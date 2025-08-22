Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

En tota fueron dos camiones lo que transportaban los cilindros, que según el relato del comerciante, fueron arrojados uno a uno - crédito red social Facebook

“El día de ayer, como tipo tres de la tarde, en la explosión que se sucedió en este sector (...) hubo destrozos grandes en términos materiales”, así inició su relato Juan Barceló, uno de los comerciantes afectados por el atentado terrorista en Cali el jueves 21 de agosto, y perpetrado por disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

La explosión dejó seis muertos y más de sesenta heridos, según los reportes oficiales.

El empresario detalló en charla con La W Radio que su establecimiento se encontraba a pocos metros del lugar donde detonó uno de los artefactos explosivos.

“Nosotros estábamos a unos cincuenta metros más o menos de donde estalló el artefacto explosivo y eso generó una onda que causó unos destrozos de la estructura del techo, de las partes internas. Un televisor estaba anclado a la pared y lo despegó. O sea que fue bastante fuerte”, recordó.

Pese a la violencia del estallido, la mayoría de sus empleados resultaron ilesos, pero uno sufrió lesiones menores.

“De los empleados, pues una leve herida de uno de los empleados, pero no fue mayor cosa, en un dedo y en una pierna”.

El segundo camión que no explotó quedó frente al local del comerciante Juan Barceló

Frente al local de Barceló, un segundo camión cargado con siete cilindros quedó abandonado y no explotó.

El comerciante señaló que “allí, en ese semáforo, quedó un camión de donde se bajaron dos personas y salieron corriendo, que como que fue los que capturaron, y ese tenía siete cilindros y no explotó. Estaba al frente. Donde ese explote, pues nos extermina a todos ahí”.

Además, Barceló explicó que uno de sus empleados fue testigo de cómo los sospechosos abandonaron el vehículo.

“Él vio cuando el camión comenzó a echar humo y cuando dos personas se bajaron, uno de la parte trasera y uno de la parte del conductor, dejaron las puertas abiertas y salieron a correr. Entonces, nos imaginamos que eso fue los que capturaron, porque cuando uno pregunta, fue los que capturaron más abajo”, agregó en su narración el comerciante que lo perdió todo por el atentado terrorista perpetrado por hombres al mando de alias Iván Mordisco, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc.

La detención de Walter Steban Yonda Ipia, señalado por su presunta participación en el ataque con explosivos, fue posible gracias a la intervención de la comunidad y la rápida acción policial en el barrio La Base - crédito @Zuluag58661Ciro/X

El impacto de la tragedia no solo es material, sino emocional

En cuanto al impacto emocional, Juan Barceló reveló que tanto él como su familia y empleados permanecen en estado de temor tras el ataque.

“Muy afectados psicológicamente. O sea, hoy los llamé (a sus familiares) y todavía están muy nerviosos. Y estamos esperando a ver cómo reiniciamos labores, cómo reacomodamos los daños y salimos, porque esta parte es muy comercial, hay muchos pequeños negocios, yo creo que por ahí hay unos quince negocios pequeños y hay unos cinco o seis grandes”, describió Barceló.

Además, “ahí hay mucha gente que trabaja, por lo pronto hay cinco familias que se sustentan del negocio y, pues esperamos prontamente (sic) recuperarnos para poder tener la posibilidad de que tengan ellos el sustento diario”, aseguró uno de los comerciantes afectados por el accionar del grupo armado ilegal en el suroccidente de Colombia.

Los momentos previos a la detonación del camión repleto de cilindros bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez

Sobre la dinámica del atentado, el comerciante añadió: “En la parte del semáforo es fácil hacer un pare, ¿no?, momentáneo. Y la parte que estalló, hasta donde se tiene pues alguna información, es que era igualmente un camión y ese camión fue tirando los, los cilindros, los fue arrojando al piso y esos cilindros comenzaron a explotar".

El presidente Petro anunció una serie de acciones militares en contra de las estructuras que habrían perpetrado estos hechos en contra de la población civil y de la fuerza pública

En ese orden de ideas, “uno de esos cilindros, al parecer, se metió debajo de un bloque de un tráiler (debajo del motor), y eso lo destrozó; un taxi también y unas motos. Hubieron (sic) (personas) desmembrados... una cosa muy lamentable”, cerró Barceló.

La explosión dejó un saldo de seis muertos y al menos un empleado herido en el establecimiento de Juan Barceló, mientras tanto el temor y la consternación persisten entre los comerciantes y habitantes de la zona afectada.