Colombia

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

En presentadora de ‘Lo sé todo’ aprovechó el espacio en el pódcast de Tatiana Franko para responderle a la periodista por sus comentarios despectivos

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La presentadora defiende su trayectoria
La presentadora defiende su trayectoria profesional tras ser señalada como simple adorno, abriendo un debate sobre la valoración del trabajo femenino en la pantalla chica colombiana - crédito @negracandelaoficial @alejandraserjea/Instagram

La presentadora Alejandra Serje, figura principal del programa de entretenimiento Lo sé todo, respondió de manera enfática a los señalamientos de Graciela Torres, conocida como “La negra candela”, quien la había catalogado públicamente como un simple “adorno de televisión”.

La polémica surgió después del regreso al aire del programa por el Canal Uno y la reincorporación de Serje como presentadora principal, en un contexto que ha generado opiniones divididas tanto sobre el espacio como sobre las relaciones entre sus conductores originales.

La ”Negra Candela” cuestionó la trayectoria de Serje y la de otras comunicadoras en el mismo espacio, asegurando que “la presentadora no tiene estudios y simplemente era una cara bonita frente a la pantalla, es un adorno (...) El papel de estas muchachas o de estas payasitas, como les dicen algunos, es pararse, hacer así, abrirse la falda, subirse la falda, abrirse la falda”.

Tales declaraciones, calificadas por muchos como despectivas, provocaron una respuesta directa de Serje en el pódcast Vos podés.

Durante la entrevista en Vos podés, Alejandra Serje respondió: “Siento que reducirme a mí por mi aspecto físico, habla más de tus propias limitaciones que de las mías y aquí te digo: sí estudié, sí me preparé, no fue fácil, fue sin recursos, pero no soy ningún adorno, ni ninguna payasa de televisión, a mí me respetas, y siento que viniendo de otra mujer es mucho más irrespetuoso todavía”.

Serje subrayó que, pese a no contar con grandes recursos, sí se formó y se preparó profesionalmente para asumir su rol en televisión. Defendió su recorrido ante la opinión pública, enfatizando la importancia del respeto entre mujeres dentro del medio artístico y el valor del esfuerzo personal para alcanzar espacios en la pantalla.

“Ella no se imagina todo el daño que puede hacer… Cuando me enviaban esto yo me preguntaba, ‘por qué una mujer habla así de otra mujer’… Y de verdad qué tristeza decir que el enemigo de una mujer puede ser otra", detalló la presentadora.

Serje confesó que en una oportunidad que tuvo de asistir al programa en el que está Graciela, ella la confrontó y la cuestionó por los comentarios que había hecho en su contra. “Cuando la confronté no me dijo nada, absolutamente nada, se quiso ir, por otro lado,y me dijo que mejor le hablara del contenido nuevo de Lo sé todo… Si fue muy fuerte, si me hirió y no conoces mi historia", añadió Serje.

