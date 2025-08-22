El Pato de Pepe Ganga realizó su propia celebración tras no ser invitado al cumpleaños de Frisby e incluyó a las otras mascotas excluidas

El Pato de Pepe Ganga responde a la Frisgala con su propia celebración e invita a las mascotas excluidas - crédito @pepeganga_co/IG

La ausencia del Pollo Frisby en la reciente celebración organizada por el Pato de Pepe Ganga no pasó desapercibida en las redes sociales.

Los usuarios, atentos a cada detalle del festejo que se compartió a través de videos y fotos en las plataformas digitales, analizaron minuciosamente la lista de invitados y no tardaron en señalar que la emblemática mascota de la cadena de pollo colombiana no figuraba entre los asistentes.

Este hecho, lejos de ser una simple omisión, se convirtió en el centro de conversaciones digitales, donde los internautas no solo comentaron la exclusión, también generaron debates y bromas sobre las relaciones entre las distintas mascotas de marcas colombianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la celebración se realizó por el aniversario de Pepe Ganga, varios comentarios se centraron en que fue la reacción de la mascota de la marca tras no haber sido invitado a la “Frisgala”, la fiesta de cumpleaños número 48 del Pollo Frisby.

La reconocida empresa colombiana estuvo de celebración por su cumpleaños invitando a mascotas de diferentes marcas - crédito TikTok

En respuesta, el Pato de Pepe Ganga decidió organizar su propio evento, al que convocó tanto a personajes que sí participaron en la “Frisgala” como a aquellos que también quedaron fuera de la lista original.

Esta movida, ampliamente difundida a través de videos en redes sociales, consolidó la tendencia de las marcas de interactuar y competir de manera creativa en el espacio digital.

El contexto de esta dinámica se remonta a un episodio previo de solidaridad entre marcas, pues cuando la marca de pollo colombiana enfrentó un caso de plagio en España, diversas empresas nacionales se sumaron a una campaña mediática para respaldar la autenticidad del sello y su producto.

Para esa ocasión, los logotipos y mascotas de diferentes compañías acompañaron al Pollo Frisby en piezas publicitarias que celebraban lo original y lo propio.

Fue entonces que surgió la iniciativa de realizar la “Frisgala”, en su aniversario número 48, e invitar personajes de lujo a uno de los restaurantes en el norte de Bogotá.

Entre bailes y juegos disfrutaron las mascotas de marcas colombianas la celebración de cumpleaños del pollo Frisby - crédito frisbylohace/Instagram

De acuerdo con las imágenes, en el festejo se reunió a una amplia variedad de mascotas de marcas reconocidas como Doctor Simi, el tigre de SURA, el osito Bimbo, pasta La Muñeca, Juana el olinguito de la Universidad de la Salle, la vaca de Alquería, Rosquitas caleñas, el oso de Familia, la ardilla de Nucita, el lobo Fidel del Deportivo Medellín, el pingüino de Miniso, ponqué Gala, el tigre de Zucaritas, el elefante de Jumbo y el Buffalo Wings.

La selección de invitados generó expectativas y, al mismo tiempo, dejó fuera a varias mascotas emblemáticas, lo que motivó reacciones públicas de desilusión por parte de las marcas excluidas y algunos internautas.

Entre los personajes que manifestaron su tristeza por no haber sido incluidos en la “Frisgala” se encuentran el perro de la marca Tampico, el granito de café de Águila Roja y el Pato de Pepe Ganga.

Estas expresiones de descontento se hicieron visibles en las redes sociales, donde las marcas aprovecharon para interactuar con sus seguidores y mantener la conversación en torno a la campaña.