresa a la capital para celebrar los aniversarios de sus discos más icónicos, en un evento que marca el debut de un nuevo escenario para conciertos masivos en la ciudad

Johan Manuel Largo

Johan Manuel Largo

El evento marca el regreso
El evento marca el regreso de Green Day a Colombia tras casi una década de ausencia

El domingo 24 de agosto, el Vive Claro Distrito Cultural abrirá sus puertas como nuevo espacio de eventos culturales en Bogotá, recibiendo a Green Day como el acto principal y principal exponente del punk rock californiano en el debut de este recinto. El evento, esperado durante años por los seguidores de la banda, marcará el primer gran concierto en el recientemente inaugurado escenario.

Green Day, conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, regresa a la capital colombiana tras casi una década desde su última visita en 2017 con el Revolution Radio Tour. Este reencuentro reunirá a miles de fanáticos, quienes presenciarán un espectáculo que coincide con el 30º aniversario del álbum Dookie y el 20º aniversario de American Idiot, dos discos emblemáticos dentro de la trayectoria de la banda.

El posible repertorio de la noche incluye clásicos como; American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Basket Case, Welcome to Paradise, When I Come Around, 21 Guns, Know Your Enemy, Minority y Jesus of Suburbia, además de canciones del reciente álbum Saviors. Los británicos Bad Nerves se encargarán del acto de apertura con una actuación de garage punk.

Green Day inaugura el Vive
Green Day inaugura el Vive Claro Distrito Cultural con un concierto histórico en Bogotá

Acceso y recomendaciones de movilidad

El Vive Claro Distrito Cultural está ubicado en la avenida La Esmeralda #42 – 41, cerca del centro comercial Gran Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Las autoridades recomendaron llegar al evento en transporte público para evitar congestiones.

A partir de eso, TransMilenio informó que las estaciones más cercanas al recinto son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council sobre la troncal de calle 26. Además, se puede llegar en alguna de las 31 rutas TransMiZonal desde la avenida carrera 68.

TransMilenio ofrecerá rutas especiales para
TransMilenio ofrecerá rutas especiales para facilitar la movilidad de los asistentes

Para facilitar el regreso al terminar el concierto, TransMilenio implementará una operación especial con ocho rutas adicionales que conectarán a los asistentes con los portales El Dorado, Usme, Sur, Norte, Portal 80, Suba, 20 de Julio y Américas.

Para facilitar la planificación del viaje, TransMilenio recomendó a los usuarios utilizar la tarjeta TuLlave personalizada y recargada, evitando así filas y aglomeraciones en las estaciones. Tenga presente que Bogotá cuenta con más de 4.500 puntos de recarga física, además de canales virtuales habilitados para este propósito.

El Vive Claro Distrito Cultural
El Vive Claro Distrito Cultural se ubica cerca de Gran Estación y el Parque Simón Bolívar

La empresa de transporte también sugirió el uso de la aplicación oficial TransMiApp, que permite a los usuarios planificar sus recorridos de manera sencilla. Según informó la empresa, los pasos para utilizar esta herramienta son los siguientes:

  1. Ingresar a la aplicación TransMiApp.
  2. Seleccionar la opción ‘planea tu viaje’.
  3. Escribir el punto de origen y destino.
  4. Revisar las opciones de rutas disponibles y los detalles útiles para el trayecto.

Parqueaderos disponibles y su reserva

Quienes opten por llegar en vehículo o motocicleta encontrarán opciones de parqueo en el mismo Vive Claro (avenida carrera 60 #44B-21), con reserva previa mediante el portal www.redparking.co. Otras alternativas de parqueadero se ubican en el Hotel Hyatt (calle 24A #57-56), la Biblioteca Virgilio Barco (avenida La Esmeralda #57-60) y la Gobernación de Cundinamarca (Calle 26 #51-53).

Normas de ingreso y seguridad

La organización establece estrictas normas
La organización establece estrictas normas de ingreso y seguridad para el evento

Para garantizar la seguridad durante el evento, la organización ha publicado una lista de objetos prohibidos entre los que se incluyen armas, elementos que puedan ser utilizados como proyectiles, botellas de vidrio o metálicas, sombrillas, sillas plegables, sustancias psicoactivas, cámaras profesionales, instrumentos musicales, pancartas de gran tamaño, alimentos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, aerosoles, bolsos o morrales de gran tamaño, mascotas, correas con tachuelas, cadenas largas, camisetas de equipos de fútbol y cascos.

Se recomienda portar solo los siguientes artículos: morrales o bolsos pequeños (hasta 30x30x15 cm, preferentemente transparentes), bolsas de mano pequeñas (hasta 11x16 cm), bolsas tipo ziploc medianas, canguros, celulares y powerbanks, maquillaje sin espejos ni objetos punzantes, bloqueador solar (máximo 100 ml), gafas de sol, impermeable, sombreros o gorras y gel antibacterial (máximo 100 ml).

