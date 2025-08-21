Colombia

La comparación de Gustavo Petro: “El Cartel de los Soles es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak”

El mandatario colombiano atribuyó el control del tráfico de cocaína a una red internacional y advirtió sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela

Daniel Esteban Reyes Espinosa

El presidente colombiano Gustavo Petro
El presidente colombiano Gustavo Petro desmintió que el Cartel de los Soles controle el narcotráfico en Venezuela y señaló a una supuesta Junta del Narcotráfico con conexiones internacionales como responsable principal - crédito Presidencia

“Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el ‘Cartel de los Soles’, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países”, afirmó el presidente de Colombia Gustavo Petro en una declaración que reavivó el debate sobre el narcotráfico en Venezuela.

El mandatario colombiano, en respuesta a señalamientos de la senadora opositora María Fernanda Cabal, negó que el “Cartel de los Soles” sea el principal operador del narcotráfico en Venezuela y señaló, en cambio, a una supuesta “Junta del Narcotráfico” con ramificaciones internacionales.

Estas afirmaciones se producen en medio de la creciente tensión, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, según reportó Reuters.

Narcotráfico en Venezuela y la “Junta del Narcotráfico”

Petro, a través de su cuenta en X, rechazó la narrativa que sitúa al Cartel de los Soles como eje del tráfico de cocaína en Venezuela.

El presidente sostuvo que quienes realmente controlan el flujo de droga en la región son los mismos grupos que operan en zonas colombianas como Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá.

Se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los Estados Unidos y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información”, afirmó el mandatario, quien además mencionó la supuesta participación de miembros de una familia influyente en Colombia y la asistencia de un político liberal en las reuniones de dicha junta.

En su exposición, Petro identificó a los principales actores de estas redes criminales: Iván Mordisco, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, que, según él, perdió a Márquez, y el denominado cartel de narcofiscales.

El presidente aseguró que estas estructuras controlan la mayor parte de la cocaína vendida en Colombia y detalló que la droga se transporta mediante sumergibles, lanchas rápidas y aeronaves, utilizando rutas que atraviesan tanto territorio colombiano como venezolano, especialmente desde la región de Apure.

