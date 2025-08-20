Mujer incendió la moto de su expareja en Antioquia, después de que este terminara la relación

El hecho ocurrió en medio de una pelea de pareja - crédito Facebook

El parque principal de San Roque, ubicado en el nordeste antioqueño, se convirtió en el escenario de un episodio que sorprendió a la comunidad: una mujer incendió la moto de su expareja tras una ruptura amorosa en público, ante la mirada de decenas de testigos. El video del hecho fue grabado por habitantes del municipio, que lo compartieron en las diferentes redes sociales y se viralizó rápidamente, por lo que desató un intenso debate sobre la violencia en los conflictos de pareja.

La situación se desató después de que un hombre decidiera terminar su relación con una mujer en un establecimiento ubicado en el parque central de San Roque. Según las imágenes captadas por la comunidad, la ciudadana, visiblemente alterada por la decisión, decidió atacar la motocicleta de su expareja, que se encontraba estacionada cerca del lugar.

La mujer, primero derribó el vehículo, luego lo golpeó con piedras y otros objetos, y finalmente utilizó un cuchillo para desinflar ambas llantas, todo esto bajo la mirada de numerosos curiosos que se aglomeraron en el lugar.

Reacción de las autoridades en San Roque

La situación escaló hasta requerir la intervención de la Policía de Antioquia. De acuerdo con la versión oficial, “El muchacho le dice a ella que no quiere seguir más con ella, lo que provoca que se exalte por no aceptar la decisión. Ante las agresiones, la Policía media y ella se retira del sitio”, indicó el reporte oficial, difundido por el medio local El Colombiano. La presencia policial logró, en un primer momento, que la mujer abandonara el lugar, aunque esto no logró poner fin al altercado.

La aparente calma duró poco, pues minutos después, la mujer regresó al parque, esta vez a bordo de su propia motocicleta y portando un recipiente con gasolina y un mechero. Sin dudarlo, roció el vehículo de su expareja con el combustible y le prendió fuego.

Las llamas envolvieron la motocicleta, mientras que los presentes intentaban contener el incendio utilizando extintores. Tras consumar el acto, la mujer huyó del lugar, dejando la escena en la que quedó el vehículo con graves dañados.

El video del ataque se viralizó

Las imágenes del momento en que la motocicleta arde se difundieron rápidamente en las redes sociales, multiplicando la indignación y el asombro entre los habitantes de San Roque y usuarios de internet. La publicación y amplia difusión del material audiovisual no solo demostró la magnitud del hecho, sino que reavivó el debate sobre los límites de las reacciones ante una decisión de este tipo en las relaciones personales.

A pesar de la gravedad del caso y de la amplia difusión del video, el hombre afectado optó por no presentar ninguna denuncia judicial contra su expareja. Según el reporte de las autoridades, no se han iniciado acciones legales en relación con este caso, aunque el registro audiovisual permanece como testimonio de lo ocurrido.

Este episodio ocurrió en un contexto donde la violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los delitos más frecuentes, pues en lo que va de 2025, en Antioquia se han reportado 9.608 casos. Pese a que son 2.172 menos que el año anterior, está claro que la cifra continúa siendo bastante alta. Cabe mencionar que en San Roque, específicamente, se han registrado ocho denuncias por este tipo de hechos en el mismo periodo.

Cómo denunciar violencia intrafamiliar

Comisaría de Familia

Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (32 modelos a nivel nacional)

Salas de Recepción de denuncias que se encuentren en las URI (Unidad de Reacción Inmediata)

UCP (Unidad de Conciliación Preprocesal)

Línea 123 y 155