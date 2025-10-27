Revelan nuevos detalles del feminicidio de Laura Camila Blanco: la periodista fue ‘lanzada’ desde un edificio en el noroccidente de Bogotá

La relación entre Laura Camila Blanco y Óscar Santiago Gómez estuvo marcada por episodios de violencia y control - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Redes Sociales

La madrugada del 27 de julio de 2025, Laura Camila Blanco, periodista de 27 años, murió tras caer del noveno piso de su apartaestudio en el barrio Salitre, al noroccidente de Bogotá.

Aunque en un primer momento la versión oficial apuntó a un suicidio, la investigación dio un giro radical cuando la autopsia reveló que la joven había sido estrangulada y asfixiada antes de la caída.

Este hallazgo llevó a la captura de su pareja Óscar Santiago Gómez, quien fue imputado por feminicidio agravado. Sin embargo, en las últimas horas fueron contados nuevos detalles del caso que generó conmoción en la capital.

Violencia previa y dinámica de la relación

La relación entre Laura Camila Blanco y Óscar Santiago Gómez, ambos vinculados al sector publicitario, estuvo marcada por episodios de control y violencia, de acuerdo con los testimonios recogidos por Séptimo día.

La pareja se conoció en una agencia de publicidad, donde Gómez era el jefe de Laura. Al inicio, la joven se sintió atraída por la determinación y metas de su compañero. Sin embargo, la dinámica cambió abruptamente cuando Laura fue ascendida a un cargo superior.

Fiscalía reveló lo que realmente ocurrió con la joven periodista Laura Camila Blanco - crédito Fiscalía

Según relató su mejor amiga, Salomé Salazar, Gómez mostró incomodidad y celos tras el ascenso de Laura, lo que derivó en actitudes posesivas, como la revisión constante de su celular y computador.

La familia de la periodista también describió episodios de violencia psicológica y física. Cecilia Osorio, madre de Laura, recordó que Gómez criticaba la forma de vestir de su hija y la descalificaba con comentarios sobre su aspecto físico.

Cinco meses antes de la tragedia, durante una fiesta familiar, la situación escaló a una agresión física que requirió la intervención del hermano de Laura, Joan Blanco. Aunque la joven terminó la relación tras ese episodio, Gómez la buscó insistentemente, se mostró arrepentido y logró que ella retomara el vínculo.

La noche de los hechos y versiones contradictorias

La noche de los hechos, la pareja celebró el grado de Gómez como ingeniero de sistemas junto a un grupo de amigos. Tras visitar un bar en la Zona T de Bogotá, se dirigieron al apartamento de Laura, donde llegaron pasadas las 4 de la mañana.

Siete amigos permanecieron en la sala, mientras Laura y Gómez ingresaron a la habitación principal. Según los testimonios recogidos por Séptimo Día, en ese espacio reducido se desató una fuerte discusión. Minutos después, Gómez salió de la habitación y afirmó que Laura se había lanzado al vacío.

Las versiones apuntan a que la pareja sostuvo una fuerte discusión en una de las habitaciones del apartamento en Bogotá - crédito Redes sociales

El subintendente de la Policía Arnold David Ortiz, quien atendió la escena, reportó que la ventana del apartamento estaba cerrada al momento de su llegada, un detalle que generó dudas sobre la versión de Gómez.

Además, la familia de Laura cuestionó desde el inicio la hipótesis del suicidio, señalando que el espacio de la habitación era demasiado pequeño para que la joven pudiera tomar impulso y saltar.

Las declaraciones de Óscar Santiago Gómez ante la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía presentaron inconsistencias. Inicialmente, sostuvo que Laura había manifestado su intención de suicidarse y que él no logró detenerla.

En su testimonio ante el CTI, Gómez detalló que, tras una discusión, Laura corrió hacia la ventana, la abrió y se lanzó, mientras él intentaba alcanzarla. Sin embargo, también incurrió en contradicciones sobre el número de personas presentes en el apartamento, asegurando que solo había tres testigos, cuando la Policía identificó a siete.

El papel de los testigos y la reacción familiar

El papel de los testigos esa madrugada ha sido objeto de cuestionamientos. De acuerdo con Séptimo Día, aunque al menos tres de los amigos reconocieron haber escuchado gritos y una fuerte discusión, ninguno intervino.

Emerson Alvear, uno de los presentes, declaró ante las autoridades: “Nosotros seguimos normal porque no nos queríamos meter, eran cosas de pareja”. Juliet Maldonado, otra testigo, afirmó que no escuchó nada debido a su estado de embriaguez y solo despertó cuando Gómez salió alterado de la habitación.

Catherine Calderón y Angie Daniela Niño confirmaron que escucharon la pelea y los gritos, pero tampoco actuaron. La familia de Laura expresó su desconcierto ante la pasividad de los testigos, considerando la cercanía entre la sala y la habitación, separadas solo por una pared.

El abogado de la familia, Oswaldo Medina, ha pedido que se investigue la posible omisión o encubrimiento por parte de los testigos, dado que algunos testimonios presentan contradicciones y la reacción general fue la inacción ante los gritos de auxilio.

Hallazgos forenses y giro en la investigación

El giro definitivo en la investigación llegó dos meses después, cuando Medicina Legal entregó el dictamen forense. El abogado de la familia explicó a Séptimo Día que la autopsia reveló que Laura Camila Blanco fue estrangulada y asfixiada antes de la caída, y que luchó por su vida.

El médico forense Aníbal Navarro detalló que las heridas evidenciaron una asfixia previa y signos de defensa, como descamaciones y levantamiento de las uñas, lo que indica que la joven estaba consciente e intentó resistirse. El dictamen concluyó que la causa de muerte fue “asfixia mixta” y la manera de muerte, “violenta que orienta a homicidio”.

La Fiscalía sostuvo que Gómez aprovechó su superioridad corporal para estrangular y sofocar a Laura, y que, cuando ella ya se encontraba en estado de debilidad defensiva, la lanzó por la ventana.

El 21 de agosto de 2025, Gómez fue capturado y, en audiencia virtual, se le imputó el delito de feminicidio agravado. El acusado no aceptó los cargos y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.