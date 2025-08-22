Carlos Giraldo y Sebastián Tamayo aclaran rumores de su relación tras revelación de fotos juntos: “Y me enamoré de él”

Carlos Giraldo contó cuándo y cómo dijo públicamente que era gay - crédito @los40colombia/TikTok

Carlos Giraldo es, sin duda, una de las figuras del entretenimiento más recordadas por los colombianos, debido a que forjó su carrera profesional en la televisión gracias al programa de chismes Sweet.

En los últimos meses, Giraldo estuvo involucrado en un proyecto profesional que desató rumores de una posible relación sentimental con un personaje del medio, mucho menor que él.

Pues bien, el periodista vallecaucano decidió dar explicaciones en entrevista con Los Impresentables de Los 40 Principales, donde explicó el trasfondo de su relación con Sebastián Tamayo, recordado por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele y otros realities, como La Casa de Los Famosos, donde la votación del público no le alcanzó para pasar a la siguiente etapa.

La relación de Sebastián Tamayo y Carlos Giraldo es estrictamente profesional - crédito Casaeborrero/Instagram

Las imágenes de Carlos Giraldo y Sebastián Tamayo compartiendo momentos cercanos generaron rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos. Sin embargo, los protagonistas indicaron que su vínculo responde exclusivamente a su trabajo conjunto en la obra teatral Y me enamoré de él.

Esta producción, que narraba una historia de amor entre dos hombres, fue el escenario de su colaboración durante los últimos meses.

Giraldo detalló que la cercanía con Tamayo se originó por la dinámica de la obra, en la que interpretan a una pareja con una diferencia de edad de 30 años, similar a la que existe entre ellos en la vida real.

“Sebastián Tamayo y yo estamos en una obra que se llama Y me enamoré de él. Es una obra muy compleja, pero muy bella y es una historia de amor entre dos hombres, con una diferencia de edad como la que tenemos Sebastián y yo, 30 años exactamente [...]”, explicó Giraldo durante la conversación con el programa radial. El presentador añadió que la difusión de imágenes en las que aparecen dándose un beso corresponde a escenas de la obra, y no a una relación fuera del escenario.

Carlos Giraldo y Sebastián Tamayo protagonizaron una obra teatral juntos - crédito Casaeborrero/Instagram

La dinámica de la obra teatral

La pieza teatral, que ha despertado la curiosidad del público, se ha presentado en ciudades como Bogotá y Florencia (Caquetá). Según relató Giraldo a la mencionada emisora, la propuesta artística incluye canto, baile y escenas de alto voltaje, como el desnudo de Tamayo, que suele sorprender a los asistentes.

“Es una obra muy entretenida, cantamos, bailamos, nos besamos, este hombre se desnuda y la gente se queda con la boca abierta, viéndole el cuerpazo, de frente y de espalda. Básicamente, estamos contando cómo estos personajes antagónicos se atraen”, anotó el presentador sobre la dinámica en escena.

Por su parte, Sebastián Tamayo, explicó que su incursión en la actuación responde a un deseo de explorar nuevas facetas artísticas. “Hace tiempo quería expresarme porque darle esa entrada al arte es muy importante. Las personas me han conocido por los realities en los que he estado, y a veces, hay una concepción, entonces la gente piensa que yo soy el de los realities nada más y no, yo sigo buscando mi carrera actoral y artística”, afirmó el actor.

El exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele quiere explotar su faceta de actor - crédito Casaeborrero/Instagram

Tamayo también destacó el reto que implica asumir personajes diversos y la importancia de la valentía en su oficio: “Debo ser un actor valiente y un actor de verdad”.

Durante la conversación, Giraldo profundizó en su proceso de “salir del clóset” hace 25 años, específicamente en el año 2000. Narró que su orientación sexual nunca fue un secreto, pero que el tema se abordó públicamente por primera vez durante una entrevista radial, cuando le preguntaron directamente si era homosexual.

“La primera pregunta apenas me senté fue esa. ‘¿Usted es homosexual?’ Y yo dije: ‘Sí’. ¿Qué otra respuesta iba a dar? Es que lo que se ve no se pregunta. Me estaban viendo hace dos años en Sweet mariqueando, y hasta ahora me lo pregunta alguien. Es que no lo había dicho antes porque no me lo habían preguntado antes”, recordó Giraldo. El motivo de esa entrevista, según relató, fue su participación en una campaña política junto a un candidato abiertamente gay, lo que motivó la curiosidad de los periodistas.