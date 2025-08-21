Seguidor de Silvestre Dangond recorrerá 860 kilómetros en bicicleta de Valledupar a Bogotá para ir a su concierto en El Campín

Fanático de Silvestre Dangond recorrerá más de 860 kilómetros en bicicleta para asistir a concierto en Bogotá - crédito @marcnavatv - @silvestredangond/Instagram

Un seguidor de Silvestre Dangond decidió llevar su admiración al límite: planea recorrer en bicicleta más de 860 kilómetros desde Valledupar hasta Bogotá para asistir a los conciertos del artista en el estadio El Campín, como parte de la gira El último baile.

Este reto se ha robado la atención de la comunidad vallenata sumándose al fenómeno social que rodea cada presentación del cantante urumitero, quien ha movilizado a miles de seguidores en todo el país.

La expectativa por los conciertos en la capital colombiana ha alcanzado niveles inéditos, impulsada por gestos como el de este fanático.

Detrás de este desafío se encuentra Marc Nava, creador audiovisual y locutor, que anunció en su cuenta de Instagram su intención de pedalear desde la capital del Cesar hasta Bogotá para presenciar los espectáculos de Dangond.

“Nos vamos para Bogotá en bicicleta con @silvestredangond @jmdelaespriella”, publicó Nava, dejando abierta la incógnita sobre si logrará completar el trayecto, si se trata de una broma o de un reto real, y cuánto tiempo le tomará cubrir la distancia únicamente en bicicleta.

