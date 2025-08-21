Invima alertó por falsas vacunas en Cali: decomisan productos y refuerzan controles

Las vacunas eran aplicadas en personas de distintas edades - crédito Pexels

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por presuntas vacunas homeopáticas que no contaban con los estudios científicos requeridos para ser aplicados en seres humanos. La entidad precisó que las dosis eran aplicadas a personas de distintas edades, entre las que se encontraban menores de edad.

En un centro médico de Cali, la entidad realizó un operativo en coordinación con la Secretaria de Salud Pública de esa ciudad y la Secretaría de Salud del Valle del Cauca y logró localizar productos con denominaciones como “Fórmula Magistral Meningococo, Polio, Influenza y Difteria” cuyo origen apuntaría a que fueron fabricados en farmacias y ofrecidos a centros asistenciales.

Al percatarse de los hallazgos, las autoridades constataron que los fármacos no cumplían con la normativa vigente que dé cuenta de la evidencia clínica y científica sobre su seguridad y eficacia para el uso en seres humanos, por lo que decomisó los elementos.

A su vez, el Invima precisó, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, que dichos productos no hacen parte del Plan Nacional de Vacunación y que su uso en menores de edad constituye un riesgo, dado que las vacunas que hacen parte de dicho plan cuentan con estricto respaldo científico que demuestre que corresponden a vacunas biológicas.

La entidad emitió una alerta sanitaria - crédito @invimacolombia/x

“Estas vacunas homeopáticas, específicamente identificadas para uso para meningococo, polio, influenza y difteria. Sobre esta base también participó el Ministerio de Salud y Protección Social, que confirmó que estas no estaban incluidas en el plan ampliado de inmunización”, explicó María Victoria Urrea, coordinadora del Grupo de Articulación y Apoyo Técnico de la entidad sanitaria.

Los fármacos violaban varias normas sanitarias

Sumado a esto, la institución sanitaria nacional explicó que la retención de los fármacos obedeció al incumplimiento de estos al Decreto 1737 de 2005, el cual regula la fabricación, distribución y posterior venta de medicamentos homeopáticos en el país y que exige la supervisión de un profesional en todas estas fases.

El incumplimiento de dicha norma corresponde también a que los fármacos eran comercializados y aplicados en las personas bajo la promesa de que contenían propiedades terapéuticas para diversas dolencias. Sobre esto, la norma establece su prohibición, entre tanto no se cuente con la evaluación de la Sala Especializada de la Comisión Revisora del Invima.

La entidad decomisó los productos - crédito Invima

Adicionalmente, el Decreto 3554 de 2004 también fue incumplido por parte de los fabricantes y distribuidores de estos elementos, dado que exige que cualquier producto, de uso homeopático, que se comercialice en el país cuente con una revisión favorable para la inclusión de materias primas de origen biológico en este tipo de medicamentos, esto según parámetros internacionales.

En la misma línea, el instituto preciso que no se encuentra adelantando gestiones de aprobación para ningún tipo de vacuna homeopática, sumado a que en el pasado tampoco se han otorgado avales para este tipo de medicamentos, por lo que su uso también constituye una violación de las normas sanitarias nacionales.

“Es preciso indicar que estas vacunas homeopáticas no se encuentran autorizadas por el INVIMA, toda vez que requieren autorización por parte de la sala especializada y de cumplir todos los requisitos técnicos y legales para que su uso sea debidamente autorizado y cumplan con la función para la cual se estaban destinando”, explicó Urrea.

La entidad pidió fortalecer las campañas de inmunización - crédito Colprensa

Finalmente, la entidad divulgó la respectiva alerta sanitaria para evitar que los ciudadanos sean víctimas de la aplicación de estos productos que pueden generar riesgos para la salud. Adicionalmente, le hizo un llamado a las entidades territoriales para que refuercen las campañas que permiten el acceso de los colombianos a plan de inmunización autorizado, bajo la normativa vigente, por el Ministerio de Salud.

“Sobre ello, es importante indicar que se ha publicado la alerta sanitaria para que las entidades territoriales y toda la población en general estén atentas de estas vacunas. No se dejen engañar y acudan directamente a los esquemas de vacunación que están autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de sus EPS”, finalizó la funcionaria.