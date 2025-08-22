Colombia

Alcalde Alejandro Éder anunció militarización de Cali tras atentado contra la base Marco Fidel Suárez

Las autoridades trabajan en conjunto para evitar nuevos incidentes y restaurar la confianza ciudadana

Daniella Mazo González

Refuerzan la seguridad en Cali tras ataque cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez - crédito X

En respuesta al atentado con explosivos que sacudió el jueves 21 de agosto a la capital del Valle, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció la militarización de la ciudad como parte de un paquete de medidas urgentes para contener la crisis de seguridad.

“Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali. Adicionalmente, hemos reforzado la presencia de la policía en las entradas y las salidas de la ciudad y todos los organismos de seguridad del Estado están desplegados para proteger la vida de los caleños”, afirmó el mandatario local en una declaración oficial.

El alcalde de Cali ordena
El alcalde de Cali ordena la militarización tras atentado con explosivos en la ciudad

De acuerdo con Éder, en la próxima hora se instalará un consejo de seguridad extraordinario, al que fue convocado el presidente Gustavo Petro, así como la cúpula militar y de Policía. El objetivo, según explicó, es coordinar una respuesta inmediata frente al ataque que ha dejado muertos, heridos y un panorama de destrucción en inmediaciones de la base Aérea Marco Fidel Suárez.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la unidad en medio de la emergencia: “Caleños, colombianos, es importante que en este momento permanezcamos unidos, permanezcamos juntos para enfrentar esta amenaza del narcoterrorismo que vuelve y se aparece en nuestro país. Tengan la certeza que parándonos de frente y atendiendo esta amenaza, saldremos adelante”.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la operación de seguridad que se desplegó tras el atentado, mientras equipos especializados realizan las labores de inspección en la zona del ataque y se adelantan los primeros avances investigativos.

Noticia en desarrollo…

