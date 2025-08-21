Petro aseguró que, en el pasado, “los peruanos” hackearon a entidades de Colombia: “Sin hacer ciberdefensa”

El presidente Gustavo Petro aseguró que se debe incrementar la ciberseguridad - crédito Prensa Corte Constitucional

En el Acto inaugural XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional llevado a cabo el 20 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro afirmó que el control militar del territorio debe contar con fuerzas armadas y de policía eficaces. Señaló que la policía demanda capacidades técnicas específicas.

En su intervención, justificó la necesidad de apostarle al fortalecimiento de la ciberseguridad, asegurando que, en el pasado, Perú habría vulnerado sistemas estatales de Colombia.

“Los peruanos nos jaquearon todo, incluido el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Cómo así? El Ministerio de Telecomunicaciones manejado por unos chicos de chapinero alto, robándose contratos. Y no hicieron ciberdefensa”, señaló el jefe de Estado.

Por otro lado, en el terreno económico, el primer mandatario mencionó la teoría del economista británico John Maynard Keynes y planteó interrogantes sobre la relación entre la liquidez y la inflación, sugiriendo que un exceso de liquidez puede abordarse a través de ajustes en la tasa de interés. Además, recordó que, según Keynes, el déficit fiscal puede servir para reactivar la economía.

“¿Por qué Keynes no está en la junta directiva del Banco de la República? ¿No dijo la sentencia de la Corte Constitucional hermosa que no es solo inflación, sino pleno empleo? ¿Cuándo hemos tenido pleno empleo?”, dijo.

Es de recalcar que el presidente ha utilizado sus redes sociales y los espacios de intervención pública para rechazar la decisión que tomó el Banco de la República de mantener la tasa de interés en un 9,25%. En varias oportunidades, el jefe de Estado ha solicitado que el porcentaje sea disminuido para mejorar el desarrollo económico del país.

