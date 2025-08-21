Colombia

En intento de robo en Medellín, subteniente de la Policía abatió a un delincuente y dejó otro herido

Los hechos se presentaron en Robledo Bello Horizonte, cuando el agente se encontraba de vacaciones y accionó su arma por el acto violento que pretendían hacer

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Policía que estaba de vacaciones
Policía que estaba de vacaciones dio de baja a un ladrón que lo quería atracar en Robledo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Dos hombres armados, identificados como presuntos miembros de una estructura delincuencial, intentaron robar a un subintendente de la Policía en el sector de Bello Horizonte, comuna 7 (Robledo) de Medellín.

El uniformado, que se movilizaba a pie por la zona, fue interceptado cerca de las 8:15 a. m. del jueves 21 de agosto por los sospechosos en motocicleta, quienes lo intimidaron exigiendo la entrega de unos anillos y una cadena de oro que llevaba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, el oficial desenfundó su arma de dotación para evitar el asalto, ante la insistencia y amenazas de los asaltantes.

Al ver que el hecho delictivo persistía, el policía disparó contra los dos hombres, resultando muerto en el lugar Edwer Rondón Loaiza, de 28 años, conocido bajo el alias Mamita.

Los hechos se presentaron en
Los hechos se presentaron en Robledo Bello Horizonte, cuando el agente se encontraba de vacaciones y accionó su arma por el acto violento que pretendían hacer- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El segundo asaltante, identificado como alias Colada, intentó huir del lugar pese a su estado con lesiones graves. Condujo la motocicleta hasta el área de la Feria de Ganados, donde abandonó el vehículo y fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación. Murió poco después, antes de recibir atención médica.

Temas Relacionados

Robo MedellínIntento robo MedellínSubteniente de la PolicíaLadrón muertoOtro ladrón heridoBarrio Robledo Bello HorizonteMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Ellas son otras internas reconocidas que cumplen su condena en la Escuela de Carabineros de La Policía, donde Epa Colombia cumplirá su condena

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, comparte espacio de reclusión con Margareth Chacón y Sandra Ortiz, figuras implicadas en casos judiciales relevantes

Ellas son otras internas reconocidas

Suspenden en Colombia la norma que asignaba el 33% de la pauta estatal a medios comunitarios: ‘influencers’ del Gobierno acusados de afectar la selección objetiva y la igualdad

El fallo judicial del Consejo de Estado tumbó la directriz del Gobierno Petro porque limita que la contratación pública se realice bajo criterios de mérito y conveniencia para el interés general

Suspenden en Colombia la norma

Lotería del Meta resultado del 20 de agosto 2025; premio mayor 1.800 millones

Enseguida los resultados del sorteo y todos los secos de la Lotería del Meta. Compruebe si ha sido uno de los ganadores

Lotería del Meta resultado del

Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que las acciones en contra del régimen de Maduro “son financiadas con dinero del narcotráfico colombiano, mexicano y mafia albanesa”

Uno de los hombres más importantes de la dictadura venezolana aseguró que estas acciones se traducen en “explosivos, armas, mercenarios y terroristas”, con patrocinio de naciones extranjeras

Presidente de la Asamblea Nacional

Rescatan a pareja de adultos mayores secuestrada durante 81 días en Zipaquirá

Ante la presión militar, los secuestradores abandonaron el lugar y dejaron a los adultos mayores en un cambuche, donde permanecían atados de pies y manos

Rescatan a pareja de adultos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Óscar, supuesto nexo

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

ENTRETENIMIENTO

Esta es la expareja que

Esta es la expareja que Sara Corrales invitó a su boda en Medellín con Damián Pasquini: fueron novios por tres años

La actriz Norma Nivia expresó su amor por Mateo Varela con emotivo mensaje: “El hombre que cualquier mujer querría a su lado”

La advertencia de Laura Tobón sobre la presión estética: “Me dejaron una huella muy grande en mi corazón y en mi cabeza”

Este fue el problema de salud que alejó a Violeta Bergonzi de ‘Masterchef Celebrity’: recibirá sanción a su regreso

Shakira fue captada sola bronceando su cuerpo y meditando en playas mexicanas

Deportes

Estas son las cuentas que

Estas son las cuentas que necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios ante Unión Magdalena en El Campín

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Estos son los candidatos para reemplazar a David González en Millonarios

Egan Bernal será el líder del Ineos Grenadiers para la Vuelta a España 2025: así lo anunció el equipo