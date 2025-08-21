Colombia

Seguidor de Silvestre Dangond recorrerá 860 kilómetros en bicicleta de Valledupar a Bogotá para ir a su concierto en El Campín

Un fanático del cantante vallenato decidió viajar en bicicleta desde Valledupar hasta Bogotá para acompañar al artista en sus conciertos de ‘El último baile’

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
Fanático de Silvestre Dangond recorrerá
Fanático de Silvestre Dangond recorrerá más de 860 kilómetros en bicicleta para asistir a concierto en Bogotá - crédito @marcnavatv - @silvestredangond/Instagram

Un seguidor de Silvestre Dangond decidió llevar su admiración al límite: planea recorrer en bicicleta más de 860 kilómetros desde Valledupar hasta Bogotá para asistir a los conciertos del artista en el estadio El Campín, como parte de la gira El último baile.

Este reto se ha robado la atención de la comunidad vallenata sumándose al fenómeno social que rodea cada presentación del cantante urumitero, quien ha movilizado a miles de seguidores en todo el país.

La expectativa por los conciertos en la capital colombiana ha alcanzado niveles inéditos, impulsada por gestos como el de este fanático.

Detrás de este desafío se encuentra Marc Nava, creador audiovisual y locutor, que anunció en su cuenta de Instagram su intención de pedalear desde la capital del Cesar hasta Bogotá para presenciar los espectáculos de Dangond.

“Nos vamos para Bogotá en bicicleta con @silvestredangond @jmdelaespriella”, publicó Nava, dejando abierta la incógnita sobre si logrará completar el trayecto, si se trata de una broma o de un reto real, y cuánto tiempo le tomará cubrir la distancia únicamente en bicicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

Silvestre DangondEl Último BaileSilvestrismoValleduparConcierto de Silvestre en BogotáConcierto de Silvestre en El CampínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ellas son otras internas reconocidas que cumplen su condena en la Escuela de Carabineros de La Policía, donde Epa Colombia cumplirá su condena

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, comparte espacio de reclusión con Margareth Chacón y Sandra Ortiz, figuras implicadas en casos judiciales relevantes

Ellas son otras internas reconocidas

En intento de robo en Medellín, subteniente de la Policía abatió a un delincuente y dejó otro herido

Los hechos se presentaron en Robledo Bello Horizonte, cuando el agente se encontraba de vacaciones y accionó su arma por el acto violento que pretendían hacer

En intento de robo en

Suspenden en Colombia la norma que asignaba el 33% de la pauta estatal a medios comunitarios: ‘influencers’ del Gobierno acusados de afectar la selección objetiva y la igualdad

El fallo judicial del Consejo de Estado tumbó la directriz del Gobierno Petro porque limita que la contratación pública se realice bajo criterios de mérito y conveniencia para el interés general

Suspenden en Colombia la norma

Lotería del Meta resultado del 20 de agosto 2025; premio mayor 1.800 millones

Enseguida los resultados del sorteo y todos los secos de la Lotería del Meta. Compruebe si ha sido uno de los ganadores

Lotería del Meta resultado del

Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que las acciones en contra del régimen de Maduro “son financiadas con dinero del narcotráfico colombiano, mexicano y mafia albanesa”

Uno de los hombres más importantes de la dictadura venezolana aseguró que estas acciones se traducen en “explosivos, armas, mercenarios y terroristas”, con patrocinio de naciones extranjeras

Presidente de la Asamblea Nacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Óscar, supuesto nexo

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

ENTRETENIMIENTO

Esta es la expareja que

Esta es la expareja que Sara Corrales invitó a su boda en Medellín con Damián Pasquini: fueron novios por tres años

La actriz Norma Nivia expresó su amor por Mateo Varela con emotivo mensaje: “El hombre que cualquier mujer querría a su lado”

La advertencia de Laura Tobón sobre la presión estética: “Me dejaron una huella muy grande en mi corazón y en mi cabeza”

Este fue el problema de salud que alejó a Violeta Bergonzi de ‘Masterchef Celebrity’: recibirá sanción a su regreso

Shakira fue captada sola bronceando su cuerpo y meditando en playas mexicanas

Deportes

Estas son las cuentas que

Estas son las cuentas que necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios ante Unión Magdalena en El Campín

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Estos son los candidatos para reemplazar a David González en Millonarios

Egan Bernal será el líder del Ineos Grenadiers para la Vuelta a España 2025: así lo anunció el equipo