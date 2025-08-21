En intento de robo en Medellín, subteniente de la Policía abatió a un delincuente y dejó otro herido

Policía que estaba de vacaciones dio de baja a un ladrón que lo quería atracar en Robledo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Dos hombres armados, identificados como presuntos miembros de una estructura delincuencial, intentaron robar a un subintendente de la Policía en el sector de Bello Horizonte, comuna 7 (Robledo) de Medellín.

El uniformado, que se movilizaba a pie por la zona, fue interceptado cerca de las 8:15 a. m. del jueves 21 de agosto por los sospechosos en motocicleta, quienes lo intimidaron exigiendo la entrega de unos anillos y una cadena de oro que llevaba.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, el oficial desenfundó su arma de dotación para evitar el asalto, ante la insistencia y amenazas de los asaltantes.

Al ver que el hecho delictivo persistía, el policía disparó contra los dos hombres, resultando muerto en el lugar Edwer Rondón Loaiza, de 28 años, conocido bajo el alias Mamita.

Los hechos se presentaron en Robledo Bello Horizonte, cuando el agente se encontraba de vacaciones y accionó su arma por el acto violento que pretendían hacer- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El segundo asaltante, identificado como alias Colada, intentó huir del lugar pese a su estado con lesiones graves. Condujo la motocicleta hasta el área de la Feria de Ganados, donde abandonó el vehículo y fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación. Murió poco después, antes de recibir atención médica.