Colombia

Policía rescató a dos niñas que habían sido secuestradas por un hombre en Dagua, Valle del Cauca

Agentes lograron ubicar a las niñas de 5 y 9 años de edad, después de que un hombre sin parentesco se las llevó a su residencia, a donde llegaron las autoridades para rescatarlas

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La uniformada entregó detalles de la captura del hombre que tenía en su poder a las menores - crédito Policía del Valle del Cauca

En un operativo realizado en el Valle del Cauca, la Policía Nacional rescató a dos menores de 5 y 9 años de edad, quienes habían sido secuestradas por un hombre de aproximadamente 38 años sin vínculo familiar con las víctimas.

La detención del individuo y la liberación de las niñas fueron posibles gracias a una denuncia ciudadana y a la rápida reacción policial.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, explicó que el captor utilizó una cobija para abordar a las menores y trasladarlas a una vivienda apartada dentro del municipio.

“El secuestro de dos menores de edad, de 5 y 9 años, por un sujeto de aproximadamente 38 años, quien aprovechó el estado de indefensión de las niñas y las condujo hasta su lugar de residencia”, detalló Rodríguez Castro en declaraciones recogidas por la institución.

Capturado hombre que secuestro a
Capturado hombre que secuestro a dos niñas en el Valle del Cauca - crédito Policía Valle del Cauca

Los hechos ocurrieron cuando las niñas estaban acompañadas por una persona mayor de edad con quien se desplazaban, mientras que el señalado aprovechó el momento para llevárselas en una situación de vulnerabilidad. Testigos alertaron a la Policía Nacional, lo que permitió activar mecanismos de búsqueda de inmediato.

Entre las acciones implementadas, el “Plan Candado” y otras medidas operativas facilitaron ubicar con rapidez a las menores y localizar el inmueble donde permanecían retenidas.

La uniformada en declaraciones entregadas a Infobae Colombia afirmó que: “Inmediatamente, una persona mayor de edad informa a la Policía Nacional. En la búsqueda de estas dos menores, hallan al sujeto y rescatan a las niñas”. El operativo incluyó el despliegue de diferentes unidades policiales y el apoyo de dispositivos de reacción inmediata en el municipio afectado.

Respecto al proceso judicial, la comandante indicó: “Esta persona fue judicializada por ese delito y está bajo medida de aseguramiento intramural. No tenía parentesco con las menores. Se valió de su indefensión y del acompañamiento de una persona adulta para llevárselas y trasladarlas a un lugar desconocido del municipio”. El capturado responde por el delito de secuestro y continúa bajo medida restrictiva, a disposición de las autoridades competentes.

Secuestro infantil en Colombia -
Secuestro infantil en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La uniformada precisó que la actuación se realizó en un periodo corto: el individuo mantuvo retenidas a las menores durante “aproximadamente una hora, hora y media”, según la comandante Rodríguez Castro. Posterior al operativo, las niñas fueron trasladadas a un centro de salud, donde recibieron valoración médica y “se encuentran en perfecto estado”, indicó la funcionaria.

La institución manifestó su compromiso permanente con la protección de la infancia y la adolescencia. Asimismo, invitó a la comunidad del Valle del Cauca y del país a denunciar cualquier situación que implique riesgos para niños, niñas y adolescentes.

Las personas responsables de los menores informaron a la Policía Nacional y, gracias al ‘Plan Candado’ y otras acciones operativas, las niñas fueron localizadas y puestas a salvo por nuestros uniformados”, puntualizó la comandante en su reporte oficial.

Colombianos en una marcha en
Colombianos en una marcha en contra del secuestro - crédito AP/Fernando Vergara

El procesado sigue enfrentando las acciones legales bajo cargos de secuestro y sin opción de libertad bajo fianza, mientras las autoridades judiciales continúan las investigaciones para esclarecer motivaciones y circunstancias del hecho.

Este hecho se suma al reciente secuestro de un menor en el centro de Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por los familiares del joven, al momento del rapto, el adolescente se encontraba desarrollando actividades recreativas.

“Hay un reporte en el CAI, dicen que una señora se acercó y dijo que a mi hijo cuatro personas lo habían golpeado, encapuchado y subido a una camioneta. Hasta el día de hoy no se sabe nada”, narró la madre del menor a CityTv, que prefirió no revelar su identidad por temas de seguridad.

