Colombia

Críticas contra Petro por asegurar que asesinato de Miguel Uribe estaba relacionado con un negocio de esmeraldas: “Una canallada sin nombre”

El presidente afirmó que es probable “que el asesino de Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas”, declaraciones que generaron todo tipo de comentarios

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

María Fernanda Cabal y Andrés
María Fernanda Cabal y Andrés Forero arremetieron en contra de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Montaje Infobae

Los senadores del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Andrés Forero hicieron fuertes señalamientos en contra del presidente Gustavo Petro por mencionar “supuestos culpables” del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El jefe de Estado afirmó en un pronunciamiento que “probablemente la Fiscalía nos debe decir que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí por un negocio de esmeraldas. Pero dejo eso porque no es mi papel. La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quien puede matarte antes de que te mate”.

Tras las palabras del mandatario, la congresista Cabal no se quedó callada y le dijo: “Esto es una soberana irresponsabilidad de Petro. No puede todos los días inventarse a los determinadores del asesinato de nuestro precandidato Miguel Uribe Turbay”.

La senadora recalcó que las palabras del presidente entorpecen el proceso de la investigación por parte de la Fiscalía.

Esto solo entorpece la labor de la Fiscalía que debe ser la que dé cuenta sobre el avance en las investigaciones”, señaló.

Pronunciamiento de María Fernanda Cabal
Pronunciamiento de María Fernanda Cabal en contra de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

Por su parte, Andrés Forero afirmó que lo que dice el presidente Petro es una “canallada” sin nombre y que al país lo gobierna un hombre que no tiene corazón.

“Sin prueba alguna revictimiza a Miguel Uribe y su familia haciendo eco a la calumniosa versión del ELN sobre el magnicidio de Miguel Uribe. ¿Para eso quería ir al funeral? Nos gobierna un hombre sin corazón", señaló.

Andrés Forero se le fue
Andrés Forero se le fue con todo a Gustavo Petro - crédito @AForeroM

En otra publicación en su cuenta en X, Forero aseguró que: "@petrogustavo y sus bodegas están revictimizando a Miguel Uribe y su familia. Antes del atentado lo satanizaron, mientras luchaba por su vida afirmaron que era un montaje y ahora se inventan que fue por un ajuste de cuentas. La ruindad y bajeza de esta gente no tiene límites".

Andrés Forero contra Gustavo Petro
Andrés Forero contra Gustavo Petro - crédito @AforeroM

María Fernanda Cabal se pronunció sobre quinto precandidato presidencial por el Centro Democrático

Durante una reciente reunión del Centro Democrático, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal reiteró su postura ante la posible suma de un quinto aspirante en el proceso de selección para los comicios de 2026.

“El bien superior es Colombia”, afirmó la congresista.

El debate interno en el partido surgió luego de que algunos sectores contemplaran la alternativa de ampliar la baraja de precandidatos.

Cabal fue consultada sobre el asunto al salir del Congreso de la República y señaló que, aunque tal decisión no se formalizó, estuvo presente durante las conversaciones de la colectividad.

A través de su cuenta en X, el 20 de agosto, la senadora compartió su posición oficial y mencionó que la unidad y el interés colectivo deben prevalecer por encima de los personalismos: “Lo he dicho y lo reitero, no me opongo a un quinto precandidato en nuestros proceso de selección de cara a las elecciones de 2026. Hoy el país necesita respuestas, no vanidades ni ataques mal sanos para minar la confianza de la colectividad. El bien superior es Colombia”.

María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que no se opone a que haya otro candidato en el Centro Democrático - crédito @MariaFdaCabal

En un video publicado también el mismo día, Cabal ofreció detalles sobre los encuentros recientes del partido y recordó el acuerdo de Llano Grande del 23 de julio, donde se pactó que, si Miguel Uribe Turbay superaba sus problemas de salud, los demás precandidatos renunciarían en su favor para convertirlo en el candidato único del Centro Democrático hasta marzo.

La dirigente puntualizó que en aquella oportunidad se consideró de modo informal a Andrés Forero, quien manifestó su incertidumbre: “Él sencillamente dijo que él no estaba seguro, que él no sabía, que él creía que no”.

María Fernanda Cabal habló en sus redes sociales sobre la posibilidad de que haya otro candidato en el Centro Democrático - crédito @MariaFdaCabal

La congresista enfatizó la importancia del proceso formal, asegurando que cualquier cambio requiere acuerdos firmados y refrendados por la Dirección Nacional: “Eso no quedó plasmado en el acta, que está firmada por nosotros y además refrendada por la Dirección Nacional”.

Cabal también valoró el tiempo y los recursos invertidos por los precandidatos en la contienda interna que se desarrolla desde hace más de un año.

Al referirse a la alternativa de abrir la puerta a un nuevo nombre, María Fernanda Cabal insistió en que el eventual aspirante debe ser alguien “del partido” que haya enfrentado activamente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

En un conversatorio virtual del 17 de agosto, la senadora reconoció el papel de sus compañeras en la precandidatura y el de Andrés Guerra, quien se mantiene como el único hombre en competencia.

