El hallazgo en la autopsia de Laura Camila Blanco que habría llevado a la captura de su expareja Óscar Santiago Gómez

Familiares y allegados a la periodista de 26 años apuntarían a que su exnovio constantemente la celaba y buscaba controlarla a través de la revisión de su celular y cuentas bancarias

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Laura Camila Blanco, periodista de
Laura Camila Blanco, periodista de 26 años, cuya muerte es investigada por la Fiscalía bajo la hipótesis de un posible feminicidio - crédito Fotomontaje Infobae (red social X y Google Maps)

Laura Camila Blanco falleció tras caer de un noveno piso en Bogotá el 27 de julio y la detención de su expareja Óscar Santiago Gómez Leal, anunciada la mañana del jueves 21 de agosto, representa un avance crucial en la investigación sobre su muerte.

La Fiscalía General de la Nación descartó la hipótesis de suicidio a partir de los hallazgos de la autopsia, que habría evidenciado indicios de asfixia y estrangulamiento.

Captura de Óscar Santiago Gómez Leal

La captura de Gómez Leal se llevó a cabo en un apartamento del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital colombiana.

Agentes de la Fiscalía y la Policía ejecutaron la orden de captura, dejando al sospechoso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se le imputarán cargos por feminicidio agravado en el complejo judicial de Paloquemao.

Las versiones apuntan a que
Las versiones apuntan a que la pareja sostuvo una fuerte discusión en una de las habitaciones del apartamento en Bogotá - crédito Redes sociales

La detención se produjo tras semanas de investigación que apuntarían a la presunta responsabilidad de Gómez Leal en la muerte de Blanco, ocurrida la madrugada del 27 de julio en el edificio Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos.

La noche de los hechos, Blanco asistió a la celebración del grado de su pareja. De acuerdo con el testimonio de Jhoan Blanco, hermano de la víctima, la joven organizó dos festejos para conmemorar el logro académico de Gómez Leal: primero un almuerzo familiar y luego una fiesta con amigos en un bar de la zona norte de Bogotá.

Posteriormente, el grupo se trasladó al apartamento de Blanco en Salitre, donde los hechos se tornaron confusos. Solo después de la captura de Gómez Leal, las autoridades y la familia pudieron reconstruir parte de lo sucedido esa noche.

Pruebas forenses y testimonios de allegados a la víctima

Los resultados de la autopsia, revelados por fuentes de Medicina Legal a El Espectador, resultaron determinantes para descartar el suicidio y orientar la investigación hacia un feminicidio.

El informe forense identificó señales mixtas “antemortem” en el cuerpo de Blanco, incluyendo asfixia, sofocación, lesiones en el labio, estrangulamiento y signos de defensa física.

El resultado de la autopsia
El resultado de la autopsia de Medicina Legal habría revelado signos de violencia - crédito Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Además, las entrevistas realizadas por el cuerpo de investigación a los presentes en el apartamento permitieron establecer que la discusión entre la víctima y Gómez Leal se habría originado por celos y que la caída de Blanco habría ocurrido mientras ambos permanecían encerrados en la habitación de la joven.

Los familiares de Blanco aportaron testimonios que refuerzan la hipótesis de feminicidio y descartan la posibilidad de un suicidio. La madre de la periodista afirmó que presenció episodios de control y celos por parte de Gómez Leal, como la revisión del celular de su hija durante una visita familiar. “Le revisó el celular una noche que se quedó a dormir con nosotros, en nuestra casa, en el Tunal (donde creció Laura)”, dijo puntualmente, citado por el medio.

El hermano de la víctima, citado por el medio mencionado, añadió que la mejor amiga de Blanco le había contado que Gómez Leal también revisaba las cuentas bancarias y transferencias de la joven.

La madre, quien llegó a prohibir la entrada del novio a su casa por desconfianza, destacó que su hija vivía un proceso de independencia y realización personal, entusiasmada con su nuevo apartamento y con proyectos académicos, como la matrícula de una maestría en administración de empresas. “Ella vivía feliz con su nueva vida”, afirmó la madre, insistiendo en que Blanco no presentaba un perfil suicida.

El relato de una vecina del edificio, recogido por El Tiempo, aporta un elemento clave a la investigación. La residente, que prefirió mantener el anonimato, aseguró que la noche anterior a la tragedia escuchó una fuerte discusión entre un hombre y una mujer cerca de la recepción del edificio.

Los allegados a la joven
Los allegados a la joven aseguran que ella no se quitó la vida - crédito Fotomontaje Infobae (@minuto60com/X-En Privado Pódcast / TikTok)

“La mujer sollozaba, lo que indica que estaba llorando”, relató la testigo, quien solo supo al día siguiente, tras la llegada de la Policía, que la víctima era Laura Camila Blanco. Este testimonio coincide con la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores y refuerza la línea de investigación sobre un presunto caso de violencia de género.

La familia de Blanco también ha señalado posibles irregularidades en la escena del crimen. Cecilia Osorio, madre de la periodista, declaró que, aunque en el apartamento se había consumido alcohol durante la celebración, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegó al lugar, todo estaba en orden, sin botellas a la vista y con la ventana cerrada. Esta observación generó dudas sobre una posible alteración de la escena antes de la llegada de las autoridades.

Feminicidio agravadoLaura Camila BlancoÓscar Santiago Gómez LealViolencia de géneroBogotáColombia-Noticias

Ladrones se le metieron a

La Dian reporta que recibió

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Abelardo de la Espriella se

Tras consejo de Seguridad en
