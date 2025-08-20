Colombia

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Las autoridades se refirieron a la masacre que sacudió al municipio en la tarde del martes

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El brutal ataque tiene a las autoridades tras la pista de los criminales, que lograron huir - crédito Facebook

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó un reporte sobre el ataque armado que se presentó alrededor de las 2:30 p. m. en la finca Villa Claudia, ubicada en la vereda San Ramón, zona rural del municipio El Colegio, en Cundinamarca. El caso desató la preocupación entre los habitantes del sector, que se comunicaron con las autoridades para alertarlas sobre lo ocurrido después de que los criminales huyeran del lugar.

Los uniformados se desplazaron hasta el sector y, al ingresar a la finca, encontraron tres personas muertas por impacto de arma de fuego. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres y un hombre, que estaban en el interior del predio en el momento de los hechos.

Según información preliminar entregada por el gobernador de Cundinamarca, los atacantes utilizaron un arma tipo pistola calibre 9 mm y lograron escapar, pues la comunidad no intervino al escuchar los disparos por temor a represalias.

Además de las víctimas mortales, otras tres personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Se trata de un hombre de 26 años, que presentaba una herida en el antebrazo izquierdo; un hombre de 68 años con heridas en el cuello y hombro; y una mujer de 49 años con herida abdominal. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital de La Mesa para recibir atención médica.

Este fue el pronunciamiento oficial del gobernador - crédito X

Motivo de la masacre en Mesitas del Colegio

Los testimonios recogidos en el lugar por los agentes de la Policía afirman que cuatro sujetos en dos motocicletas, presuntamente extranjeros, ingresaron armados preguntando por dinero guardado en la vivienda. Al recibir una respuesta negativa por parte de los ciudadanos, los agresores abrieron fuego contra los presentes, que pertenecían a una misma familia y disfrutaban un día recreativo en el centro vacacional.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades confirmaron un saldo preliminar de tres víctimas fatales y tres heridos tras el brutal ataque, que continúan recibiendo atención especializada.

Del mismo modo, la Policía de Cundinamarca activó de inmediato el plan candado y desplegó a su personal de investigación criminal, incluyendo equipos de la Sijín, Sipol y Gaula, para asegurar la zona, proteger a los sobrevivientes y avanzar en la recolección de pruebas, según lo confirmado por el gobernador: “Se ha activado plan candado, hemos pedido proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a un posible caso de sicariato, aunque no descartan otras líneas de investigación, por lo que se trabaja arduamente para esclarecer los motivos detrás de este brutal acto de violencia, así como dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante las autoridades para su judicialización.

Entre tanto, la comunidad mostró preocupación por este violento ataque y temen porque los criminales vuelvan a otros predios bajo la misma modalidad, por lo que piden a las autoridades que continúen informando sobre los avances del caso y que sean hallados próximamente para que la tranquilidad retorne al municipio, en medio del dolor que sienten los ciudadanos por estas pérdidas.

El caso es objeto de investigación y preocupa a los residentes y turistas - crédito Colprensa / JEP

Ante la gravedad del caso se pronunció Alfonso Garzón, que tuvo a cargo la Gobernación de Cundinamarca y le dejó el siguiente mensaje a Jorge Emilio Rey: “Adelante gobernador y OJO a lo que viene ocurriendo en otras regiones como Rionegro. No podemos permitir que Cundinamarca regrese a las épocas ya superadas y que por debilidad del Gobierno nacional y complacencia con los bandidos, la violencia retome territorios en poder de la institucionalidad y la ciudadanía”, pidiendo mano fuerte en contra de los criminales que se atreven a afectar a la comunidad.

