Paola Holguín se desató contra Gustavo Petro tras comparar a Álvaro Uribe con Epa Colombia: “Unidos vamos a superar esta tragicomedia”

La controversia política en Colombia, ‘pan de cada día’ del actual Gobierno al que le restan 352 días, cuenta con un nuevo capítulo. Y todo tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros del martes 19 de agosto, que provocaron una reacción inmediata de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paola Holguín. Por lo menos así se pudo apreciar en su perfil de X, desde donde publicó un duro mensaje.

En efecto, la congresista antioqueña, que hace parte del grupo de cuatro aspirantes por la colectividad, criticó de forma abierta al mandatario luego de que este comparó la situación judicial del exmandatario Álvaro Uribe con la de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia. Y, lo más insólito: admitió haberse quedado dormido y faltar a una reunión con la Unión Sindical Obrera (USO) durante el mencionado consejo, que desató una ola de comentarios.

El presidente en medio de una nueva sesión del consejo de ministros reaccionó a la decisión del Tribunal de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

Holguín, que es considerada como una figura destacada de la oposición, expresó su inconformidad con la postura de Petro, que puso en duda la equidad de la justicia colombiana al cuestionar por qué el expresidente Uribe fue dejado en libertad, luego de la decisión del magistrado Leonel Rogeles Moreno del Tribunal Superior de Bogotá, mientras Barrera permanece en un centro penitenciario, por los recordados hechos de vandalismo de noviembre de 2019 en Transmilenio.

“Yo no entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ presa. ¿Eso es justicia o es la venganza del macho?", expresó Petro, que no tuvo problema en cuestionar la situación de uno y otra durante el Consejo de Ministros. Como si se descontara de antemano, la declaración causó un amplio debate público y fue interpretada por sectores políticos como una comparación controvertida entre dos casos judiciales de alto perfil, pero que son completamente distintos.

Es preciso destacar que justo horas después de lo dicho por Petro, Barrera fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a una guarnición militar, en donde seguirá cumpliendo una condena de más de cinco años por daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. El traslado de Barrera a las instalaciones castrenses, sin duda, añadió un nuevo elemento de discusión sobre el manejo de la justicia y el trato a figuras mediáticas en el territorio nacional.

Por su parte, en el caso de Uribe, fue fallada a favor la acción de tutela presentada por la defensa, con la que buscaban la libertad inmediata del exmandatario. La decisión se tomó 18 días después de que la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó a 12 años de prisión al ex jefe de Estado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un fallo de primera instancia que fue apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

¿Qué dijo Paola Holguín de Gustavo Petro? “El Petro durmiente”

Durante el mismo Consejo de Ministros, Petro reconoció que no asistió a una reunión programada con la USO porque se quedó dormido. “Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron”, expresó el mandatario en la reunión, lo que generó señalamientos sobre su gestión como jefe de Estado y lo que sería, según sus contradictores, su incapacidad de cumplir con compromisos mínimos sobre su cronograma.

Con este tipo de mensajes, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín hizo fuertes críticas al presidente Gustavo Petro - crédito @PaolaHolguin/X

En respuesta a este conjunto de hechos, Holguín recurrió a las redes sociales para lanzar una crítica mordaz al presidente. “De: ‘yo no lo crié’, ‘yo no lo escribí’… llega: yo no dije lo que dije, no era sobre Uribe, sino sobre EPA presa… Atentamente, el Petro durmiente”, escribió la congresista y aspirante a la Casa de Nariño, en alusión a las explicaciones y justificaciones previas de Petro ante otras controversias.

No obstante, pese a que Petro parece infalible a los señalamientos, Holguín sugirió que la sociedad colombiana podrá superar este episodio y avanzar hacia escenarios más constructivos. En especial, cuando el país político sufrió la dura pérdida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay: atacado el 7 de junio de 2025 y que murió dos meses y cuatro días después de luchar por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.