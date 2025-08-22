Dian anunció subasta de joyas, metales preciosos y carros: conozca las fechas y cómo participar

Esta iniciativa, canalizada íntegramente a través de El Martillo del Banco Popular, fortalece la transparencia y la eficiencia en la administración de bienes aprehendidos - crédito iStock

La última semana de agosto será escenario de una subasta pública, en la que se ofrecerán joyas, metales preciosos y vehículos provenientes de procesos de aprehensión, decomiso o abandono, derivados de las actividades de control realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El evento, que se desarrollará entre el miércoles 27 y el viernes 29 de 2025, busca poner estos bienes a disposición del público general, brindando la oportunidad de adquirirlos mediante un proceso transparente y abierto.

El desarrollo de la subasta cuenta con la colaboración del Banco Popular, entidad que facilita la gestión comercial a través de su plataforma digital El Martillo. El acceso está disponible para cualquier interesado, siempre que cumpla con el requisito de registrarse previamente en el sitio web, en donde se llevan a cabo validaciones mediante preguntas de seguridad. Este sistema de participación busca garantizar la seguridad de los usuarios y la integridad del proceso.

Quienes deseen participar deben revisar detenidamente el catálogo digital dispuesto en la plataforma. Allí encontrarán información esencial sobre cada artículo subastado:

Ubicación

Número de lote

Precio base

Especificaciones técnicas

Condiciones generales y particulares de compra

También es posible verificar si el bien de interés se habilita para visitas de exhibición, así como conocer la dirección y los horarios en que es posible verlo físicamente antes de presentar una oferta. Esta revisión previa es clave para evitar inconvenientes posteriores, considerando que los artículos se ofertan tal y como fueron encontrados al momento de su aprehensión.

Fecha y hora de la subasta

El proceso de puja está abierto desde las 8:00 a. m. del miércoles 27 de agosto hasta las 10:30 a. m. del viernes 29 de agosto de 2025, por lo que permite a los usuarios acceder a la sala virtual en el lapso señalado a través del portal https://www.elmartillo.com.co/inicio. Para participar, el interesado deberá contar con una cuenta corriente o de ahorros perteneciente a cualquier banco en Colombia y habilitada para realizar pagos electrónicos a través de PSE (Pagos Seguros en Línea).

Cómo participar en la subasta

Una vez registrado e ingresado el nombre de usuario y contraseña, el postulante deberá realizar lo siguiente:

Hacer un depósito virtual mediante el botón de pagos de PSE: función ubicada en la sección “Mi Cuenta” bajo la opción “Constituye tu depósito”. Este paso es indispensable para participar en la subasta, pues solo así el sistema reconocerá el respaldo económico necesario para formalizar las ofertas. Cuando la transacción haya sido autorizada por el banco, el depósito aparecerá reflejado tanto en la sección de pagos como en la sala virtual de subastas, permitiendo seleccionar el lote de interés y empezar la puja. Presentar oferta: el sistema señala automáticamente cuál es la propuesta vigente y cuál es el margen mínimo de mejora requerido para competir. Si la oferta del usuario es superada por otra persona, el estado del lote cambiará de “Ganando” a “Perdiendo”, habilitando así la opción de incrementar nuevamente la cifra ofertada. Cada lote tiene un cronómetro visible que marca el tiempo restante hasta el cierre definitivo de las pujas, por lo que se recomienda estar pendiente del reloj digital para no perder la oportunidad de mejorar una posible oferta ganadora. Obtener la oferta más alta: una vez concluida la subasta, el sistema notificará automáticamente a quien haya registrado la oferta más alta, por lo que se enviará vía correo electrónico el acta de adjudicación respectiva. El ganador dispondrá de cuatro días hábiles para cancelar el saldo restante del valor de la mercancía, ya sea mediante pago virtual o consignación en una oficina del Banco Popular bajo el concepto “Depósito para Remate”. La Dian contactará a los adjudicatarios: se iniciarán los trámites de firma del contrato de compraventa, expedición de la factura y organización de la entrega de los productos adquiridos.

Qué sucede con su dinero si no gana la oferta

En cuanto a los participantes que no resulten ganadores, la plataforma garantiza la devolución automática de los depósitos consignados, que solo serán reintegrados a la misma cuenta desde la que se efectuó el pago, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Hay que tener en cuenta, que ningún funcionario del banco, la Dian ni de entidades externas está autorizado para solicitar pagos adicionales, por lo que se insta a los usuarios a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude.

Esta iniciativa, canalizada íntegramente a través de El Martillo del Banco Popular, fortalece la transparencia y la eficiencia en la administración de bienes aprehendidos. Además de contribuir con ingresos alternativos para la Nación, pone estos activos al alcance de la ciudadanía y reafirma el compromiso institucional con la gestión responsable y el servicio público.