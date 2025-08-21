Colombia

Petro aseguró que, en el pasado, “los peruanos” hackearon a entidades de Colombia: “Sin hacer ciberdefensa”

El presidente aseguró que el “Ministerio de Telecomunicaciones” estaba siendo manejado por jóvenes de Chapinero Alto cuando fue blanco de un ataque cibernético

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que se debe incrementar la ciberseguridad - crédito Prensa Corte Constitucional

En el Acto inaugural XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional llevado a cabo el 20 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro afirmó que el control militar del territorio debe contar con fuerzas armadas y de policía eficaces. Señaló que la policía demanda capacidades técnicas específicas.

En su intervención, justificó la necesidad de apostarle al fortalecimiento de la ciberseguridad, asegurando que, en el pasado, Perú habría vulnerado sistemas estatales de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los peruanos nos jaquearon todo, incluido el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Cómo así? El Ministerio de Telecomunicaciones manejado por unos chicos de chapinero alto, robándose contratos. Y no hicieron ciberdefensa”, señaló el jefe de Estado.

Por otro lado, en el terreno económico, el primer mandatario mencionó la teoría del economista británico John Maynard Keynes y planteó interrogantes sobre la relación entre la liquidez y la inflación, sugiriendo que un exceso de liquidez puede abordarse a través de ajustes en la tasa de interés. Además, recordó que, según Keynes, el déficit fiscal puede servir para reactivar la economía.

¿Por qué Keynes no está en la junta directiva del Banco de la República? ¿No dijo la sentencia de la Corte Constitucional hermosa que no es solo inflación, sino pleno empleo? ¿Cuándo hemos tenido pleno empleo?”, dijo.

Es de recalcar que el presidente ha utilizado sus redes sociales y los espacios de intervención pública para rechazar la decisión que tomó el Banco de la República de mantener la tasa de interés en un 9,25%. En varias oportunidades, el jefe de Estado ha solicitado que el porcentaje sea disminuido para mejorar el desarrollo económico del país.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroHackersPerúMinisterio de TelecomunicacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del 21 de agosto en Santander

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

El volante antioqueño desperdició la pena máxima en la serie que dejó a Atlético Nacional fuera de la Copa Libertadores de América frente al São Paulo

La mala suerte de Mateus

Tras polémica por caso de Álvaro Uribe, el Polo Democrático solicitó a Iván Cepeda ser candidato presidencial por el Pacto Histórico

La dirección nacional del partido político firmó la carta en la que pidió al congresista ser la figura de consenso de la colación del Gobierno para la contienda presidencial de 2026

Tras polémica por caso de

Roy Barreras puso en duda su candidatura presidencial y anunció un nuevo movimiento para llegar a “una gran coalición progresista”

El excongresista puso en duda su aspiración a la Casa de Nariño mientras espera el resultado de la consulta interna del Pacto Histórico

Roy Barreras puso en duda

Gustavo Petro contradijo al presidente de la Corte Constitucional y sorprendió en evento: “No tengo problemas de salud”

El mandatario respondió a las declaraciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que había explicado su ausencia por motivos de salud, y finalmente participó en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional en Bogotá

Gustavo Petro contradijo al presidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Mesitas del Colegio:

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’,

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Deportes

Polémica en Atlético Nacional por

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas